A Mol tulajdonába került az Azeri-Chirag-Gunashli olajmező 9,57 százalékos, illetve a Baku-Tbiliszi-Ceyhan csővezeték 8,9 százalékos részesedése. A BP szerint 3 milliárd hordó termelhető ki innen. Azeri olajmezőben vett részesedést a Mol

\r

A 83 éves színésznő trombózis miatt került kórházba, szerettei sem látogathatják a koronavírus-járvány alatt.

\r

Kórházba vitték Csűrös Karolát Balogh Csaba, Göd momentumos polgármestere szerint azzal, hogy a kormány különleges gazdasági övezetté nyilvánítja a gödi Samsung gyárat, egyben a település halálos ítéletét is kimondja. A kormány egy rendelettel elvette az ellenzéki Göd költségvetésének harmadát Elektromos bérhajózással és flották üzemeltetésével foglalkozik az Első Balatoni Elektromos Hajótársaság Zrt., amelyet egy ilyen hajókat gyártó magyar vállalkozás, az Aqwia alapított. Korábban jól feküdtek a kormánynál, most e-hajókat visznek a Balatonra Ha meglátnák a Budapest-Belgrád-vasútvonal szerződéseit, sokkal rosszabbak lennének az esélyeink a járvány ellen. Litkai Gergely a kormányzati kommunikátorokat megszégyenítő módon magyarázza el, miért volt szükség az elmúlt időszak olyan intézkedéseire, amiket a koronavírustól függetlenül hozott a kormány. Persze csak látszólag. Duma Aktuál: Azért titkosít a kormány, hogy ne terhelje a számokkal az alapbetegségben szenvedőket Alagsori dolgozószobájából, épp a budapesti polgármesterekkel tartott videokonferenciát követően jelentkezik Pokorni Zoltán, aki 14 éve irányítja a főváros XII. kerületét. "Egymagában nem képes rendet tartani még egy miniszterelnök sem, bármily kemény kezű is" - véli a politikus. Elárulja, hogy éli meg az önkormányzati elvonásokat, és naponta mennyit kóstál kerületének a védekezés. Pokorni Zoltán a Home office-ban: "Rendeltünk maszkokat, a reptéren lefoglalta a katasztrófavédelem" A Spektrum Home új, nyolcrészes sorozata Magyarország legnevesebb gyűjtőiről, galeristáiról fog szólni. Radnóti Miklós vagy József Attila ér többet? Műgyűjtőkről indul sorozat Veiszer Alindával Újabb nevekkel készült a Duma Aktuál az egyhangú koronavírus helyett, Litkai Gergelyék sokkal kedvesebb alternatívákat is találtak. A stand-uposok ismét otthonról jelentkeznek, a műsorban arra is kitérnek, milyen szövege feladatokat hozhat a koronavírus az érettségin. Duma Aktuál: A másfél méteres távolság lesz a beugró feladat az érettségin