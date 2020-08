A leváltásáról szóló pletykák ellenére a finn pilóta versenyezhet 2021-ben is Mercedes-színekben.

Sokáig találgatás övezte, hogy vajon ki lehet Lewis Hamilton csapattársa a 2021-es Formula-1-es szezonban, azonban a Mercedes csütörtökön pontot tett az ügy végére: eddigi, 77-es rajtszámmal versenyző pilótájuk, Valtteri Bottas kap ismét lehetőséget a bizonyításra. A Mercedes ülésére többen is esélyesnek számítottak: sajtóhírek szerint a Ferraritól a szezon végén távozó Sebastian Vettel is szívesen versenyzett volna náluk, de szóba hozták a csapattal a Renault versenyzőjét, Esteban Ocont, illetve a Williamsnél második szezonját kezdő George Russellt is.

Bottas a 2017-es szezonban került a német alakulathoz, miután Nico Rosberg 2016-os világbajnoki győzelmét követően meglepetésszerűen visszavonult. „Boldog vagyok, hogy maradhatok a Mercedesnél” – nyilatkozta a finn pilóta az F1 hivatalos oldalának. Mint mondta, az utóbbi pár évben hatalmas fejlődésen ment keresztül mind ő, mind a Mercedes, és biztos benne, hogy tudja még javítani a vezetésének jelenlegi színvonalát.

A hibrid éra 2014-es kezdete óta csak a Mercedes nyert világbajnoki címeket – mind a konstruktőrök, mind pedig a pilóták között. Lewis Hamilton 2019-ben már a hatodik világbajnoki címét biztosította be és 2020-ban is megállíthatatlannak tűnik: három győzelemmel és egy negyedik hellyel harminc ponttal vezeti a tabellát Valtteri Bottas előtt.