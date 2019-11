Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a33ea0b4-cc8e-44ec-aedb-17e5502eb697","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Pixel 4 és a Pixel 4 XL novemberi biztonsági update-jében a kijelző képfrissítési problémájával is foglalkozott a Google.","shortLead":"A Pixel 4 és a Pixel 4 XL novemberi biztonsági update-jében a kijelző képfrissítési problémájával is foglalkozott...","id":"20191106_google_pixel_4_szoftverfrissites_smooth_display","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a33ea0b4-cc8e-44ec-aedb-17e5502eb697&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcf6155d-f22a-47f3-a73e-26c96256f995","keywords":null,"link":"/tudomany/20191106_google_pixel_4_szoftverfrissites_smooth_display","timestamp":"2019. november. 06. 14:03","title":"Kijavítja a Google a Pixel 4-ek egyik bosszantó hibáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56aa6cb7-c644-4758-9e64-4f83a5382395","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A zöldrendszámozható plugin hibrid C5 Aircross 2020 közepén érkezik meg hazánkba.","shortLead":"A zöldrendszámozható plugin hibrid C5 Aircross 2020 közepén érkezik meg hazánkba.","id":"20191107_50_kilometert_tud_villannyal_a_citroen_uj_divatterepjaroja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=56aa6cb7-c644-4758-9e64-4f83a5382395&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4870e411-19ed-4225-9985-89f59c1ec04a","keywords":null,"link":"/cegauto/20191107_50_kilometert_tud_villannyal_a_citroen_uj_divatterepjaroja","timestamp":"2019. november. 07. 13:21","title":"50 kilométert tud villannyal a Citroën új divatterepjárója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ee3d60b-0053-425b-9725-7b91872e0ee0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Pár héten belül aláírják az első részmegállapodást.","shortLead":"Pár héten belül aláírják az első részmegállapodást.","id":"20191107_Kina_es_az_USA_megszunteti_a_potvamokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7ee3d60b-0053-425b-9725-7b91872e0ee0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5496f5a0-2680-4fdd-a491-875e1a21e42b","keywords":null,"link":"/vilag/20191107_Kina_es_az_USA_megszunteti_a_potvamokat","timestamp":"2019. november. 07. 12:14","title":"Kína és Amerika megszünteti a pótvámokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9e906b2-dc8a-4b31-83b6-ac9864597a76","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy néhány napja létrehozott weboldal szerint Celine Dion repülőgépe lezuhant, az énekesnő életét vesztette. 