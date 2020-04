Egy éve vonult vissza az NFL (észak-amerikai amerikaifutball-liga) elmúlt évtizedének egyik legjobb tight endje a New England Patriotsból, ahol a franchise legeredményesebb irányítójának, a hatszoros bajnok Tom Bradynek az egyik kedvenc célpontja volt kilenc éven át. Kedden este azonban, meglepetésre, bejelentette a visszatérését.

De nem a Patriotsnál játszik majd – annak ellenére, hogy a velük kötött szerződéséből egy év még hátravolt, amikor távozott a sportágból –, hanem a Tampa Bay Buccaneersnél, ahová, ugyancsak meglepetésre, Brady igazolt nemrég.

A bostoniak nem gördítettek akadályt az üzlet elé: a háromszoros bajnokért egy negyedik körös választási jogot kértek a floridaiaktól, akik még egy hetedik körös választási jogot is kaptak.

A négy idényben a liga álomcsapatába (All Pro) beválasztott Gronkowski 198 centiméteres magasságához és 122 kilogrammos testtömegéhez képest kiemelkedő ügyességgel rendelkezik. Az alapszakaszok során 115 mérkőzésen összesen 7860 yardot és 79 touchdownt (td) szerzett, ehhez a rájátszásokban 16 találkozón 1163 yardot és 12 touchdownt tett hozzá. Összesen 16 NFL-rekord fűződik a nevéhez, például ő az egyetlen tight end, aki három szezonban is 10 td és 1000 elkapott yard fölé jutott. Beválasztották a százéves NFL centenáriumi álomcsapatába is.

A játékos az egyéves szünetében kipróbálta magát a világ legnagyobb pankrációs szervezeténél (WWE), ahol nemrég megnyert egy kisebb címet, amit jelenleg is birtokol.