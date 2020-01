Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"63bff509-b370-4ce6-887c-250f5a3fe04e","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"A kormány szerint ez „joggal sérti a társadalom igazságérzetét”. A kártérítések felfüggesztéséről volt szó korábban, de most mégsem ez történt.","shortLead":"A kormány szerint ez „joggal sérti a társadalom igazságérzetét”. A kártérítések felfüggesztéséről volt szó korábban, de...","id":"20200121_megjelent_a_bortonkarteritesek_felfuggeszteserol_szolo_rendelet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=63bff509-b370-4ce6-887c-250f5a3fe04e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5482d4e1-9c59-4e2f-8e43-f45835d3bb2e","keywords":null,"link":"/itthon/20200121_megjelent_a_bortonkarteritesek_felfuggeszteserol_szolo_rendelet","timestamp":"2020. január. 21. 11:01","title":"Megjelent a börtönkártérítések felülvizsgálatáról szóló határozat: „egyes elítéltek ezt a saját meggazdagodásukra használják fel”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8a0915f-a92a-435b-bf34-6c2f20fc5fd7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kijön majd belőlük egy ovis csoport?","shortLead":"Kijön majd belőlük egy ovis csoport?","id":"20200122_Elcukisodik_a_Csillagok_haboruja_megerkezett_Baby_Jabba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a8a0915f-a92a-435b-bf34-6c2f20fc5fd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc72d40b-6176-4bfd-9ac3-8f4f3f1779b1","keywords":null,"link":"/kultura/20200122_Elcukisodik_a_Csillagok_haboruja_megerkezett_Baby_Jabba","timestamp":"2020. január. 22. 11:41","title":"Elcukisodik a Csillagok háborúja: megérkezett Baby Jabba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d291b523-4aeb-42d7-b7da-baab88fad40b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség szerint idegenkezűség vagy bűncselekmény gyanúja nem merült fel.","shortLead":"A rendőrség szerint idegenkezűség vagy bűncselekmény gyanúja nem merült fel.","id":"20200121_Csontokat_talaltak_a_Varoshaza_udvaran","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d291b523-4aeb-42d7-b7da-baab88fad40b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a499353-456c-4011-b5b4-b9105fb145f4","keywords":null,"link":"/itthon/20200121_Csontokat_talaltak_a_Varoshaza_udvaran","timestamp":"2020. január. 21. 18:51","title":"Csontokat találtak a Városháza udvarán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"403c3bad-f16b-4224-b363-3bfbef30f073","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Kommunikációs trükknek és egyszerű hisztériakeltésnek tűnik a kormány bejelentése a fogvatartási körülmények miatt megítélt kártérítések kifizetéséről. A kedd reggel megjelent kormányhatározat ugyanis semmiben nem tér el a jelenlegi gyakorlattól. Ám később a kormány akár drasztikusabb eszközökhöz is folyamodhat.","shortLead":"Kommunikációs trükknek és egyszerű hisztériakeltésnek tűnik a kormány bejelentése a fogvatartási körülmények miatt...","id":"20200121_bloff_kormany_bortonkarterites_felfuggesztes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=403c3bad-f16b-4224-b363-3bfbef30f073&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da5f7d33-b5f6-4e5d-8b2f-66ddfc77ea34","keywords":null,"link":"/itthon/20200121_bloff_kormany_bortonkarterites_felfuggesztes","timestamp":"2020. január. 21. 15:52","title":"Nagyot blöffölt a kormány a börtönkártérítések felfüggesztésével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a739d2c-3935-4d72-b3e2-d216ea72e60e","c_author":"HVG","category":"360","description":"Egyre szigorúbban büntetik a csikkdobálást, mióta nyilvánvalóvá vált, mennyire káros a környezetre a füstszűrő. Ráadásul a dohányzókat is illúzióban ringatja.","shortLead":"Egyre szigorúbban büntetik a csikkdobálást, mióta nyilvánvalóvá vált, mennyire káros a környezetre a füstszűrő...","id":"202003_a_fustszuro_artalmassaga_minden_rossz_ha_rossz_avege","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2a739d2c-3935-4d72-b3e2-d216ea72e60e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cdbb91a-a879-4304-b180-802eb8ee4997","keywords":null,"link":"/360/202003_a_fustszuro_artalmassaga_minden_rossz_ha_rossz_avege","timestamp":"2020. január. 21. 12:00","title":"A füstszűrő a cigaretta egyik legalattomosabb része","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79f22acf-a208-4f6d-8cc1-720765944c17","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A filmmogul özvegyét Vajna sírjához is elkísérte a jóképű idegen. Sokat nem tudni róla, de azt igen, hogy magyar.","shortLead":"A filmmogul özvegyét Vajna sírjához is elkísérte a jóképű idegen. Sokat nem tudni róla, de azt igen, hogy magyar.","id":"20200122_milliardos_vajna_timea_ozvegy","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=79f22acf-a208-4f6d-8cc1-720765944c17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c517251-0380-4b64-96d5-dabe85ccce95","keywords":null,"link":"/elet/20200122_milliardos_vajna_timea_ozvegy","timestamp":"2020. január. 22. 07:44","title":"Titokzatos milliárdos vigasztalja a gyászoló Vajna Timeát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a93d33d-75ad-4e24-a57c-cbb92d8dd305","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Gázolajat kell bele tankolni, és alig lomhább a nála sokkal többet fogyasztó RS Q8-nál.","shortLead":"Gázolajat kell bele tankolni, és alig lomhább a nála sokkal többet fogyasztó RS Q8-nál.","id":"20200121_510_loeros_dizelmotor_a_legujabb_audi_sq8ban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5a93d33d-75ad-4e24-a57c-cbb92d8dd305&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6295e674-3c7d-4a3a-857c-7e390e66b01f","keywords":null,"link":"/cegauto/20200121_510_loeros_dizelmotor_a_legujabb_audi_sq8ban","timestamp":"2020. január. 21. 07:59","title":"510 lóerős dízelmotor a legújabb Audi SQ8-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eea4e7a5-d7cc-4fd6-81fa-f28c2e9a1a10","c_author":"Nehéz-Posony Márton","category":"360","description":"Az embertelen börtönkörülmények miatt jogerősen megítélt kártérítések kifizetésének felfüggesztése – kormányhatározattal – az eddigi legjobb példa arra, hogy miért jobb, ha az állam működését a jog szabályozza, nem pedig egy önkényúr. És ez Önt is érinti – nem épp kedvezően –, kedves Olvasó.","shortLead":"Az embertelen börtönkörülmények miatt jogerősen megítélt kártérítések kifizetésének felfüggesztése –...","id":"20200121_A_HVG_ugyvedje_valaszol_miert_nem_jo_Onnek_ha_kormanyhatarozat_ir_felul_egy_iteletet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eea4e7a5-d7cc-4fd6-81fa-f28c2e9a1a10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35a312ec-bdde-4962-ba25-91e79a44988b","keywords":null,"link":"/360/20200121_A_HVG_ugyvedje_valaszol_miert_nem_jo_Onnek_ha_kormanyhatarozat_ir_felul_egy_iteletet","timestamp":"2020. január. 21. 15:00","title":"A HVG ügyvédje válaszol: Mi köze a rabok kártérítésének az Ön nyugdíjához? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}] És ez Önt is érinti – nem épp kedvezően –, kedves Olvasó.","shortLead":"Az embertelen börtönkörülmények miatt jogerősen megítélt kártérítések kifizetésének felfüggesztése –...","id":"20200121_A_HVG_ugyvedje_valaszol_miert_nem_jo_Onnek_ha_kormanyhatarozat_ir_felul_egy_iteletet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eea4e7a5-d7cc-4fd6-81fa-f28c2e9a1a10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35a312ec-bdde-4962-ba25-91e79a44988b","keywords":null,"link":"/360/20200121_A_HVG_ugyvedje_valaszol_miert_nem_jo_Onnek_ha_kormanyhatarozat_ir_felul_egy_iteletet","timestamp":"2020. január. 21. 15:00","title":"A HVG ügyvédje válaszol: Mi köze a rabok kártérítésének az Ön nyugdíjához? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]