[{"available":true,"c_guid":"3d1eccb1-cf7a-47cf-bffc-a997683bfd22","c_author":"Pavló Péter","category":"tudomany","description":"A tavalyi Galaxy Fold után egy évvel bemutatta a második összecsukható okostelefonját a Samsung. A kistestvérként színre lépő Galaxy Z Flip fordított logikára épül: kinyitva akkora, mint egy hagyományos mobil.","shortLead":"A tavalyi Galaxy Fold után egy évvel bemutatta a második összecsukható okostelefonját a Samsung. A kistestvérként...","id":"20200211_samsung_galaxy_z_flip_osszecsukhato_okostelefon_specifikacio_magyar_ar_vasarlas_bemutato_bejelentes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3d1eccb1-cf7a-47cf-bffc-a997683bfd22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abc4460c-85c5-46b3-b923-bd18af630da6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200211_samsung_galaxy_z_flip_osszecsukhato_okostelefon_specifikacio_magyar_ar_vasarlas_bemutato_bejelentes","timestamp":"2020. február. 11. 20:50","title":"Végre üveg: bemutatta a Samsung az összecsukható Galaxy Z Flipet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c486892-1069-4566-975f-071a4124e496","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Milliárdos kifizetésekre készülnek a biztosítók, de ehhez a kárt elszenvedőnek oda kell figyelniük néhány fontos részletre.","shortLead":"Milliárdos kifizetésekre készülnek a biztosítók, de ehhez a kárt elszenvedőnek oda kell figyelniük néhány fontos...","id":"20200211_vihar_biztositas_szel_karok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1c486892-1069-4566-975f-071a4124e496&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5f4455d-52b6-4165-b324-096b6e6421ba","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200211_vihar_biztositas_szel_karok","timestamp":"2020. február. 11. 11:29","title":"Erre figyeljen, akinek a házában kárt tesz a vihar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa3ff2e5-8a05-42ad-94e1-ee0d62d6014c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MSZP és a Momentum a külügyminisztérium és a titkosszolgálatok vezetőinek a felelősségét firtatja.","shortLead":"Az MSZP és a Momentum a külügyminisztérium és a titkosszolgálatok vezetőinek a felelősségét firtatja.","id":"20200211_Az_ellenzek_meghallgatna_Szijjartot_es_a_titkosszolgalatok_vezetoit_is_a_perui_nagykovet_ugyeben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fa3ff2e5-8a05-42ad-94e1-ee0d62d6014c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82d4bb02-3f53-4e57-b9fb-921bec2cce2b","keywords":null,"link":"/itthon/20200211_Az_ellenzek_meghallgatna_Szijjartot_es_a_titkosszolgalatok_vezetoit_is_a_perui_nagykovet_ugyeben","timestamp":"2020. február. 11. 20:10","title":"Az ellenzék meghallgatná Szijjártót a perui nagykövet ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91a7f458-7fee-400e-9e99-edec06c84e20","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Három évre küldték volna börtönbe Viktor Szviridovot, de ő ehelyett főbe lőtte magát.","shortLead":"Három évre küldték volna börtönbe Viktor Szviridovot, de ő ehelyett főbe lőtte magát.","id":"20200212_A_birosagon_lett_ongyilkos_egy_orosz_bortonparancsnok_amikor_eliteltek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=91a7f458-7fee-400e-9e99-edec06c84e20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf43d3bf-4b8a-4e95-a68e-9aaf96b68743","keywords":null,"link":"/vilag/20200212_A_birosagon_lett_ongyilkos_egy_orosz_bortonparancsnok_amikor_eliteltek","timestamp":"2020. február. 12. 12:50","title":"A bíróságon lett öngyilkos egy orosz börtönparancsnok, amikor elítélték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f704281f-7579-4aa9-a5c0-b38cd401b357","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Ha valaki úgy érzi, hogy bűncselekmény áldozata lett, de az ügyészség ezt nem így látja, a sértett maga vádolhatja meg a feltételezett tettest a bíróság előtt. Ilyenkor ő a pótmagánvádló. Az Alkotmánybíróságnak most azt kellett eldöntenie, hogy megteheti-e ugyanezt egy önkormányzat.","shortLead":"Ha valaki úgy érzi, hogy bűncselekmény áldozata lett, de az ügyészség ezt nem így látja, a sértett maga vádolhatja meg...","id":"20200212_Ab_az_onkormanyzat_nem_vadolhat_senkit_az_ugyeszseg_helyett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f704281f-7579-4aa9-a5c0-b38cd401b357&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35c72de7-8d74-495e-9731-366003099e9f","keywords":null,"link":"/itthon/20200212_Ab_az_onkormanyzat_nem_vadolhat_senkit_az_ugyeszseg_helyett","timestamp":"2020. február. 12. 13:47","title":"Ab: az önkormányzat nem vádolhat senkit az ügyészség helyett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5368af8-99e0-4e7d-80de-ce3a7e4c48e8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Jól megmutatkozik, hogy mit ér az összkerékhajtás kisebb motorral, de az is, miért lehet szeretni a hathengeres motor karakterét hátsókerék-hajtással.","shortLead":"Jól megmutatkozik, hogy mit ér az összkerékhajtás kisebb motorral, de az is, miért lehet szeretni a hathengeres motor...","id":"20200211_Kiskompaktok_nagy_csataja_MercedesAMG_A45S_BMW_M2_Audi_RS3_VW_Golf_R","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c5368af8-99e0-4e7d-80de-ce3a7e4c48e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c586904-95fe-45fe-bee5-dbbe8070f4cb","keywords":null,"link":"/cegauto/20200211_Kiskompaktok_nagy_csataja_MercedesAMG_A45S_BMW_M2_Audi_RS3_VW_Golf_R","timestamp":"2020. február. 11. 12:42","title":"Kis kompaktok nagy csatája: Mercedes-AMG A45S, BMW M2, Audi RS3, VW Golf R","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55179807-881a-406b-a3e1-eed34bd1f4a0","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Napra pontosan a Fenyő-gyilkosság után 22 évvel kezdődik Gyárfás Tamás pere a Fővárosi Törvényszéken: a sportvezetőt az ügyészség felbujtóként, előre kitervelten elkövetett emberöléssel vádolja. Gyárfás – aki mellett ezúttal Portik Tamás is a vádlottak padján ül – háromnapos beszédre készül, hogy bebizonyítsa ártatlanságát. ","shortLead":"Napra pontosan a Fenyő-gyilkosság után 22 évvel kezdődik Gyárfás Tamás pere a Fővárosi Törvényszéken: a sportvezetőt...","id":"20200211_gyarfas_tamas_a_birosagon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=55179807-881a-406b-a3e1-eed34bd1f4a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54b183fa-1774-4e9f-a86a-d79613d230c5","keywords":null,"link":"/itthon/20200211_gyarfas_tamas_a_birosagon","timestamp":"2020. február. 11. 08:35","title":"Gyárfás Tamás három nap alatt bizonyítaná be ártatlanságát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27bc4f39-d325-48d6-9300-762303aeffb4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az államtitkár szerint legfeljebb évek múlva költözhet el a múzeum, de akkor sem ideiglenes helyre.","shortLead":"Az államtitkár szerint legfeljebb évek múlva költözhet el a múzeum, de akkor sem ideiglenes helyre.","id":"20200212_Furjes_Marad_a_Ludovikaban_a_Termeszettudomanyi_Muzeum","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=27bc4f39-d325-48d6-9300-762303aeffb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cee26f0-d13f-418e-b6e9-07d9109b8cb1","keywords":null,"link":"/itthon/20200212_Furjes_Marad_a_Ludovikaban_a_Termeszettudomanyi_Muzeum","timestamp":"2020. február. 12. 11:49","title":"Fürjes: Marad a Ludovikában a Természettudományi Múzeum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]