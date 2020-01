Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9df8bccd-94ea-463a-b2d8-ae3ea9b50ab8","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Mennyivel súlyosabb a mostani tűzvész a korábbiaknál Ausztráliában, és hogyan függ össze a klímaváltozással? Kröel-Dulay Györgyöt, az MTA Ökológiai Kutatóközpontjának főmunkatársát kérdeztük a természeti katasztrófa hátteréről. ","shortLead":"Mennyivel súlyosabb a mostani tűzvész a korábbiaknál Ausztráliában, és hogyan függ össze a klímaváltozással...","id":"20200108_Ha_ez_a_tuzvesz_nem_valtoztatja_meg_az_ausztral_klimapolitikat_akkor_semmi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9df8bccd-94ea-463a-b2d8-ae3ea9b50ab8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31ddb92a-7eeb-489b-a817-9a74867d2b14","keywords":null,"link":"/360/20200108_Ha_ez_a_tuzvesz_nem_valtoztatja_meg_az_ausztral_klimapolitikat_akkor_semmi","timestamp":"2020. január. 08. 13:05","title":"Ha ez a tűzvész nem változtatja meg az ausztrál klímapolitikát, akkor semmi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83211e52-7a65-4ab3-89c1-f4d6557bfc58","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Iváncsa polgármestere, Molnár Tibor indul a Fidesz támogatásával a Fejér megyei 4-es választókerületében.","shortLead":"Iváncsa polgármestere, Molnár Tibor indul a Fidesz támogatásával a Fejér megyei 4-es választókerületében.","id":"20200107_Eldolt_fuggetlen_jeloltet_tamogat_a_Fidesz_a_dunaujvarosi_idokozin","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=83211e52-7a65-4ab3-89c1-f4d6557bfc58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa52c0a4-b574-4eb3-aaf1-be67fb3bfe16","keywords":null,"link":"/itthon/20200107_Eldolt_fuggetlen_jeloltet_tamogat_a_Fidesz_a_dunaujvarosi_idokozin","timestamp":"2020. január. 07. 14:38","title":"Eldőlt, hogy független jelöltet támogat a Fidesz a dunaújvárosi időközin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0a11cfa-7c0b-4485-96ca-a23ad1e2643f","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A rendőrség szerint sok autós csak akkor tartja be a szabályokat, ha rendőrt lát. Civil járőrkocsiból ezért sokkal hatékonyabb a szabálytalankodók kiszűrése.","shortLead":"A rendőrség szerint sok autós csak akkor tartja be a szabályokat, ha rendőrt lát. Civil járőrkocsiból ezért sokkal...","id":"20200107_civil_rendorauto_ellenorzes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d0a11cfa-7c0b-4485-96ca-a23ad1e2643f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed8f86b9-2717-4110-9ca3-7887e066bef6","keywords":null,"link":"/cegauto/20200107_civil_rendorauto_ellenorzes","timestamp":"2020. január. 07. 15:15","title":"Mindenhol bevetik a kamerás civil rendőrautókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b36a625-7088-4da8-9f6e-02f61ec97965","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az uniós külügyminiszterek tanácskozásával zárul a hektikus brüsszeli válságértekezletek első fordulója, amelyben az EU és a NATO a megfelelő választ kereste a közel-keleti válságra. Míg az unió vezető hatalmai a régen elúszott atomalkuba próbálnak életet lehelni, a NATO rászánta magát a részleges iraki csapatkivonásra. Az európai és a magyar diplomácia lehetőségeit Bartha Dániellel, a CEID euroatlanti elemzőközpont igazgatójával beszéltük át.","shortLead":"Az uniós külügyminiszterek tanácskozásával zárul a hektikus brüsszeli válságértekezletek első fordulója, amelyben az EU...","id":"20200108_Europai_strategia_nem_letezik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6b36a625-7088-4da8-9f6e-02f61ec97965&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aaa111f9-06de-48d3-b852-cf14957b1d74","keywords":null,"link":"/360/20200108_Europai_strategia_nem_letezik","timestamp":"2020. január. 08. 15:05","title":"Ha mélyül az ellentét Iránnal, Európában is megnő a terrorveszély","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9778858e-d44b-4c92-a310-b796436fba33","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Amerikai Csillagászati Társaság honolului találkozóján elhangzottak szerint jövő márciusban kigördül a szerelőcsarnokból a James Webb űrteleszkóp, hogy a sorozatos csúszások után végre tényleg pályára állítsák.","shortLead":"Az Amerikai Csillagászati Társaság honolului találkozóján elhangzottak szerint jövő márciusban kigördül...","id":"20200108_james_webb_urtavcso_urteleszkop","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9778858e-d44b-4c92-a310-b796436fba33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54784597-d3b0-4e0d-a65e-b7333c8d20c0","keywords":null,"link":"/tudomany/20200108_james_webb_urtavcso_urteleszkop","timestamp":"2020. január. 08. 11:33","title":"Most már tényleg fellövik a gigászi pénzből készülő űrtávcsövet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac175a48-6e00-4c20-a6c5-5deff31c12bb","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Las Vegasban volt szerencsénk kipróbálni a kényelmes városi utazást újraértelmező kis villanyautót.","shortLead":"Las Vegasban volt szerencsénk kipróbálni a kényelmes városi utazást újraértelmező kis villanyautót.","id":"20200107_luxus_miniben_mar_a_pici_bmw_i3ban_is_utazhatunk_feltett_labakkal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ac175a48-6e00-4c20-a6c5-5deff31c12bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e39ff84-0aae-45fa-b547-62863cea3bec","keywords":null,"link":"/cegauto/20200107_luxus_miniben_mar_a_pici_bmw_i3ban_is_utazhatunk_feltett_labakkal","timestamp":"2020. január. 07. 17:51","title":"Luxus miniben: már a pici BMW i3-ban is utazhatunk feltett lábakkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5963c263-27c8-4f81-88a4-5aa42fcabb89","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem a tőke hiánya korlátozza a magánegészségügy fejlesztését. Világos kormányzati szándék híján minden megy tovább a maga esetleges módján.","shortLead":"Nem a tőke hiánya korlátozza a magánegészségügy fejlesztését. Világos kormányzati szándék híján minden megy tovább...","id":"20200108_maganegeszsegugy_korhaz_fizetes_forint","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5963c263-27c8-4f81-88a4-5aa42fcabb89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2871631-3dd0-4cc2-820b-27a28680ee8e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200108_maganegeszsegugy_korhaz_fizetes_forint","timestamp":"2020. január. 08. 14:46","title":"A béremelésektől és a gyenge forinttól félhetnek a magánegészségügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70868c54-92ac-4821-af79-e12d0152e33f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az értékelések szerint a klímakárosító szén-dioxid koncentrációja tovább növekedett a légkörben az elmúlt évben, az eddigi legmagasabb szintre jutott.","shortLead":"Az értékelések szerint a klímakárosító szén-dioxid koncentrációja tovább növekedett a légkörben az elmúlt évben...","id":"20200108_A_tavalyi_volt_a_legmelegebb_ev_Europaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=70868c54-92ac-4821-af79-e12d0152e33f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e8e657f-b728-4dfc-b2be-3a3c8fbcc171","keywords":null,"link":"/tudomany/20200108_A_tavalyi_volt_a_legmelegebb_ev_Europaban","timestamp":"2020. január. 08. 21:44","title":"A tavalyi volt a legmelegebb év Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]