Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c2771ba8-13b7-48eb-b77f-6d76f9e8cc0c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az első körben csak szedánban elérhető elektromos autóból jövőre egy új változat érkezik majd.","shortLead":"Az első körben csak szedánban elérhető elektromos autóból jövőre egy új változat érkezik majd.","id":"20191007_villanyos_puttonyos_jon_a_porsche_761_loeros_taycan_kombija","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c2771ba8-13b7-48eb-b77f-6d76f9e8cc0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82636dd0-eb44-41fa-b32a-a0b025bb3e19","keywords":null,"link":"/cegauto/20191007_villanyos_puttonyos_jon_a_porsche_761_loeros_taycan_kombija","timestamp":"2019. október. 07. 07:59","title":"Villanyos puttonyos: jön a Porsche 761 lóerős Taycan kombija","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"260eca2e-96d6-4444-9f9e-7afaeb26e456","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az év első kilenc hónapjában 10-12 százalékkal drágult a sertéshús, és a Magyar Húsiparosok Szövetségnek elnöke szerint további áremelkedésre kell számítani az afrikai sertsépestis (ASP) járvány hatásai miatt.","shortLead":"Az év első kilenc hónapjában 10-12 százalékkal drágult a sertéshús, és a Magyar Húsiparosok Szövetségnek elnöke szerint...","id":"20191007_serteshus_dragulas_aremelkedes_afrikai_sertespestis","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=260eca2e-96d6-4444-9f9e-7afaeb26e456&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c05b6151-cc4a-442f-8cc5-67b57dcf7fc0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191007_serteshus_dragulas_aremelkedes_afrikai_sertespestis","timestamp":"2019. október. 07. 05:13","title":"Még tovább drágulhat a sertéshús","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9db10dd2-84e1-4152-9915-cc87b3cc054d","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk öt kulcsszót, ezeknek valahol fel kell bukkanniuk ebben a szubjektív visszatekintésben. Krusovszky Dénes ezen a héten rendhagyóan indult neki összefoglalójának.","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk...","id":"20191006_En_hetem_Kruszovszky_Denes_es_a_reszakadas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9db10dd2-84e1-4152-9915-cc87b3cc054d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d75c096b-ff5e-488b-9ac0-21a365ea36b3","keywords":null,"link":"/360/20191006_En_hetem_Kruszovszky_Denes_es_a_reszakadas","timestamp":"2019. október. 06. 19:00","title":"Az én hetem: Kruszovszky Dénes és a félreolvasott szavak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fe7b257-4ae4-497b-8e6f-e19e564be5ed","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Trócsányi László megbukott Brüsszelben, Várhelyi Olivér lett az új magyar EU-biztosjelölt; a Dunántúlon is megjelent a sertéspestis; Mészáros Lőrinc cége bejelentkezett az ország ötödének áramellátására. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Trócsányi László megbukott Brüsszelben, Várhelyi Olivér lett az új magyar EU-biztosjelölt; a Dunántúlon is megjelent...","id":"20191006_Es_akkor_Orban_Viktor_Trocsanyi_sertespestis_opus_mav","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fe7b257-4ae4-497b-8e6f-e19e564be5ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"119c0c6e-195b-4612-bf49-bc6aeb528091","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191006_Es_akkor_Orban_Viktor_Trocsanyi_sertespestis_opus_mav","timestamp":"2019. október. 06. 07:00","title":"És akkor Orbán Viktor meghajolt Brüsszel akarata előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dd2ff20-9840-4861-bf2c-9834fbd9fb26","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kilenc ember kapott lövést egy kansasi bárban vasárnapra virradóan. A támadó - ha egyáltalán egy merénylőről beszélünk - menekülőben van. ","shortLead":"Kilenc ember kapott lövést egy kansasi bárban vasárnapra virradóan. A támadó - ha egyáltalán egy merénylőről beszélünk...","id":"20191006_Lovoldozes_volt_egy_kansasi_barban_tobben_meghaltak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6dd2ff20-9840-4861-bf2c-9834fbd9fb26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"784817da-c35f-45b4-8831-874a05712b8c","keywords":null,"link":"/vilag/20191006_Lovoldozes_volt_egy_kansasi_barban_tobben_meghaltak","timestamp":"2019. október. 06. 14:31","title":"Lövöldözés volt egy kansasi bárban, többen meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8bf90b1-a64e-4827-9a48-12e83d6c4fee","c_author":"","category":"vilag","description":"A kormányzó Jog és Igazságosság (PiS) párt nyerte a jövő heti lengyelországi parlamenti választásokat megelőző próbaválasztást, amelyet hagyományosan a közép-lengyelországi, mintegy tizenöt ezer lakosú Wieruszówban tartottak vasárnap.","shortLead":"A kormányzó Jog és Igazságosság (PiS) párt nyerte a jövő heti lengyelországi parlamenti választásokat megelőző...","id":"20191006_A_Jog_es_Igazsagossag_nyerte_a_hagyomanyos_lengyelorszagi_probavalasztast","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e8bf90b1-a64e-4827-9a48-12e83d6c4fee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"265e6e07-6ee0-4b26-816d-0cfcd60ad71d","keywords":null,"link":"/vilag/20191006_A_Jog_es_Igazsagossag_nyerte_a_hagyomanyos_lengyelorszagi_probavalasztast","timestamp":"2019. október. 06. 21:44","title":"A Jog és Igazságosság nyerte a hagyományos lengyelországi próbaválasztást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8825ec5-f00f-42cf-92e3-3ade518a8f63","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Tarlós, Puzsér és Karácsony után jöjjön egy igazi iron man. Berki Krisztán némely javaslata annyira szürreális, hogy még Hadházi Lászlót is összezavarja.","shortLead":"Tarlós, Puzsér és Karácsony után jöjjön egy igazi iron man. Berki Krisztán némely javaslata annyira szürreális...","id":"20191004_Duma_Aktual_Berki_Krisztian_programja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e8825ec5-f00f-42cf-92e3-3ade518a8f63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18ee3bd5-c3ca-48bc-bf37-dea81be3458f","keywords":null,"link":"/360/20191004_Duma_Aktual_Berki_Krisztian_programja","timestamp":"2019. október. 06. 17:00","title":"A Duma Aktuál elemzi Berki programját: Lehet-e vasalóval választást nyerni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df568ea9-b45f-4d60-bea2-e4bd9f3d8fcd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mérföldkőhöz érkezett az önvezető járművek nagy-britanniai tesztelése: London egyik kerületében, Stratforban, komplex városi környezetben is járnak már az önvezetők.","shortLead":"Mérföldkőhöz érkezett az önvezető járművek nagy-britanniai tesztelése: London egyik kerületében, Stratforban, komplex...","id":"20191006_london_stratford_onvezteto_auto_komplex_varosi_kornyezet_teszt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=df568ea9-b45f-4d60-bea2-e4bd9f3d8fcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f693c4d-0c5c-4848-9dce-eb276f59d2f4","keywords":null,"link":"/cegauto/20191006_london_stratford_onvezteto_auto_komplex_varosi_kornyezet_teszt","timestamp":"2019. október. 06. 19:57","title":"Mélyvízben az önvezető autók: Londonban kell bizonyítaniuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]