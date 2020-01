Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"569af871-8aa1-4f63-a5e8-e7bbee588d73","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A tizenkét órás és száz mérföldes futás világrekordját is megdöntötte Csécsei Zoltán, magyar ultrafutó, aki már több mint tizenhat órája tapossa a kilométereket újpesti futópadján. Lassan elérhető közelségbe kerül a huszonnégy órás Guinness-rekord.","shortLead":"A tizenkét órás és száz mérföldes futás világrekordját is megdöntötte Csécsei Zoltán, magyar ultrafutó, aki már több...","id":"20200120_Eloben_kovetheti_egy_magyar_ultrafuto_rekorddonteset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=569af871-8aa1-4f63-a5e8-e7bbee588d73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63caf9bc-b1da-4299-950e-468322c2e20e","keywords":null,"link":"/elet/20200120_Eloben_kovetheti_egy_magyar_ultrafuto_rekorddonteset","timestamp":"2020. január. 20. 11:29","title":"Élőben követheti egy magyar ultrafutó rekorddöntését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32728aaf-398f-4bc5-9f04-44f60c794ae6","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Februártól májusig a zenekar ingyenes koncertjein minden fizikális eszközt bevetnek majd, hogy valamiképp át tudják adni a zene élményét a hallássérülteknek - közölte a zenekar az MTI-vel.","shortLead":"Februártól májusig a zenekar ingyenes koncertjein minden fizikális eszközt bevetnek majd, hogy valamiképp át tudják...","id":"20200119_Hallasserultek_szamara_is_elvezhetove_teszi_a_zenet_az_Obudai_Danubia_Zenekar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=32728aaf-398f-4bc5-9f04-44f60c794ae6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb4c3360-36a9-47c3-b93e-d7c0251f7c6c","keywords":null,"link":"/kultura/20200119_Hallasserultek_szamara_is_elvezhetove_teszi_a_zenet_az_Obudai_Danubia_Zenekar","timestamp":"2020. január. 19. 12:51","title":"Hallássérültek számára is élvezhetővé teszi a zenét az Óbudai Danubia Zenekar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7ed63d3-3389-4200-8cf3-8165643cd3ab","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Régi adósságát törlesztette az Apple az AirPods Pro aktív zajszűrésével, azonban mintha nem stimmelne vele valami, legalábbis a frissítések után.","shortLead":"Régi adósságát törlesztette az Apple az AirPods Pro aktív zajszűrésével, azonban mintha nem stimmelne vele valami...","id":"2020020_apple_airpods_pro_aktiv_zajszures_rossz_frissites","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f7ed63d3-3389-4200-8cf3-8165643cd3ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"251e9c3b-f67a-4dd6-8471-8c04fe07055a","keywords":null,"link":"/tudomany/2020020_apple_airpods_pro_aktiv_zajszures_rossz_frissites","timestamp":"2020. január. 20. 11:03","title":"Minden frissítéssel romlik az AirPods Pro zajszűrése?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"351a1c94-81d8-456c-ac0c-d35ff87aed16","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Már lehet szavazni a Highlights of Hungary idei jelöltjeire. Biokertészet, Wagner-napok, alternatív szülészeti mozgalom, természetfotós, zenei fesztivál is szerepel a jelöltek között. \r

","shortLead":"Már lehet szavazni a Highlights of Hungary idei jelöltjeire. Biokertészet, Wagner-napok, alternatív szülészeti...","id":"20200120_Mar_lehet_szavazni_a_Highlights_of_Hungary_idei_jeloltjeire","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=351a1c94-81d8-456c-ac0c-d35ff87aed16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55441010-ebd3-47b8-babc-efe2b9303b4e","keywords":null,"link":"/kultura/20200120_Mar_lehet_szavazni_a_Highlights_of_Hungary_idei_jeloltjeire","timestamp":"2020. január. 20. 13:15","title":"Azt mondják, ilyen Magyarország valódi arca","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49b784a7-a6de-447b-a093-c915b297fcb1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Vajon megtartja majd a lánykori súlyát? – merenghet magában Schobert Norbert. ","shortLead":"Vajon megtartja majd a lánykori súlyát? – merenghet magában Schobert Norbert. ","id":"20200121_Anya_lett_a_vilag_legsikeresebb_plus_size_modellje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=49b784a7-a6de-447b-a093-c915b297fcb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ef4c3b4-bee8-4307-bb56-c9cbd1f1e654","keywords":null,"link":"/elet/20200121_Anya_lett_a_vilag_legsikeresebb_plus_size_modellje","timestamp":"2020. január. 21. 11:10","title":"Anya lett a világ legsikeresebb plus size modellje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Vasárnap délután egy teherautó és egy személygépkocsi ütközött össze az M7-es autópálya 17-es kilométerszelvényében, a főváros felé vezető oldalon. A baleset miatt Érdnél jelentős torlódás alakult ki. ","shortLead":"Vasárnap délután egy teherautó és egy személygépkocsi ütközött össze az M7-es autópálya 17-es kilométerszelvényében...","id":"20200119_Baleset_es_torlodas_az_M7esen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3efa5636-4e1d-4bb3-b89b-c7cac3464fce","keywords":null,"link":"/cegauto/20200119_Baleset_es_torlodas_az_M7esen","timestamp":"2020. január. 19. 18:36","title":"Baleset és torlódás az M7-esen a főváros előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a93d33d-75ad-4e24-a57c-cbb92d8dd305","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Gázolajat kell bele tankolni, és alig lomhább a nála sokkal többet fogyasztó RS Q8-nál.","shortLead":"Gázolajat kell bele tankolni, és alig lomhább a nála sokkal többet fogyasztó RS Q8-nál.","id":"20200121_510_loeros_dizelmotor_a_legujabb_audi_sq8ban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5a93d33d-75ad-4e24-a57c-cbb92d8dd305&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6295e674-3c7d-4a3a-857c-7e390e66b01f","keywords":null,"link":"/cegauto/20200121_510_loeros_dizelmotor_a_legujabb_audi_sq8ban","timestamp":"2020. január. 21. 07:59","title":"510 lóerős dízelmotor a legújabb Audi SQ8-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27282ac9-d7c5-47f8-ba6c-7c08fc8d9eaa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Összességében még két számjegyű az albérletek drágulása, de egyre több jel utal arra, hogy a végéhez közeledhet az áremelkedés.","shortLead":"Összességében még két számjegyű az albérletek drágulása, de egyre több jel utal arra, hogy a végéhez közeledhet...","id":"20200120_Sok_varosban_mar_nem_tudnak_tobb_penzt_elkerni_az_alberletekert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=27282ac9-d7c5-47f8-ba6c-7c08fc8d9eaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"741b97d9-2544-42ca-9bb8-ad614ca87ade","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200120_Sok_varosban_mar_nem_tudnak_tobb_penzt_elkerni_az_alberletekert","timestamp":"2020. január. 20. 09:24","title":"Sok városban már nem tudnak több pénzt elkérni az albérletekért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]