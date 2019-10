Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fcabcddf-cc0d-4dd2-90aa-06389eba665d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eredetileg júliusban kellett volna szavazni a fideszes politikusról.","shortLead":"Eredetileg júliusban kellett volna szavazni a fideszes politikusról.","id":"20191001_Bocskor_Andrea_europai_parlament_cult","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fcabcddf-cc0d-4dd2-90aa-06389eba665d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ba101ab-4c92-496c-9dc4-da9c111ea4c0","keywords":null,"link":"/itthon/20191001_Bocskor_Andrea_europai_parlament_cult","timestamp":"2019. október. 01. 16:44","title":"Bocskor Andrea is bizottsági alelnök lett az EP-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea1a3d13-b686-43f1-a8e5-90fee1b28c21","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Új Facebook-posztban nyerhetünk bepillantást „a papok titkos életébe”:","shortLead":"Új Facebook-posztban nyerhetünk bepillantást „a papok titkos életébe”:","id":"20191001_Hodasz_atya_megint_trollkodik_de_most_nem_a_melegek_karara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ea1a3d13-b686-43f1-a8e5-90fee1b28c21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57a9551a-0f85-4e6c-8410-177877ea82af","keywords":null,"link":"/elet/20191001_Hodasz_atya_megint_trollkodik_de_most_nem_a_melegek_karara","timestamp":"2019. október. 01. 09:12","title":"Hodász atya megint trollkodik, de most nem a melegek kárára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25079894-5536-4218-9622-b13ed8c38557","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Reuters úgy tudja, Várhelyi Olivért javasolja majd Orbán Viktor uniós biztosjelöltnek.","shortLead":"A Reuters úgy tudja, Várhelyi Olivért javasolja majd Orbán Viktor uniós biztosjelöltnek.","id":"20190930_Egy_diplomata_lehet_az_uj_magyar_biztos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=25079894-5536-4218-9622-b13ed8c38557&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a90184c-4b4e-450d-b381-39854ed4217f","keywords":null,"link":"/itthon/20190930_Egy_diplomata_lehet_az_uj_magyar_biztos","timestamp":"2019. szeptember. 30. 17:02","title":"Egy diplomata lehet az új magyar biztos Trócsányi László helyett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2bc8895-55e6-4f63-8df6-2202f3c4db91","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A rendőrök az utolsó pillanatban akadályozták meg.","shortLead":"A rendőrök az utolsó pillanatban akadályozták meg.","id":"20191001_Fel_akarta_gyujtani_magat_egy_ferfi_a_brit_parlamentnel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b2bc8895-55e6-4f63-8df6-2202f3c4db91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01819f12-eb7a-4c2e-a16b-f79519e34d3f","keywords":null,"link":"/vilag/20191001_Fel_akarta_gyujtani_magat_egy_ferfi_a_brit_parlamentnel","timestamp":"2019. október. 01. 21:44","title":"Fel akarta gyújtani magát egy férfi a brit parlamentnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d2240fc-f7a3-4d64-a21e-ed6f56c066d8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyik oldal - a Párbeszéd elnöksége - készpénznek veszi, hogy kormánypárti közreműködéssel lehallgatták őket, a másik oldal, a kormánypárti sajtó viszont azt, hogy szivárogtat és konspirál a párt Karácsony Gergely mögött. De hol lehet az igazság, és kit kell, illetve nem kell keresni az ellenzék főpolgármester-jelöltjéről múlt héten nyilvánosságra került hangfelvétel mögött?","shortLead":"Az egyik oldal - a Párbeszéd elnöksége - készpénznek veszi, hogy kormánypárti közreműködéssel lehallgatták őket...","id":"20191001_Parbeszed_Karacsony_Gergely_onkormanyzati_valasztas_2019_oktober_13_lehallgatasi_botrany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6d2240fc-f7a3-4d64-a21e-ed6f56c066d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ed1cf3e-34f7-4e92-adde-6c442e5952ed","keywords":null,"link":"/itthon/20191001_Parbeszed_Karacsony_Gergely_onkormanyzati_valasztas_2019_oktober_13_lehallgatasi_botrany","timestamp":"2019. október. 01. 06:30","title":"\"A Fidesz nem végez ilyen pancser munkát\" - Ki hallgathatta le Karácsonyékat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d0efee3-4b67-4789-a8b1-64760c75e9d1","c_author":"Remotiv","category":"brandchannel","description":"Vége a nyárnak. A nyárnak, amelyet nagy lelkesedéssel megterveztünk, vártunk, majd kiélveztük a szabadság minden pillanatát. Aztán újra munka, de életben tartott minket, hogy a balzsamosan meleg estéken jó volt üldögélni a hangulatos, szabadtéri helyeken egy ital mellett, vagy hétvégén a strandon tovább élvezni a nyarat. Most azonban nyakunkon a hideg, borús őszi napok. Összegyűjtöttünk pár tippet arra, hogy hogyan őrizzük meg jókedvünket és vitalitásunkat az évszakváltással. \r

","shortLead":"Vége a nyárnak. A nyárnak, amelyet nagy lelkesedéssel megterveztünk, vártunk, majd kiélveztük a szabadság minden...","id":"remotivextra_20191001_lehangoltsag_depresszio_jokedv_tanacsok_osz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8d0efee3-4b67-4789-a8b1-64760c75e9d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22f116a2-ad9a-487d-8f43-450d3dff806e","keywords":null,"link":"/brandchannel/remotivextra_20191001_lehangoltsag_depresszio_jokedv_tanacsok_osz","timestamp":"2019. október. 01. 07:30","title":"Jönnek a szürke hétköznapok: mit tegyünk, hogy megmaradjon a jókedvünk?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Remotiv extra","c_partnerlogo":"d2862092-55ac-459b-82fa-75b598a29185","c_partnertag":"remotivextra"},{"available":true,"c_guid":"aaa406a9-294a-4210-9f75-536d18ebab94","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A döntése ellen lázadó képviselők válaszul megszavazták az elnök felfüggesztését hivatalából.","shortLead":"A döntése ellen lázadó képviselők válaszul megszavazták az elnök felfüggesztését hivatalából.","id":"20191001_A_perui_elnok_feloszlatta_a_parlamentet_az_ellenzek_nem_engedelmeskedik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aaa406a9-294a-4210-9f75-536d18ebab94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9173293f-2ef0-478f-b7ef-5f19a4dc7f23","keywords":null,"link":"/vilag/20191001_A_perui_elnok_feloszlatta_a_parlamentet_az_ellenzek_nem_engedelmeskedik","timestamp":"2019. október. 01. 06:42","title":"A perui elnök feloszlatta a parlamentet, az ellenzék nem engedelmeskedik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d94363b9-5964-4a04-955b-8c59f7331b4b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Rendőrök vitték az óvodába születésnapján a kisfiút. ","shortLead":"Rendőrök vitték az óvodába születésnapján a kisfiút. ","id":"20191001_Video_Rendhagyo_szulinapi_meglepetest_kapott_a_rendoroktol_egy_negyeves_kisfiu","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d94363b9-5964-4a04-955b-8c59f7331b4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"197567c5-b354-4d1c-8d4b-fa1de7779c45","keywords":null,"link":"/elet/20191001_Video_Rendhagyo_szulinapi_meglepetest_kapott_a_rendoroktol_egy_negyeves_kisfiu","timestamp":"2019. október. 01. 19:29","title":"Videó: Rendhagyó szülinapi meglepetést kapott a rendőröktől egy négyéves kisfiú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]