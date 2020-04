Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f7f0878e-be82-49c1-ad96-128cfd6eeaa5","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A vasútépítés a járvány alatt sem állhat le.","shortLead":"A vasútépítés a járvány alatt sem állhat le.","id":"20200423_meszaros_kozbeszerzes_vasut_rkord","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f7f0878e-be82-49c1-ad96-128cfd6eeaa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96ab606f-7325-4e46-afea-fac32d330e40","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200423_meszaros_kozbeszerzes_vasut_rkord","timestamp":"2020. április. 23. 18:25","title":"30 milliárd forint értékben nyert közbeszerzéseket Mészáros Lőrinc cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad6f3922-25a9-43b5-ba3f-4cc48e68a49a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A lakosság kétharmada nagyon tart a koronavírustól, hatoda viszont nem aggódik a következmények miatt.","shortLead":"A lakosság kétharmada nagyon tart a koronavírustól, hatoda viszont nem aggódik a következmények miatt.","id":"20200424_A_magyarok_tizede_honaprol_honapra_el_egy_kutatas_szerint","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ad6f3922-25a9-43b5-ba3f-4cc48e68a49a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d49b4c2-b5d1-4d70-9ffd-75ab8d4ca62f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200424_A_magyarok_tizede_honaprol_honapra_el_egy_kutatas_szerint","timestamp":"2020. április. 24. 15:54","title":"A magyarok tizede hónapról hónapra él egy kutatás szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0a58c44-b0af-4724-a66e-b3775bfbab7f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fejenként 1,3 milliós fizetésért, néhol négy-ötfős titkárságokkal dolgoznak, de ennek nincs nyoma.","shortLead":"Fejenként 1,3 milliós fizetésért, néhol négy-ötfős titkárságokkal dolgoznak, de ennek nincs nyoma.","id":"20200424_Mit_csinalnak_most_Orban_kulonmegbizottjai__adatokat_kert_az_ellenzek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c0a58c44-b0af-4724-a66e-b3775bfbab7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df3a15ac-c809-4379-ad5a-87e5f3e9fcf6","keywords":null,"link":"/itthon/20200424_Mit_csinalnak_most_Orban_kulonmegbizottjai__adatokat_kert_az_ellenzek","timestamp":"2020. április. 24. 11:25","title":"Mit csinálnak most Orbán különmegbízottjai? – adatokat kért az ellenzék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1393bc4-0c0f-40d3-b24e-7b792285eef7","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Egészen alacsony szintre süllyed a politikai vita arról, ki a felelős a Pesti Úti Idősek Otthonában történtekért, ahol a lakók fele, csaknem 300 ember koronavírusos lett ,és 28 ember meghalt. 