[{"available":true,"c_guid":"32cd88b9-35aa-406c-81c2-ef7119a12cc1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A légitársaság bejelentette, hogy a COVID-19 vírusfertőzés miatt megfigyelhető keresletcsökkenés következtében módosítja izraeli útvonalainak menetrendjét. ","shortLead":"A légitársaság bejelentette, hogy a COVID-19 vírusfertőzés miatt megfigyelhető keresletcsökkenés következtében...","id":"20200229_A_WizzAir_torolte_nehany_TelAvivba_indulo_jaratat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=32cd88b9-35aa-406c-81c2-ef7119a12cc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4d77d25-5fef-4282-a645-82185d4b32c2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200229_A_WizzAir_torolte_nehany_TelAvivba_indulo_jaratat","timestamp":"2020. február. 29. 15:35","title":"A WizzAir törölte néhány Tel-Avivba induló járatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf9f1cb8-26a2-4bd2-b385-3ce6534e06d6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Olaszországban már ezernél is több koronavírus-fertőzöttet találtak, a visegrádi országokban viszont még egyet sem regisztráltak. Donald Trump az egész témát a baloldal elterelő akciójának tartja. Kínában pedig annyira leállt az élet, hogy kitisztult a levegő. A koronavírus-járvány vasárnapi hírei.","shortLead":"Olaszországban már ezernél is több koronavírus-fertőzöttet találtak, a visegrádi országokban viszont még egyet sem...","id":"20200301_Irorszagban_is_van_mar_beteg_Kinaban_kitisztult_a_levego__hirek_a_koronavirusrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bf9f1cb8-26a2-4bd2-b385-3ce6534e06d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdfc954d-95ac-4a12-86b7-7517a10a2513","keywords":null,"link":"/vilag/20200301_Irorszagban_is_van_mar_beteg_Kinaban_kitisztult_a_levego__hirek_a_koronavirusrol","timestamp":"2020. március. 01. 09:31","title":"Nem volt hajlandó Milánóba indulni egy gép legénysége, Kínában kitisztult a levegő - hírek a koronavírusról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5719cc54-d1c4-480a-97ef-a474b4204cb4","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Keresztbe fordult egy kamion az M4-es autóút Budapest felé vezető oldalán, az albertirsai csomópontnál szombat délután.","shortLead":"Keresztbe fordult egy kamion az M4-es autóút Budapest felé vezető oldalán, az albertirsai csomópontnál szombat délután.","id":"20200229_All_a_forgalom_az_M4esen_Albertirsanal_egy_keresztbe_fordult_kamion_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5719cc54-d1c4-480a-97ef-a474b4204cb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99e2efd0-03a3-43cc-ab2b-edbd144c8163","keywords":null,"link":"/itthon/20200229_All_a_forgalom_az_M4esen_Albertirsanal_egy_keresztbe_fordult_kamion_miatt","timestamp":"2020. február. 29. 17:30","title":"Áll a forgalom az M4-esen Albertirsánál egy keresztbe fordult kamion miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01b7e49a-530b-48b3-8d7c-cc15197d956c","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A kísérletsorozatban azt fedezték fel, hogy a kutyák orrtükre érzékeli az infravörös sugárzást.","shortLead":"A kísérletsorozatban azt fedezték fel, hogy a kutyák orrtükre érzékeli az infravörös sugárzást.","id":"20200228_Magyar_tudosok_a_kutya_orra_erzekeli_az_infravoros_sugarzast","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=01b7e49a-530b-48b3-8d7c-cc15197d956c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31e21586-60f9-4d5f-b914-9114f7ab034f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200228_Magyar_tudosok_a_kutya_orra_erzekeli_az_infravoros_sugarzast","timestamp":"2020. február. 28. 12:46","title":"Magyar és svéd tudósok: a kutya orra érzékeli az infravörös sugárzást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"931f3f41-431e-47b7-8bad-88534b7123e4","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"kkv","description":"Idegesek a befektetők a járvány miatt, de pánikról egyelőre nincs szó. Magyarország GDP-növekedése 0,5 százalékpontnál is többet lassulhat a pesszimista forgatókönyv szerint.","shortLead":"Idegesek a befektetők a járvány miatt, de pánikról egyelőre nincs szó. Magyarország GDP-növekedése 0,5 százalékpontnál...","id":"20200228_koronavirus_equilor_befektetes_gdp_telekom","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=931f3f41-431e-47b7-8bad-88534b7123e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f51382f-9c2f-4a62-b221-7a420a3a57d4","keywords":null,"link":"/kkv/20200228_koronavirus_equilor_befektetes_gdp_telekom","timestamp":"2020. február. 28. 12:20","title":"A Telekom és a Netflix nyerhet a koronavíruson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e2e7d48-a159-456c-a8fe-5027fb25635a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bolygónk gravitációja nemrég magához \"húzott\" egy kisebb égitestet, ami ezután keringeni kezdett körülötte. Nem marad sokáig.","shortLead":"Bolygónk gravitációja nemrég magához \"húzott\" egy kisebb égitestet, ami ezután keringeni kezdett körülötte. Nem marad...","id":"20200228_hold_fold_kisero_egitest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3e2e7d48-a159-456c-a8fe-5027fb25635a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30a6f38b-d5cd-4193-9b4e-3b0a82586a87","keywords":null,"link":"/tudomany/20200228_hold_fold_kisero_egitest","timestamp":"2020. február. 28. 13:03","title":"Lett egy új holdja a Földnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da7a7e8d-ce14-456f-8226-19e730a68bbf","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Tizenhatan maradtak elkülönítve.","shortLead":"Tizenhatan maradtak elkülönítve.","id":"20200228_koronavirus_karanten_fertozes_oceanjaro","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=da7a7e8d-ce14-456f-8226-19e730a68bbf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"686b8982-56d8-47ca-bdbe-41a1b18dedc3","keywords":null,"link":"/itthon/20200228_koronavirus_karanten_fertozes_oceanjaro","timestamp":"2020. február. 28. 16:54","title":"Ketten hazamehettek a budapesti karanténból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57aef575-4c2f-4de2-bf7b-afc7445660e0","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Rogán Antalt többször is képviselő ügyvéd, Kosik Kristóf megtalálta Radics eltűnt gitárját, majd abban az üzleti lehetőséget.","shortLead":"A Rogán Antalt többször is képviselő ügyvéd, Kosik Kristóf megtalálta Radics eltűnt gitárját, majd abban az üzleti...","id":"202009_velunk_elo_legendak_rogan_ugyvedjenek_gitarja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=57aef575-4c2f-4de2-bf7b-afc7445660e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccd93102-4da2-4dec-8ae6-d28db1f07c1d","keywords":null,"link":"/360/202009_velunk_elo_legendak_rogan_ugyvedjenek_gitarja","timestamp":"2020. február. 29. 09:30","title":"Kapcsolatot találtunk a gitárlegenda Radics Béla és a letelepedési kötvények között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]