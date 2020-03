Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8fcc67ce-78d2-4f90-98a3-4bde08c3ec4e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Március első felében már a vállalkozások gazdaságilag rosszabbnak látták a jövőt, pedig még sehol nem volt a koronavírus-járvány.","shortLead":"Március első felében már a vállalkozások gazdaságilag rosszabbnak látták a jövőt, pedig még sehol nem volt...","id":"20200323_gki_konjunkturaindex_koronavirus_kkv","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8fcc67ce-78d2-4f90-98a3-4bde08c3ec4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4148fc19-2a60-4ebb-8444-2c876042d9e4","keywords":null,"link":"/kkv/20200323_gki_konjunkturaindex_koronavirus_kkv","timestamp":"2020. március. 23. 06:00","title":"Már a koronavírus-pánik előtt borúsan látták a jövőt a magyarországi cégek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"621af913-6c78-4b38-bf87-1e1485e3b5db","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A sportolók véleményének összegyűjtése után az amerikaiak is azt kérik, hogy ne tartsák meg idén nyáron az olimpiát.","shortLead":"A sportolók véleményének összegyűjtése után az amerikaiak is azt kérik, hogy ne tartsák meg idén nyáron az olimpiát.","id":"20200324_egyesult_allamok_olimpiai_bizottsag_tokio2020","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=621af913-6c78-4b38-bf87-1e1485e3b5db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7341717-024b-48d0-aef9-c839cceb88d7","keywords":null,"link":"/sport/20200324_egyesult_allamok_olimpiai_bizottsag_tokio2020","timestamp":"2020. március. 24. 10:37","title":"Az Egyesült Államok olimpiai bizottsága is az olimpia elhalasztását kéri","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cda58dc-37f6-41f2-b74c-8043c99a762f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az olasz polgári védelem közzétette a járványügyi adatokat: az utóbbi egy napban a regisztrált fertőzöttek és az elhunytak száma alacsonyabb volt, mint az azt megelőző 24 órában. 