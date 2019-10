Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3208ccb3-89ae-44e8-a5c4-4556dd39bf88","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"cegauto","description":"A repülőtéri vonaljegyet és a napijegyeket már eddig is meg lehetett vásárolni telefonnal.","shortLead":"A repülőtéri vonaljegyet és a napijegyeket már eddig is meg lehetett vásárolni telefonnal.","id":"20190930_Matol_mobilon_is_lehetett_budapesti_berletet_venni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3208ccb3-89ae-44e8-a5c4-4556dd39bf88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae7c0215-f788-46cc-bc12-b4e0ebf9b864","keywords":null,"link":"/cegauto/20190930_Matol_mobilon_is_lehetett_budapesti_berletet_venni","timestamp":"2019. szeptember. 30. 12:09","title":"Mától mobilon is lehet budapesti bérletet venni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f63e553-61ef-449b-b1a8-4c9be4b5c04b","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A Shapr3D már 7,5 millió dollár külföldi befektetésnél jár, a társaság egy év alatt megötszörözte piaci értékét.","shortLead":"A Shapr3D már 7,5 millió dollár külföldi befektetésnél jár, a társaság egy év alatt megötszörözte piaci értékét.","id":"20190930_Hatmillio_dollarral_szallnak_be_befektetok_egy_magyar_startupba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5f63e553-61ef-449b-b1a8-4c9be4b5c04b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcbbb7d0-7497-43e9-968e-41eb7299b11b","keywords":null,"link":"/kkv/20190930_Hatmillio_dollarral_szallnak_be_befektetok_egy_magyar_startupba","timestamp":"2019. szeptember. 30. 14:01","title":"Hatmillió dollárral szállnak be befektetők egy magyar startupba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72bec5e7-8144-474c-88d1-791c3f0de2e7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kölcsön legkisebb összege 100, a legnagyobb 500 ezer forint.","shortLead":"A kölcsön legkisebb összege 100, a legnagyobb 500 ezer forint.","id":"20190930_nyelvtanulasi_diakhitel_igenylese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=72bec5e7-8144-474c-88d1-791c3f0de2e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79e234b1-d1d1-4002-b9d7-c5c89b39ab32","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190930_nyelvtanulasi_diakhitel_igenylese","timestamp":"2019. szeptember. 30. 14:57","title":"Keddtől lehet igényelni a nyelvtanulási diákhitelt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f1dc9fa-d722-4d4d-ab6f-0660cfe020f6","c_author":"HVG","category":"360","description":"Véleményszerzőnk szerint az egyházak asszisztálnak az Orbán-rendszerhez, amit számításból tesznek: ha szállítják a szavazatokat, hozzájuk is több pénz érkezik. ","shortLead":"Véleményszerzőnk szerint az egyházak asszisztálnak az Orbán-rendszerhez, amit számításból tesznek: ha szállítják...","id":"201939_politikai_pedofilia_es_mas_kereszteny_ertekek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0f1dc9fa-d722-4d4d-ab6f-0660cfe020f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c478e99c-1202-4376-8ea8-a8f42aa7b198","keywords":null,"link":"/360/201939_politikai_pedofilia_es_mas_kereszteny_ertekek","timestamp":"2019. szeptember. 29. 14:20","title":"Balavány: politikai pedofília és más keresztény értékek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f70f6cf4-f1f5-4f6c-93f6-c3ce22c2a292","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A jogi szakbizottság magyar tagja szerint a jogi határzár miatt büntették Trócsányit. ","shortLead":"A jogi szakbizottság magyar tagja szerint a jogi határzár miatt büntették Trócsányit. ","id":"20190930_Szajer_Trocsanyi_elutasitasarol_Gyava_dontes_szuletett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f70f6cf4-f1f5-4f6c-93f6-c3ce22c2a292&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91a14ccf-ba54-4350-91a2-5922901aefe4","keywords":null,"link":"/itthon/20190930_Szajer_Trocsanyi_elutasitasarol_Gyava_dontes_szuletett","timestamp":"2019. szeptember. 30. 14:39","title":"Szájer Trócsányi elutasításáról: \"Gyáva döntés született\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A lövést gáz-riasztó fegyverből adták le.","shortLead":"A lövést gáz-riasztó fegyverből adták le.","id":"20190930_Fejbe_lottek_egy_ferfit_Pecsen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05069685-488f-49cb-b7cc-e3aa0cdc0e7a","keywords":null,"link":"/itthon/20190930_Fejbe_lottek_egy_ferfit_Pecsen","timestamp":"2019. szeptember. 30. 13:54","title":"Fejbe lőttek egy férfit Pécsen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"020bff6b-c334-47a5-9855-664ae1425413","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szokásos rövid, ám velős videókkal mutatja meg az Apple a vadonatúj iPadOS néhány képességét.","shortLead":"A szokásos rövid, ám velős videókkal mutatja meg az Apple a vadonatúj iPadOS néhány képességét.","id":"20190930_apple_ipad_os_funkciok_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=020bff6b-c334-47a5-9855-664ae1425413&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3617e4d4-022b-4905-b3d8-19a8015f899c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190930_apple_ipad_os_funkciok_video","timestamp":"2019. szeptember. 30. 17:03","title":"Az Apple megmutatja, miért is cserélte le az iPhone-os rendszert iPadesre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"646071cd-7fe1-485a-b1a7-a67ad96fc878","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Wittinghoff Tamás szerint négy éve rögzítették azt a szexvideót, aminek a linkje szombaton landolt a budaörsi postaládákban.","shortLead":"Wittinghoff Tamás szerint négy éve rögzítették azt a szexvideót, aminek a linkje szombaton landolt a budaörsi...","id":"20190930_Egy_masszornovel_huzhattak_csobe_a_budaorsi_polgarmestert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=646071cd-7fe1-485a-b1a7-a67ad96fc878&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"819d39bd-776d-4854-96e4-f6cfff631dd3","keywords":null,"link":"/itthon/20190930_Egy_masszornovel_huzhattak_csobe_a_budaorsi_polgarmestert","timestamp":"2019. szeptember. 30. 07:46","title":"Wittinghoff szerint egy masszőrnővel húzták csőbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]