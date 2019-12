Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"15f87fbc-3111-4199-9acb-f633d6b7e8cf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hétfői káosz után kedd reggel 15 percesnél nagyobb késések nincsenek.","shortLead":"A hétfői káosz után kedd reggel 15 percesnél nagyobb késések nincsenek.","id":"20191203_Mostanra_tudott_valamit_kezdeni_a_MAV_azzal_hogy_tel_van","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=15f87fbc-3111-4199-9acb-f633d6b7e8cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a80a0f21-2033-48b6-88c3-11a01e5382b4","keywords":null,"link":"/cegauto/20191203_Mostanra_tudott_valamit_kezdeni_a_MAV_azzal_hogy_tel_van","timestamp":"2019. december. 03. 07:58","title":"Mostanra tudott valamit kezdeni a MÁV azzal, hogy tél van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67a57a2c-a96f-4995-a2f0-af83b660fd8e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hasznos funkció érkezhet a WhatsApp valamelyik közelgő frissítésével: lehetővé válhat önmegsemmisítő üzenetek küldése.","shortLead":"Hasznos funkció érkezhet a WhatsApp valamelyik közelgő frissítésével: lehetővé válhat önmegsemmisítő üzenetek küldése.","id":"20191203_onmegsemmisito_uzenet_whatsapp_uzenet_torlese_mindenkinel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=67a57a2c-a96f-4995-a2f0-af83b660fd8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49d04ba0-93e3-4ed9-acd9-14493a3d5c18","keywords":null,"link":"/tudomany/20191203_onmegsemmisito_uzenet_whatsapp_uzenet_torlese_mindenkinel","timestamp":"2019. december. 03. 10:34","title":"Ezt a funkciót imádni fogják a WhatsApp-felhasználók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcbdea43-2cbf-4e99-8fdf-b3fdb716f52b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fővárosi Törvényszék közlése szerint a nőt a többi között azzal gyanúsítják, hogy uniós pályázatoknál jogellenesen befolyásolhatta a közbeszerzéseket.","shortLead":"A Fővárosi Törvényszék közlése szerint a nőt a többi között azzal gyanúsítják, hogy uniós pályázatoknál jogellenesen...","id":"20191204_Letartoztattak_a_Fidesz_Szolnok_megyei_politikusat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fcbdea43-2cbf-4e99-8fdf-b3fdb716f52b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7459a946-ad4c-401f-a29d-5bebc5da9dd2","keywords":null,"link":"/itthon/20191204_Letartoztattak_a_Fidesz_Szolnok_megyei_politikusat","timestamp":"2019. december. 04. 07:31","title":"Letartóztattak egy fideszes képviselőt, Boldog István korábbi munkatársát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0534158b-337a-48fd-a986-040e3393f591","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Végre élőben düböröghet a Where Is My Mind?","shortLead":"Végre élőben düböröghet a Where Is My Mind?","id":"20191203_Szeptemberben_eloszor_koncertezik_Budapesten_a_Pixies","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0534158b-337a-48fd-a986-040e3393f591&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59f8a53e-a62e-4027-b4d1-2afd4692fea3","keywords":null,"link":"/kultura/20191203_Szeptemberben_eloszor_koncertezik_Budapesten_a_Pixies","timestamp":"2019. december. 03. 09:53","title":"Szeptemberben először koncertezik Budapesten a Pixies","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a3d7b73-e849-4091-8132-a84e44bc377b","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Hetvenéves történelme során talán még sohasem feszítette annyi belső ellentét a NATO-t, mint most. Emmanuel Macron francia elnök egyenesen agyhalottnak minősítette a szervezetet. Közben az is egyértelmű, hogy Európa katonailag még képtelen lenne megvédeni magát.","shortLead":"Hetvenéves történelme során talán még sohasem feszítette annyi belső ellentét a NATO-t, mint most. Emmanuel Macron...","id":"201948__hetveneves_anato__belso_ellentetek__elo_vagy_agyhalott__unnep_felhokkel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5a3d7b73-e849-4091-8132-a84e44bc377b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37f6c700-2c2b-49db-8d37-a738542fd259","keywords":null,"link":"/360/201948__hetveneves_anato__belso_ellentetek__elo_vagy_agyhalott__unnep_felhokkel","timestamp":"2019. december. 03. 07:00","title":"Nem mindenki kíván hosszú életet a NATO születésnapján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58f5fc9f-6a0f-4097-8523-31488bd655e7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Átrium kénytelen piaci alapon bérbe adni a házat, így játszhatják náluk Kero rendezését. ","shortLead":"Az Átrium kénytelen piaci alapon bérbe adni a házat, így játszhatják náluk Kero rendezését. ","id":"20191203_Atriumban_rendez_Kerenyi_Miklos_Gabor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=58f5fc9f-6a0f-4097-8523-31488bd655e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74d7fdea-5ef3-4677-ac02-7da78e7190bc","keywords":null,"link":"/kultura/20191203_Atriumban_rendez_Kerenyi_Miklos_Gabor","timestamp":"2019. december. 03. 16:11","title":"Kerényi Miklós Gábor tényleg az Átriumban rendez, de nem úgy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a02c7159-1691-409d-9bb4-d0b9d04fe429","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Megjelent az OECD által készített 2018-as PISA-jelentés. A magyar diákok továbbra is az átlag alatt teljesítenek szövegértésből, matematikából és természettudományakból, de legalább már nem romlott tovább a színvonal.","shortLead":"Megjelent az OECD által készített 2018-as PISA-jelentés. A magyar diákok továbbra is az átlag alatt teljesítenek...","id":"20191203_PISA_2018_a_magyar_oktatas_stabilan_tartja_az_alacsony_szinvonalat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a02c7159-1691-409d-9bb4-d0b9d04fe429&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5728ce85-7774-4ce7-b945-0b7d31a79174","keywords":null,"link":"/elet/20191203_PISA_2018_a_magyar_oktatas_stabilan_tartja_az_alacsony_szinvonalat","timestamp":"2019. december. 03. 09:40","title":"PISA 2018: a magyar oktatás stabilan tartja az alacsony színvonalat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23958bc0-036f-4e02-aad5-e0ef367808b2","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar női kézilabda-válogatott 25-24-re kikapott Montenegró csapatától a Japánban zajló olimpiai kvalifikációs világbajnokságon, a csoportkör harmadik fordulójában.","shortLead":"A magyar női kézilabda-válogatott 25-24-re kikapott Montenegró csapatától a Japánban zajló olimpiai kvalifikációs...","id":"20191203_kezilabda_vb_magyarorszag_montenegro","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=23958bc0-036f-4e02-aad5-e0ef367808b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a403a6ff-83bf-403a-8329-5924f1a47777","keywords":null,"link":"/sport/20191203_kezilabda_vb_magyarorszag_montenegro","timestamp":"2019. december. 03. 08:35","title":"Kézilabda-vb: rengeteg hiba, vereség Montenegrótól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]