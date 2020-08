Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"98958155-509d-4ef8-a88f-3a06e8fd76b7","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A kutatók szerint a Mars egykor sokkal hidegebb lehetett, mint most, így valószínűleg nem folyékony víz volt a vörös bolygó felszínén.","shortLead":"A kutatók szerint a Mars egykor sokkal hidegebb lehetett, mint most, így valószínűleg nem folyékony víz volt a vörös...","id":"20200804_mars_felszine_gleccser","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=98958155-509d-4ef8-a88f-3a06e8fd76b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"937b536c-b757-4115-98ac-2f9b2be2250d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200804_mars_felszine_gleccser","timestamp":"2020. augusztus. 04. 19:03","title":"Másként alakulhatott ki a Mars felszíne, mint eddig gondoltuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a5aff73-a7e4-44ef-84f3-7ea8790e13cc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több menekült nem csak erőszakosan, de szeméremsértő módon is viselkedett.","shortLead":"Több menekült nem csak erőszakosan, de szeméremsértő módon is viselkedett.","id":"20200805_Migrans_Roszke_kiserdo_rendorseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9a5aff73-a7e4-44ef-84f3-7ea8790e13cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f60cb93-8384-4f0d-beeb-f3fedaef548b","keywords":null,"link":"/itthon/20200805_Migrans_Roszke_kiserdo_rendorseg","timestamp":"2020. augusztus. 05. 17:08","title":"Létrával jött száz menekült a kerítéshez, volt, aki a rendőröket provokálta – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9712d21-c8e3-45b9-8e41-d533d096033e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Képes sértetlenül kimenekülni az őt lenyelő békából egy különleges bogár, a Regimbartia attenuata – közölte Sindzsi Szugiura, a japán Kobe Egyetem ökológusa.","shortLead":"Képes sértetlenül kimenekülni az őt lenyelő békából egy különleges bogár, a Regimbartia attenuata – közölte Sindzsi...","id":"20200805_regimbartia_attenuata_bogar_beka_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b9712d21-c8e3-45b9-8e41-d533d096033e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6003304-4eec-4781-81f6-31c2da970b96","keywords":null,"link":"/tudomany/20200805_regimbartia_attenuata_bogar_beka_video","timestamp":"2020. augusztus. 05. 08:03","title":"Most először videózták le a trükkös bogarat, ami egyszerűen kimászik az őt lenyelő békából – hátul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33276cc1-dd72-42e8-8a57-49fcd40cedf7","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Ugyanolyan elbírálás alá eshet a szándékos köhögés, mint a szidalmazás vagy a sértő gesztusok.

","shortLead":"Ugyanolyan elbírálás alá eshet a szándékos köhögés, mint a szidalmazás vagy a sértő gesztusok.

","id":"20200804_koronavirus_jarvany_foci_szandekos_kohoges_ifab","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=33276cc1-dd72-42e8-8a57-49fcd40cedf7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"565815e7-8fd6-4d7d-a1c5-9372b29c1842","keywords":null,"link":"/sport/20200804_koronavirus_jarvany_foci_szandekos_kohoges_ifab","timestamp":"2020. augusztus. 04. 14:12","title":"Piros lap járhat a focistáknak, ha szándékosan leköhögik az ellenfelet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19b30f87-7217-4250-9edf-766d26e0a1b9","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Magyar kutatók kiderítették, hogy a kutyák agya az emberekéhez hasonlóan, hierarchikusan dolgozza fel a beszédet. Kutyák funkcionális MRI vizsgálata során fedezték fel, hogy az intonációt alacsonyabb, az ismert szavakat magasabb szinteken érzékeli a kutyaagy, ami fontos párhuzam az ember beszédfeldolgozási mechanizmusaival.","shortLead":"Magyar kutatók kiderítették, hogy a kutyák agya az emberekéhez hasonlóan, hierarchikusan dolgozza fel a beszédet...","id":"20200805_kutyak_agya_beszed_feldolgozasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=19b30f87-7217-4250-9edf-766d26e0a1b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26bc0305-6163-459e-8712-1b449ccfb99a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200805_kutyak_agya_beszed_feldolgozasa","timestamp":"2020. augusztus. 05. 09:03","title":"Magyar agykutatók rájöttek, mi zajlik a kutyák agyában, miközben beszélünk hozzájuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97858b45-7d62-4c56-9c57-301ddadaccd7","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Hivatalosan is bejelentette visszavonulását Iker Casillas, a Real Madrid labdarúgócsapatának korábbi legendás kapusa.","shortLead":"Hivatalosan is bejelentette visszavonulását Iker Casillas, a Real Madrid labdarúgócsapatának korábbi legendás kapusa.","id":"20200804_Visszavonul_Iker_Casillas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=97858b45-7d62-4c56-9c57-301ddadaccd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bd88e28-8bc5-483e-9b56-dbed661a7dc9","keywords":null,"link":"/sport/20200804_Visszavonul_Iker_Casillas","timestamp":"2020. augusztus. 04. 14:32","title":"Visszavonul Iker Casillas","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d08df5e-ec41-4886-8865-18ee82a1c1bf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fákat döntött ki, tetőket bontott le Magyarbánhegyesen a vihar, a temetőbe bemenni sem lehet. Nem először fordult elő, egyedüliként ezt a falut kapta telibe a vihar.\r

","shortLead":"Fákat döntött ki, tetőket bontott le Magyarbánhegyesen a vihar, a temetőbe bemenni sem lehet. Nem először fordult elő...","id":"20200806_Bekesi_falu_szerda_vihar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4d08df5e-ec41-4886-8865-18ee82a1c1bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"329c7adf-2694-4d72-9617-09000d90dacd","keywords":null,"link":"/itthon/20200806_Bekesi_falu_szerda_vihar","timestamp":"2020. augusztus. 06. 08:51","title":"A békési falut letarolta a szerda esti vihar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A sportorvos vizsgálat nélkül osztotta az igazolásokat.","shortLead":"A sportorvos vizsgálat nélkül osztotta az igazolásokat.","id":"20200805_Fegyverrel_valo_visszaeles_magyar_sportegyesulet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d63294e6-c8a0-4baf-afdf-fae4498eea6a","keywords":null,"link":"/itthon/20200805_Fegyverrel_valo_visszaeles_magyar_sportegyesulet","timestamp":"2020. augusztus. 05. 10:46","title":"Engedély nélkül jutottak sportfegyverekhez, 29 ember ellen emeltek vádat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]