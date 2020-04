Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"04615c8e-7536-4e2e-933d-53b2b380ea45","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Komoly informatikai fejlesztést valósulhat az egészségügyi ellátórendszerben egy, a Magyar Közlönyben megjelent kormányhatározat alapján.","shortLead":"Komoly informatikai fejlesztést valósulhat az egészségügyi ellátórendszerben egy, a Magyar Közlönyben megjelent...","id":"20200423_korhaz_informatikai_rendszer_egeszsegugy_unios_tamogatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=04615c8e-7536-4e2e-933d-53b2b380ea45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d0cd842-1bad-43a7-8391-bd7f70531dc6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200423_korhaz_informatikai_rendszer_egeszsegugy_unios_tamogatas","timestamp":"2020. április. 23. 09:12","title":"Nagy változás jöhet a kórházaknál, 8 milliárdot költenének rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd99c866-0983-44fb-84d6-e2ad846e6f4f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Világszerte átlépte a 2,5 milliót a fertőzöttek száma, és közel 180 ezer halottról tudni.\r

","shortLead":"Világszerte átlépte a 2,5 milliót a fertőzöttek száma, és közel 180 ezer halottról tudni.\r

","id":"20200422_Tobb_mint_45_ezren_haltak_meg_az_Egyesult_Allamokban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fd99c866-0983-44fb-84d6-e2ad846e6f4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee664ca8-46ec-4e51-b46e-d503222da452","keywords":null,"link":"/vilag/20200422_Tobb_mint_45_ezren_haltak_meg_az_Egyesult_Allamokban","timestamp":"2020. április. 22. 07:41","title":"Több mint 45 ezren haltak meg az Egyesült Államokban koronavírus-fertőzésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fdd23d2-45d2-4014-9201-5e5b3e5d9d8f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Május 11-ig meghosszabbítják a karanténintézkedéseket Ukrajnában, ahol még két csúcspontra számítanak a járványban.","shortLead":"Május 11-ig meghosszabbítják a karanténintézkedéseket Ukrajnában, ahol még két csúcspontra számítanak a járványban.","id":"20200422_Ukran_miniszterelnok_Meg_ket_evig_kotelezo_lesz_a_szajmaszk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3fdd23d2-45d2-4014-9201-5e5b3e5d9d8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aaf6f891-302e-4f05-bd77-b399c2039abe","keywords":null,"link":"/vilag/20200422_Ukran_miniszterelnok_Meg_ket_evig_kotelezo_lesz_a_szajmaszk","timestamp":"2020. április. 22. 17:05","title":"Ukrán miniszterelnök: Még két évig kötelező lehet a szájmaszk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a0a6161-5e21-4267-94fc-60d2a9a846f8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Pénteken indul a Napidal Sziámival 365+1. Bárki lehet a szerzőtársa.\r

\r

","shortLead":"Pénteken indul a Napidal Sziámival 365+1. Bárki lehet a szerzőtársa.\r

\r

","id":"20200423_Egy_evig_minden_nap_ir_egy_dalt_Muller_Peter_Sziami","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7a0a6161-5e21-4267-94fc-60d2a9a846f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11ee530d-b485-4f00-ba8e-03c81472dbea","keywords":null,"link":"/kultura/20200423_Egy_evig_minden_nap_ir_egy_dalt_Muller_Peter_Sziami","timestamp":"2020. április. 23. 09:51","title":"Egy évig minden nap új dallal jelentkezik Müller Péter Sziámi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd99c866-0983-44fb-84d6-e2ad846e6f4f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A svájci tudósok korábban már dolgoztak olyan érzékelőkön, amelyek képesek kimutatni a levegőben lévő baktériumokat és vírusokat, január óta viszont határozott irányt vett a kutatásuk.","shortLead":"A svájci tudósok korábban már dolgoztak olyan érzékelőkön, amelyek képesek kimutatni a levegőben lévő baktériumokat és...","id":"20200422_koronavirus_jarvany_biszenzor_svajc","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fd99c866-0983-44fb-84d6-e2ad846e6f4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88e90f69-f177-42d5-9be8-61d8ccc5648d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200422_koronavirus_jarvany_biszenzor_svajc","timestamp":"2020. április. 22. 17:03","title":"Csináltak egy kütyüt, ami kimutathatja, ha koronavírus van a levegőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5eb40d1c-6d4f-49bc-872d-c9329ae4ff19","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Nincs megállapodás az uniós tagállamok között a válság utáni újjáépítés finanszírozását megalapozó közös eurókötvényről, és máris jön egy újabb vita: az Európai Bizottság a mostani tervezetnél bőkezűbb hétéves költségvetést szeretne, kérdés, hogy ez milyen fogadtatásra talál.","shortLead":"Nincs megállapodás az uniós tagállamok között a válság utáni újjáépítés finanszírozását megalapozó közös...","id":"20200421_Bokezubb_unios_koltsegvetest_szeretne_Brusszel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5eb40d1c-6d4f-49bc-872d-c9329ae4ff19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b979033e-6040-4c16-b91c-90151f7ba8f4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200421_Bokezubb_unios_koltsegvetest_szeretne_Brusszel","timestamp":"2020. április. 21. 15:45","title":"Bőkezűbb uniós költségvetést szeretne Brüsszel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66119419-a010-40d9-9b9a-abf51e1db696","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"A koronavírus-járvány elején azt mondta a miniszterelnök: 2560 gép van hazánkban, ehhez szereznek be folyamatosan Kínából.","shortLead":"A koronavírus-járvány elején azt mondta a miniszterelnök: 2560 gép van hazánkban, ehhez szereznek be folyamatosan...","id":"20200422_Nyolcezer_lelegeztetogeppel_szamol_Orban_eddig_700_erkezett_Kinabol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=66119419-a010-40d9-9b9a-abf51e1db696&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"778556b7-58cd-44d5-bf7d-109a3db7a474","keywords":null,"link":"/itthon/20200422_Nyolcezer_lelegeztetogeppel_szamol_Orban_eddig_700_erkezett_Kinabol","timestamp":"2020. április. 22. 13:02","title":"Nyolcezer lélegeztetőgéppel számol Orbán, eddig 700 érkezett Kínából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49df8fb8-230d-49ee-9782-90609a8c5ffc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A tapasztalatok alapján a 65 év felettieknek fenntartott, 9 és 12 óra közötti sávban üresek a boltok, azon kívül pedig túlterheltek. A szombat is problémás, aznap teljesen megszűnhet a különleges idősáv.","shortLead":"A tapasztalatok alapján a 65 év felettieknek fenntartott, 9 és 12 óra közötti sávban üresek a boltok, azon kívül pedig...","id":"20200422_idosek_boltok_idosav","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=49df8fb8-230d-49ee-9782-90609a8c5ffc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55ba475c-3c25-4e85-99a9-1d0a5a15980b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200422_idosek_boltok_idosav","timestamp":"2020. április. 22. 20:20","title":"Kétórásra rövidülhet az idősek bolti idősávja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]