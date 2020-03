Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3d634e4f-b5f1-4977-b77e-a18c122f39b2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A reneszánsz mester halálának ötszázadik évfordulójára készült tárlatot a koronavírus terjedése miatt záratták be. ","shortLead":"A reneszánsz mester halálának ötszázadik évfordulójára készült tárlatot a koronavírus terjedése miatt záratták be. ","id":"20200309_Csak_par_napig_lehetett_nyitva_a_vilag_legnagyobb_Raffaello_kiallitasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3d634e4f-b5f1-4977-b77e-a18c122f39b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e546c895-7f07-463f-aef2-6157968baadd","keywords":null,"link":"/kultura/20200309_Csak_par_napig_lehetett_nyitva_a_vilag_legnagyobb_Raffaello_kiallitasa","timestamp":"2020. március. 09. 12:01","title":"Csak pár napig lehetett nyitva a világ legnagyobb Raffaello-kiállítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36af7163-d165-4617-9d89-65abc3cfdbce","c_author":"Molnár Andor","category":"360","description":"Az őskorig kell visszamennünk, ha meg akarjuk érteni a ma dúló hitvitát a parafa-, illetve műanyagdugóról. \r

\r

","shortLead":"Az őskorig kell visszamennünk, ha meg akarjuk érteni a ma dúló hitvitát a parafa-, illetve műanyagdugóról. \r

\r

","id":"20200309_Dugohistoria__Az_agyagtol_a_csavarzarig","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=36af7163-d165-4617-9d89-65abc3cfdbce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67c534d5-8423-452f-a549-8bd86f0b91d4","keywords":null,"link":"/360/20200309_Dugohistoria__Az_agyagtol_a_csavarzarig","timestamp":"2020. március. 09. 11:00","title":"Agyag, rongy, viasz, csavarzár stb.: az alkoholtárolás világtörténelme","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2984c005-26a3-41f0-9a04-4e9cc30ad64b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az új győri városvezetés nem kívánja támogatni a győri csapatot. „Mi a túróra kell a pénz?” – tette fel a kérdést Dézsi Csaba András.","shortLead":"Az új győri városvezetés nem kívánja támogatni a győri csapatot. „Mi a túróra kell a pénz?” – tette fel a kérdést Dézsi...","id":"20200309_Kepregenyben_magyarazza_Gyor_fideszes_polgarmestere_miert_nem_ad_tobb_penzt_a_focistaknak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2984c005-26a3-41f0-9a04-4e9cc30ad64b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db563b33-7652-43bc-998e-17a435d43ca0","keywords":null,"link":"/itthon/20200309_Kepregenyben_magyarazza_Gyor_fideszes_polgarmestere_miert_nem_ad_tobb_penzt_a_focistaknak","timestamp":"2020. március. 09. 09:40","title":"Képregényben magyarázza Győr fideszes polgármestere, miért nem ad több pénzt a focistáknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9a557bf-a17d-460a-9615-cae4f7630e56","c_author":"Kiricsi Gábor","category":"elet","description":"Olyan, mint egy háborúban: választanunk kell, hogy kit gyógyítsunk meg – mondta el nyíltan a Corriere által megszólaltatott lombardiai orvos, aki a legfontosabb óvintézkedésként azt javasolja, hogy mindenki maradjon otthon. ","shortLead":"Olyan, mint egy háborúban: választanunk kell, hogy kit gyógyítsunk meg – mondta el nyíltan a Corriere által...","id":"20200309_Bergamoi_orvos_Fogalmatok_nincs_mi_megy_idebent_Maradjatok_otthon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d9a557bf-a17d-460a-9615-cae4f7630e56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"decd9879-a1b9-4c56-a5cc-74c2df8d2d4d","keywords":null,"link":"/elet/20200309_Bergamoi_orvos_Fogalmatok_nincs_mi_megy_idebent_Maradjatok_otthon","timestamp":"2020. március. 09. 13:01","title":"Bergamói orvos: “Fogalmatok nincs, mi megy idebent. Maradjatok otthon!”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10b5be67-abbe-4fb9-b2d8-f92faa2d56cf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egészségügyi bírság 30 ezertől 5 millió forintig terjedhet.","shortLead":"Az egészségügyi bírság 30 ezertől 5 millió forintig terjedhet.","id":"20200309_koronavirus_latogatasi_tilalom_egeszsegugyi_birsag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=10b5be67-abbe-4fb9-b2d8-f92faa2d56cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ae021e5-6451-4381-8f53-6f3acbfa6faa","keywords":null,"link":"/itthon/20200309_koronavirus_latogatasi_tilalom_egeszsegugyi_birsag","timestamp":"2020. március. 09. 13:55","title":"Koronavírus: 5 millió forintos bírságot is kaphat, aki megszegi a látogatási tilalmat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"598a95e8-dccb-4f93-ac0a-8e909d2498ce","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mosson kezet. Jó gyakran. És alaposan.","shortLead":"Mosson kezet. Jó gyakran. És alaposan.","id":"20200307_koronavirus_megelezose_kezmosas_szabalyai","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=598a95e8-dccb-4f93-ac0a-8e909d2498ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a09ba9e0-380d-4b89-9c10-6240700a2a96","keywords":null,"link":"/elet/20200307_koronavirus_megelezose_kezmosas_szabalyai","timestamp":"2020. március. 07. 18:28","title":"Látta már a kormány videós kisokosát a koronavírus megelőzéséről?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"888ae442-3de8-4a9a-98f1-a17777c595b5","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A Hetedik pecsét és A Keselyű három napja színésze 90 éves volt. ","shortLead":"A Hetedik pecsét és A Keselyű három napja színésze 90 éves volt. ","id":"20200309_Meghalt_Max_von_Sydow","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=888ae442-3de8-4a9a-98f1-a17777c595b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0957aa88-debc-4e40-b04f-f8decef8dcee","keywords":null,"link":"/kultura/20200309_Meghalt_Max_von_Sydow","timestamp":"2020. március. 09. 13:36","title":"Meghalt Max von Sydow","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"186ed39a-5d99-48d0-b0f6-54810c743f8c","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Rácz Gergő és Orsovai Reni nyerte Mostantól című számával A Dal 2020-at. A két előadója 75 millió forint összértékű nyereménnyel építheti tovább zenei karrierjét.\r

","shortLead":"Rácz Gergő és Orsovai Reni nyerte Mostantól című számával A Dal 2020-at. A két előadója 75 millió forint összértékű...","id":"20200307_a_dal_racz_gergo_orsovai_reni_mostantol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=186ed39a-5d99-48d0-b0f6-54810c743f8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f603c05-3985-4921-b9bc-7bd186636dd5","keywords":null,"link":"/kultura/20200307_a_dal_racz_gergo_orsovai_reni_mostantol","timestamp":"2020. március. 07. 22:10","title":"Véget ért A Dal, a Mostantól \"az év magyar slágere\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]