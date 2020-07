Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e21288e7-1868-438f-9ab8-aede90be29bb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 84-es főúton kaptak el egy autóst, aki csaknem két és félszer ment gyorsabban, mint amennyi a megengedett legnagyobb sebesség egy főúton.","shortLead":"A 84-es főúton kaptak el egy autóst, aki csaknem két és félszer ment gyorsabban, mint amennyi a megengedett legnagyobb...","id":"20200709_gyorshajtas_84_es_fout","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e21288e7-1868-438f-9ab8-aede90be29bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9da86c0a-2bf2-450d-85b0-ed8e1b69283a","keywords":null,"link":"/cegauto/20200709_gyorshajtas_84_es_fout","timestamp":"2020. július. 09. 16:47","title":"223-mal repesztett 90 helyett, amikor lekapcsolták a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26f0d4cc-a99f-4b41-96d7-c8c4b9741175","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Azt remélik, Vlagyimir Szergejev közreműködésével tájékoztathatják a tulajdonosokat a vállalatnál kialakult helyzetről.\r

","shortLead":"Azt remélik, Vlagyimir Szergejev közreműködésével tájékoztathatják a tulajdonosokat a vállalatnál kialakult...","id":"20200709_orosz_nagykovet_dunaferr_szakszervezet_bervita","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=26f0d4cc-a99f-4b41-96d7-c8c4b9741175&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cf43b65-8ff4-402e-b676-8378de9669e0","keywords":null,"link":"/kkv/20200709_orosz_nagykovet_dunaferr_szakszervezet_bervita","timestamp":"2020. július. 09. 15:28","title":"Az orosz nagykövettől kér segítséget az egyik Dunaferr-szakszervezet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4d3a25d-67e6-473e-9d9a-09916215fab8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kőomlás okozott tragédiát.","shortLead":"Kőomlás okozott tragédiát.","id":"20200708_50_eves_magyar_no_medve_szurdok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a4d3a25d-67e6-473e-9d9a-09916215fab8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c88f6ae7-c8cc-407c-a22f-d4e9b76b881f","keywords":null,"link":"/vilag/20200708_50_eves_magyar_no_medve_szurdok","timestamp":"2020. július. 08. 18:28","title":"Meghalt egy magyar nő az osztrák Medve-szurdokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1ae85e6-4848-4cc9-8ac3-a419d243a30f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az iPhone-ok új operációs rendszere, az iOS 14 egyelőre csak bétaváltozatban létezik, úgy viszont már kipróbálhatják a felhasználók.","shortLead":"Az iPhone-ok új operációs rendszere, az iOS 14 egyelőre csak bétaváltozatban létezik, úgy viszont már kipróbálhatják...","id":"20200710_apple_ios_14_beta_operacios_rendszer_letoltese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c1ae85e6-4848-4cc9-8ac3-a419d243a30f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"488d73bd-83f3-48a1-a2f7-babff32f47ee","keywords":null,"link":"/tudomany/20200710_apple_ios_14_beta_operacios_rendszer_letoltese","timestamp":"2020. július. 10. 08:33","title":"Mostantól bárki letöltheti az iOS 14 bétaváltozatát, de nem árt vele vigyázni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1890369d-da5e-4179-a1ce-5f139ba85d2b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A jövő héten börtönbe vonuló Roger Stone megtévesztő információkat tett közzé közösségi oldalán.","shortLead":"A jövő héten börtönbe vonuló Roger Stone megtévesztő információkat tett közzé közösségi oldalán.","id":"20200709_A_Facebok_Trump_brazil_elnok_fiok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1890369d-da5e-4179-a1ce-5f139ba85d2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59f90466-a8f2-4a53-aa11-e6fc8ef8a7f5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200709_A_Facebok_Trump_brazil_elnok_fiok","timestamp":"2020. július. 09. 05:53","title":"A Facebok törölte Trump korábbi tanácsadójának és a brazil elnök fiainak fiókjait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe9abc8b-9f15-46ac-bb8b-acb8e2002120","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Fokozatosan emelkedik a szomszédos országokban regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma, s miközben az érintett államok fokozatosan és szelektíven korlátozzák az emberek mozgásszabadságát, nem kizárt, hogy néhány állam esetében Magyarország is visszaállít egyes védőintézkedéseket, például a külföldről érkezők kötelező karanténját.\r

","shortLead":"Fokozatosan emelkedik a szomszédos országokban regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma, s miközben az érintett...","id":"20200709_Nehez_napok_johetnek__a_szomszedsagban_tobb_helyen_sulyosbodik_a_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fe9abc8b-9f15-46ac-bb8b-acb8e2002120&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"138c8596-bde6-4256-8d76-aa779df11ca6","keywords":null,"link":"/vilag/20200709_Nehez_napok_johetnek__a_szomszedsagban_tobb_helyen_sulyosbodik_a_jarvany","timestamp":"2020. július. 09. 18:20","title":"Nehéz napok jöhetnek – a szomszédságban több helyen súlyosbodik a járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e680d57-2900-4f28-8729-2defd5c82c6b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A most 70 éves férfi cigarettával és alkohollal is kínált több 10 éven aluli gyereket.","shortLead":"A most 70 éves férfi cigarettával és alkohollal is kínált több 10 éven aluli gyereket.","id":"20200708_vad_nyolceves_fiu_gyulai_rendor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6e680d57-2900-4f28-8729-2defd5c82c6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8ca36dc-cd83-4ebd-99a2-ad8283257500","keywords":null,"link":"/itthon/20200708_vad_nyolceves_fiu_gyulai_rendor","timestamp":"2020. július. 08. 17:27","title":"Narancs.hu: Vádat emeltek egy nyolcéves fiúval fajtalankodó volt gyulai rendőr ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"149e6194-8c5d-4e73-bbe5-ee066a697e82","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Február óta nem fordult elő olyan, hogy ne lenne Bergamo intenzív osztályán koronavírusos beteg.","shortLead":"Február óta nem fordult elő olyan, hogy ne lenne Bergamo intenzív osztályán koronavírusos beteg.","id":"20200708_nergamo_intenziv_osztaly_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=149e6194-8c5d-4e73-bbe5-ee066a697e82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c37c0c39-0279-43fc-be7f-5dfeada60d57","keywords":null,"link":"/vilag/20200708_nergamo_intenziv_osztaly_koronavirus","timestamp":"2020. július. 08. 20:43","title":"Bergamo intenzív osztályáról eltűntek a koronavírusos betegek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]