Iranban_mar_66an_meghaltak_a_koronavirusjarvanyban: Már több mint 1500-an betegedtek meg, köztük a koronavírus leküzdésére létrehozott kormányzati munkacsoportnak a vezetője is. Iránban már 66-an meghaltak járványban.

Ranolder_villa_1864_tiborcz_nelkul_is_meno: Orbán Viktor veje túladott a Ranolder-villán, amelyet állapota nem, de a fekvése értékessé teszi. Nem Tiborcz István cége újítja fel a volt veszprémi püspök balatoni nyaralóját.

Koronavirus_atlepte_a_3000et_a_halalos_esetek_szama: Már 90 000-en betegedtek meg a járványban világszerte. Koronavírus: átlépte a 3000-et a halálos esetek száma.

Kedden_akar_20_fok_is_lehet: A tavaszi idő mellett zivatarokra is számítani kell. Kedden akár 20 fok is lehet.

Nincs_is_engedelye_a_kormany_altal_eroltetett_szentendrei_hidnak: A kormány a szentendrei belvárosban szeretné felépíteni a hidat, a városvezetés szerint máshol kellene. Véleménynyilvánító népszavazást írtak ki, amelynek ma este lesz eredménye. Nincs is engedélye a kormány által erőltetett szentendrei hídnak.

zona_Olaszorszag_koronavirust: Vörös, sárga és zöld zóna jelzi majd, mennyire érintett egy-egy tartomány. Három zónára osztották fel Olaszországot, hogy megfékezzék a koronavírust. Az intézkedés elsősorban az Olaszországot érintő járatokra vonatkozik.\r

Koronavírus: a Ryanair is megvágja az olaszországi járatait.

teszt_pozitiv_koronavirus_magyar_Japan: Nincsenek tünetei, nem lázas és nem köhög, de egy japán kórházban van karanténban. A második tesztje is pozitív lett a koronavírussal fertőzött magyarnak.