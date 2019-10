Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7b12f41e-dfcb-4498-9911-355653624df0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az orosz gyártó új automata egysége az eddigieknél nagyobb komforttal és alacsonyabb fogyasztással kecsegtet.","shortLead":"Az orosz gyártó új automata egysége az eddigieknél nagyobb komforttal és alacsonyabb fogyasztással kecsegtet.","id":"20191011_birja_az_extrem_hideget_uj_automatavaltot_vezet_be_a_lada","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7b12f41e-dfcb-4498-9911-355653624df0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e3cc53f-2176-40de-a061-f00e9eda597b","keywords":null,"link":"/cegauto/20191011_birja_az_extrem_hideget_uj_automatavaltot_vezet_be_a_lada","timestamp":"2019. október. 11. 11:21","title":"Bírja az extrém hideget: új automataváltót vezet be a Lada","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a5f0005-2bd3-488e-84be-9d26611808d9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rendkívüli sajtótájékoztatót hívott össze péntek délutánra Győr polgármestere, majd lemondta azt. A Magyar Nemzet.hu ezután nem sokkal cikket jelentetett meg arról, hogy Borkainak távoznia kell, de később a cikk eltűnt az oldalról.","shortLead":"Rendkívüli sajtótájékoztatót hívott össze péntek délutánra Győr polgármestere, majd lemondta azt. A Magyar Nemzet.hu...","id":"20191011_A_Magyar_Nemzet_Borkai_tavozasat_koveteli","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3a5f0005-2bd3-488e-84be-9d26611808d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3fb3095-0c90-42c9-bc71-5c9f95fdd08c","keywords":null,"link":"/itthon/20191011_A_Magyar_Nemzet_Borkai_tavozasat_koveteli","timestamp":"2019. október. 11. 19:04","title":"A Magyar Nemzet Borkai távozását követelte, majd eltűnt az erről szóló cikk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f1d9518-049a-4bca-9ba3-5b1d852802b6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ankara nem állítja le északkelet-szíriai hadműveletét.","shortLead":"Ankara nem állítja le északkelet-szíriai hadműveletét.","id":"20191011_Erdogan_Mar_nem_lepunk_vissza","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0f1d9518-049a-4bca-9ba3-5b1d852802b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"340a5b61-a758-4599-8c66-6043ff8e3221","keywords":null,"link":"/vilag/20191011_Erdogan_Mar_nem_lepunk_vissza","timestamp":"2019. október. 11. 21:37","title":"Erdogan: \"Már nem lépünk vissza\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"293402fc-1276-4aae-99da-5a5097e331da","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színész nagyon nem szíveli a republikánusokat.","shortLead":"A színész nagyon nem szíveli a republikánusokat.","id":"20191011_Robert_De_Niro_Alig_varom_hogy_Trumpot_bortonben_lassam","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=293402fc-1276-4aae-99da-5a5097e331da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf8e812c-f1fb-49de-ac1a-0ac51699dadf","keywords":null,"link":"/kultura/20191011_Robert_De_Niro_Alig_varom_hogy_Trumpot_bortonben_lassam","timestamp":"2019. október. 11. 18:24","title":"Robert De Niro: Alig várom, hogy Trumpot börtönben lássam!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"857a7659-4de1-41ed-bca5-1aad66a4179f","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az olasz szakvezető szerint a horvátok vitán felül jobb csapat, ezért 3-0-ra ki lehet tőlük kapni, de nem így.","shortLead":"Az olasz szakvezető szerint a horvátok vitán felül jobb csapat, ezért 3-0-ra ki lehet tőlük kapni, de nem így.","id":"20191011_marco_rossi_magyarorszag_horvatorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=857a7659-4de1-41ed-bca5-1aad66a4179f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7dd9671-4998-410a-8ef0-6134131c1b09","keywords":null,"link":"/sport/20191011_marco_rossi_magyarorszag_horvatorszag","timestamp":"2019. október. 11. 05:30","title":"Rossi: Ez volt a legrosszabb meccsünk, amióta én vagyok a kapitány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18673481-5170-458f-9869-df24c0b55c2e","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A 400 leggazdagabb család az Egyesült Államokban tavaly átlagosan 23,2 százalékos adót fizetett, míg az amerikai lakosság alsó 50 százaléka 24,2 százalékot – ilyenre eddig még nem volt példa az USA történetében. Mindez annak a nagy adóreformnak az eredménye, melyet Donald Trump 2017-ben harcolt ki a szupergazdagoknak.","shortLead":"A 400 leggazdagabb család az Egyesült Államokban tavaly átlagosan 23,2 százalékos adót fizetett, míg az amerikai...","id":"20191011_usa_trump_adoreform_gazdag_szegeny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=18673481-5170-458f-9869-df24c0b55c2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eba112ef-0a7a-4bad-a368-b85ae7c1f353","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191011_usa_trump_adoreform_gazdag_szegeny","timestamp":"2019. október. 11. 07:27","title":"Valami nagyon félrement az USA-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05c05299-88b8-4efb-901a-c7035730621c","c_author":"HVG","category":"360","description":"A HVG közérdekű adatigénylése ellenére sem adta ki eddig a Rogán-féle minisztérium alá tartozó Magyar Turisztikai Ügynökség, hogy pontosan mennyit kereshettek a gyerekeket megcélzó turisztikai marketingprogram, a Kajla működtetői. A projektre elköltött állami pénzek nagy része bizonyosan az Orbán-kormány kedvenceinél landolt, köztük annál a kommunikációs szakembernél, aki Orbán Ráhellel együtt ad tanácsot a turisztikai ügynökségnek.","shortLead":"A HVG közérdekű adatigénylése ellenére sem adta ki eddig a Rogán-féle minisztérium alá tartozó Magyar Turisztikai...","id":"201941__turizmusmarketing__kajla__gazdak_es_zsebek__nagykutyak_utaznak_benne","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=05c05299-88b8-4efb-901a-c7035730621c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbf2fdf7-b1cf-4c18-b053-61a08f1349b5","keywords":null,"link":"/360/201941__turizmusmarketing__kajla__gazdak_es_zsebek__nagykutyak_utaznak_benne","timestamp":"2019. október. 11. 07:00","title":"Fideszes vállalkozók jártak jól a kisiskolásoknak adott utazási kedvezménnyel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fbdb83b-9191-43ba-aa2c-1cae90e653bd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Párizsban ebédelt a francia államfővel a magyar miniszterelnök, aki azt is elmagyarázta az Elysée-palota udvarán, miért látja másképp a migrációs politikát. Közös sajtónyilatkozatukat azonban egy szokatlan dicsérettel kezdte Macron felé.","shortLead":"Párizsban ebédelt a francia államfővel a magyar miniszterelnök, aki azt is elmagyarázta az Elysée-palota udvarán, miért...","id":"20191011_Orban_Macronnak_Magyarorszag_egy_klimabajnok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4fbdb83b-9191-43ba-aa2c-1cae90e653bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83a9cbe5-b740-45f5-806f-e3e2a41b9f42","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191011_Orban_Macronnak_Magyarorszag_egy_klimabajnok","timestamp":"2019. október. 11. 16:06","title":"Orbán Macronnak: Magyarország egy klímabajnok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]