[{"available":true,"c_guid":"01ab2994-910b-4e78-bb4d-6a9908ffa256","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A nagy cégek gyakran fricskázzák egymást, így érthető, hogy sokan a Huawei elleni kis bosszantásnak tartották a Xiaomi Mi 10 Pro dobozára került feliratot. A Xiaomi viszont cáfolja ezt.","shortLead":"A nagy cégek gyakran fricskázzák egymást, így érthető, hogy sokan a Huawei elleni kis bosszantásnak tartották a Xiaomi...","id":"20200408_xiaomi_mi_10_pro_dobozan_felremagyarazhato_felirat_huawei","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=01ab2994-910b-4e78-bb4d-6a9908ffa256&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f4b2801-1024-446e-a144-868afaaed742","keywords":null,"link":"/tudomany/20200408_xiaomi_mi_10_pro_dobozan_felremagyarazhato_felirat_huawei","timestamp":"2020. április. 08. 11:03","title":"A Xiaomi állítja: félreértés az egész, nem trollkodja a Huaweit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc24ee69-9432-4094-ae91-9be5ca963aa6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hatalmasat nőtt az élelmiszerek ára a járvány miatti felvásárlási lázban. Az infláció mégis alacsonyabb lett az előző néhány hónapban mértnél, annyival esett a benzin ára.","shortLead":"Hatalmasat nőtt az élelmiszerek ára a járvány miatti felvásárlási lázban. Az infláció mégis alacsonyabb lett az előző...","id":"20200408_inflacio_elelmiszer_benzin_ksh_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fc24ee69-9432-4094-ae91-9be5ca963aa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87f12714-f418-4ad9-bc6c-889704c36fa6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200408_inflacio_elelmiszer_benzin_ksh_koronavirus","timestamp":"2020. április. 08. 09:58","title":"Óriásit drágultak az élelmiszerek, épp 4 százalék alatti az infláció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90eb52ad-e571-429a-bd24-3d36c0750182","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Ha nem megy online, akkor lehet személyesen is, a járványügyi előírások betartásával.","shortLead":"Ha nem megy online, akkor lehet személyesen is, a járványügyi előírások betartásával.","id":"20200408_koronavirus_jarvany_oktatas_beiratkozas_online_ugyintezes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=90eb52ad-e571-429a-bd24-3d36c0750182&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dbb91e7-b63c-4b33-bbda-f017c9558310","keywords":null,"link":"/itthon/20200408_koronavirus_jarvany_oktatas_beiratkozas_online_ugyintezes","timestamp":"2020. április. 08. 09:16","title":"Nem muszáj személyesen beiratkozni az általános iskolába, online elintézhető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75d5a1d4-b2d0-479e-bfec-077902e5faa6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"76 nap után úgy tűnik, a város, ahonnan kiindult a járvány, a legrosszabbon már túl van.","shortLead":"76 nap után úgy tűnik, a város, ahonnan kiindult a járvány, a legrosszabbon már túl van.","id":"20200408_vuhan_karanten_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=75d5a1d4-b2d0-479e-bfec-077902e5faa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d688a36-ac82-4f86-8b81-b31c208015ec","keywords":null,"link":"/vilag/20200408_vuhan_karanten_koronavirus","timestamp":"2020. április. 08. 05:52","title":"Feloldották a vesztegzárat Vuhanban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"199211fa-a435-4869-b08d-481be0020011","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"360","description":"A vírus miatt az emberiség most a tudósokra figyel, az elmúlt évek illiberális szólamai már nem csengenek olyan jól. Ha eddig nem fordítva lett volna, most előrébb lennénk. Vélemény. ","shortLead":"A vírus miatt az emberiség most a tudósokra figyel, az elmúlt évek illiberális szólamai már nem csengenek olyan jól. Ha...","id":"202015_az_uj_felvilagosodas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=199211fa-a435-4869-b08d-481be0020011&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1af8e6bc-378e-4c7f-9cb2-3dff445dce47","keywords":null,"link":"/360/202015_az_uj_felvilagosodas","timestamp":"2020. április. 09. 13:00","title":"Tóta W.: Az új felvilágosodás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dabf900-a6fa-4ea2-bfbb-5424e2074410","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Miközben a legtöbb hallgató Zoomon keresztül nézhette végig a saját diplomaosztóját, négy kiválasztott egy távolról vezérelhető robottal gurulhatott végig a szőnyegen.","shortLead":"Miközben a legtöbb hallgató Zoomon keresztül nézhette végig a saját diplomaosztóját, négy kiválasztott egy távolról...","id":"20200409_japan_tokio_bbt_egyetem_social_distancing_robotok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5dabf900-a6fa-4ea2-bfbb-5424e2074410&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c4317a3-fa59-44eb-93d3-24d81e3db2b9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200409_japan_tokio_bbt_egyetem_social_distancing_robotok","timestamp":"2020. április. 09. 07:03","title":"Zseniális megoldás: robotként vehettek részt a diákok egy japán egyetem diplomaosztóján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6d0bedc-edb2-4134-99ba-beeed24ffbf0","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A miniszter úgy látja, Magyarországon pozitív a helyzet a fertőzöttek és az intenzív ellátásban részesülők száma tekintetében.\r

","shortLead":"A miniszter úgy látja, Magyarországon pozitív a helyzet a fertőzöttek és az intenzív ellátásban részesülők száma...","id":"20200407_Kasler_szerint_eleg_orvos_es_apolo_van_Magyarorszagon_a_jarvany_lekuzdesehez","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c6d0bedc-edb2-4134-99ba-beeed24ffbf0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b002e61-701e-458f-b912-e5bdf95bb0c4","keywords":null,"link":"/itthon/20200407_Kasler_szerint_eleg_orvos_es_apolo_van_Magyarorszagon_a_jarvany_lekuzdesehez","timestamp":"2020. április. 07. 21:10","title":"Kásler szerint elég orvos és ápoló van Magyarországon a járvány leküzdéséhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16bb6c18-8d1a-4fab-bd1c-90af14e8ad0f","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Régóta tudjuk, hogy a mindfulness nem azt jelenti, hogy törökülésben ülünk egy dombon, és mantrát dúdolunk. A tudatos jelenlét során megtanuljuk észlelni az érzéseinket, és a jelenre való figyeléssel elengedni a stresszt. Ruby Wax humorista, a tudatosjelenlét-alapú kognitív terápia szakértője Mindfulness-kalauz című könyvében elmeséli, hogyan segített neki a mindfulness talpra állni a depresszióból. Cikkünkben szórakoztató tréningjéből mutatunk be egy \"alapozó gyakorlatot\". ","shortLead":"Régóta tudjuk, hogy a mindfulness nem azt jelenti, hogy törökülésben ülünk egy dombon, és mantrát dúdolunk. A tudatos...","id":"20200408_Stresszoldo_csokoladeizlelgetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=16bb6c18-8d1a-4fab-bd1c-90af14e8ad0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7351c38-adb4-4630-b795-da2a96d3774b","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200408_Stresszoldo_csokoladeizlelgetes","timestamp":"2020. április. 08. 19:08","title":"Sokat stresszel a járvány miatt? Íme néhány könnyű tipp a feszültség oldásához!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]