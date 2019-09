Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fadbf4f3-f638-45d3-9ffb-74fd8a5fbbc1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Spanyolországban élő brit állampolgárok demonstráltak, hogy jelezzék, aggasztja őket, mi lesz a sorsuk a brexit után.","shortLead":"Spanyolországban élő brit állampolgárok demonstráltak, hogy jelezzék, aggasztja őket, mi lesz a sorsuk a brexit után.","id":"20190922_Brit_nyugdijasok_Spanyolorszagban_A_spanyol_kormany_tobbet_tett_ertunk_mint_a_brit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fadbf4f3-f638-45d3-9ffb-74fd8a5fbbc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14b88834-a277-46a7-872a-91a715999308","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190922_Brit_nyugdijasok_Spanyolorszagban_A_spanyol_kormany_tobbet_tett_ertunk_mint_a_brit","timestamp":"2019. szeptember. 22. 15:27","title":"Brit nyugdíjasok Spanyolországban: A spanyol kormány többet tett értünk, mint a brit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf42ca47-b385-4268-963f-7dd49685d653","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nemcsak okostelefonokat, hanem egy televíziót is bemutat keddi rendezvényén a Xiaomi. Ez lesz a cég első olyan tévéje, amelyik támogatja a 8K dekódolást.","shortLead":"Nemcsak okostelefonokat, hanem egy televíziót is bemutat keddi rendezvényén a Xiaomi. Ez lesz a cég első olyan tévéje...","id":"20190923_xiaomi_televizio_mi_tvpro8k_32_gigabajt_rammal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cf42ca47-b385-4268-963f-7dd49685d653&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e3a8684-ca4a-49b3-97dc-21b32f9bf6d0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190923_xiaomi_televizio_mi_tvpro8k_32_gigabajt_rammal","timestamp":"2019. szeptember. 23. 18:03","title":"Megpakolta RAM-mal és tárhellyel: erős televízióval jön ki a Xiaomi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pizzázásból hazatartó fiatalok ütköztek a kocsinak, melyben az ápolónő ült, ami ezután árokba hajtott, majd egy fának csapódott.","shortLead":"Pizzázásból hazatartó fiatalok ütköztek a kocsinak, melyben az ápolónő ült, ami ezután árokba hajtott, majd egy fának...","id":"20190922_140_elozes_mohacs_57_es_fout_apolono","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d210f3d0-ea22-40b8-885b-a55ed04385ba","keywords":null,"link":"/itthon/20190922_140_elozes_mohacs_57_es_fout_apolono","timestamp":"2019. szeptember. 22. 08:45","title":"140-nel lökték egy fának Mohácsnál a négygyerekes édesanyát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a4d6199-564e-4f41-87d2-f2e8c2a4c4b8","c_author":"Németh András","category":"360","description":"130 ezer katona gyakorolta Oroszország középső és nyugati részén a terrorizmus elleni harcot. Az oroszok és szövetségeseik minden évben tartanak hasonló hadgyakorlatokat, de a szakértők szerint ezek egyre jobban hasonlítanak az országok közötti háborúkra. A szimulációk szerint az USA nem járna jól egy ilyen konfliktusban. ","shortLead":"130 ezer katona gyakorolta Oroszország középső és nyugati részén a terrorizmus elleni harcot. Az oroszok és...","id":"20190923_oroszkinai_hadgyakorlat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1a4d6199-564e-4f41-87d2-f2e8c2a4c4b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0e52ee5-d0c2-45c4-b692-c310a53772e7","keywords":null,"link":"/360/20190923_oroszkinai_hadgyakorlat","timestamp":"2019. szeptember. 23. 11:20","title":"Háborúra hasonlít az orosz–kínai hadgyakorlat, és az amerikaiak vesztésre állnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50371673-78ee-4f3c-a13e-b1887a1a7264","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új reklámtípussal kísérletezik a YouTube a nagyképernyős megjelenítőkön. A Mastheadnek nevezett hirdetés a – hirdetők számára – prémium kategóriába tartozik, ezért a mérete sem szokványos.","shortLead":"Új reklámtípussal kísérletezik a YouTube a nagyképernyős megjelenítőkön. A Mastheadnek nevezett hirdetés a – hirdetők...","id":"20190923_youtube_masthead_nagy_reklam_hirdetes_tevek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=50371673-78ee-4f3c-a13e-b1887a1a7264&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"669a881c-8dde-4530-9f3d-13ae22d0ef24","keywords":null,"link":"/tudomany/20190923_youtube_masthead_nagy_reklam_hirdetes_tevek","timestamp":"2019. szeptember. 23. 16:03","title":"Na, ez remek lesz: fél képernyőt elfoglaló reklámot vezet be a YouTube","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b66a8f8f-6a2c-41f8-8080-c9d4ca90d0f9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Index újságírói a Római-parton bukkantak rá a járműre, beszéltek annak a klubnak a vezetőjével, ahol tárolják.","shortLead":"Az Index újságírói a Római-parton bukkantak rá a járműre, beszéltek annak a klubnak a vezetőjével, ahol tárolják.","id":"20190923_motorcsonak_letakart_lajstromszam_karacsony_gergely_fopolgarmester_valasztas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b66a8f8f-6a2c-41f8-8080-c9d4ca90d0f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6736d19-fd38-4a59-8164-654e0fb0145c","keywords":null,"link":"/itthon/20190923_motorcsonak_letakart_lajstromszam_karacsony_gergely_fopolgarmester_valasztas","timestamp":"2019. szeptember. 23. 15:44","title":"Megtalálták a csónakot, amivel megzavarták Karácsony programbemutatóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a659d447-3ad6-409f-abfe-40d53b39b4ff","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Lánchíd még beleférhet, de a Váralagútra várhatóan már nem jut pénz.","shortLead":"A Lánchíd még beleférhet, de a Váralagútra várhatóan már nem jut pénz.","id":"20190923_Elmaradhat_a_Varalagut_felujitasa_annyira_megszaladtak_a_koltsegek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a659d447-3ad6-409f-abfe-40d53b39b4ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50e73da3-20ba-4d44-887c-60f2ce9c4ad5","keywords":null,"link":"/kkv/20190923_Elmaradhat_a_Varalagut_felujitasa_annyira_megszaladtak_a_koltsegek","timestamp":"2019. szeptember. 23. 12:41","title":"Elmaradhat a Váralagút felújítása, annyira megszaladtak a költségek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18fb87f4-9472-4334-aad6-477e3d691f2b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán szellemes megjegyzést tett Giuseppe Conte elődjére, mielőtt részletezni kezdte volna, mi mindent tesznek a magyarok az afrikaiakért.","shortLead":"Orbán szellemes megjegyzést tett Giuseppe Conte elődjére, mielőtt részletezni kezdte volna, mi mindent tesznek...","id":"20190921_Orban_Komoly_vitaim_voltak_az_olasz_miniszterelnokkel_mert_o_Juventusszurkolo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=18fb87f4-9472-4334-aad6-477e3d691f2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec8ba421-2fae-4345-a75d-4d1523357893","keywords":null,"link":"/itthon/20190921_Orban_Komoly_vitaim_voltak_az_olasz_miniszterelnokkel_mert_o_Juventusszurkolo","timestamp":"2019. szeptember. 21. 19:51","title":"Orbán tréfálkozott: Nehéz vitáim voltak az olasz miniszterelnökkel, mert ő Juventus-szurkoló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]