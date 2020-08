Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b3b55728-3dff-422a-bd88-e66d391d45b3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Déltől várható zápor és zivatar vasárnap.","shortLead":"Déltől várható zápor és zivatar vasárnap.","id":"20200809_Napos_idore_szamithat_ma_de_varhato_eso","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b3b55728-3dff-422a-bd88-e66d391d45b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"716404f1-0cc3-4263-9165-198b701dcc52","keywords":null,"link":"/itthon/20200809_Napos_idore_szamithat_ma_de_varhato_eso","timestamp":"2020. augusztus. 09. 08:13","title":"Napos időre számíthat ma, de várható eső","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5c67dfe-bb29-48c9-b38b-d9a0c1ccf7b2","c_author":"Aszódi Attila","category":"tudomany","description":"Visszatérni látszik az egészséges szintre a hazai áramfogyasztás – és ennek, úgy tűnik, nem a melegebb időjárás miatti klímaigény-növekedés az oka.","shortLead":"Visszatérni látszik az egészséges szintre a hazai áramfogyasztás – és ennek, úgy tűnik, nem a melegebb időjárás miatti...","id":"20200810_magyarorszag_aramfogyasztasa_energiaigeny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f5c67dfe-bb29-48c9-b38b-d9a0c1ccf7b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53b0ad5a-2deb-4c38-955b-b09f9ade2de9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200810_magyarorszag_aramfogyasztasa_energiaigeny","timestamp":"2020. augusztus. 10. 11:33","title":"Visszatért Magyarország áramfogyasztása a járvány előtti időszakéhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e39555ff-378e-4ed0-a997-78335ba25c67","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szeptember közepén indul, Magyarországon is elérhető lesz a Microsoft felhőalapú játékszolgáltatása, azonban csak az androidosok számára. De miért maradtak ki az iOS-esek?","shortLead":"Szeptember közepén indul, Magyarországon is elérhető lesz a Microsoft felhőalapú játékszolgáltatása, azonban csak...","id":"20200810_microsoft_apple_vita_a_project_xcloud_streaming_szolgaltatas_iphone_ios","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e39555ff-378e-4ed0-a997-78335ba25c67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cce59a2c-94d4-45aa-b840-7bd51063a029","keywords":null,"link":"/tudomany/20200810_microsoft_apple_vita_a_project_xcloud_streaming_szolgaltatas_iphone_ios","timestamp":"2020. augusztus. 10. 11:03","title":"Ezért tiltja az Apple az iPhone-okról az xboxos játékokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed0f278f-976a-4d76-9071-0e9ae56c1adb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Dől az olaj a Mauritius partjainál zátonyra futott Wakashio nevű, rakomány nélküli japán teherhajó megrepedt üzemanyagtartályából.\r

","shortLead":"Dől az olaj a Mauritius partjainál zátonyra futott Wakashio nevű, rakomány nélküli japán teherhajó megrepedt...","id":"20200809_Igy_teszi_tonkre_a_termeszetet_a_Mauritiusnal_zatonyra_futott_hajobol_tengerbe_jutott_olaj","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ed0f278f-976a-4d76-9071-0e9ae56c1adb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45742f55-8c14-4989-9226-25995eb599d1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200809_Igy_teszi_tonkre_a_termeszetet_a_Mauritiusnal_zatonyra_futott_hajobol_tengerbe_jutott_olaj","timestamp":"2020. augusztus. 09. 20:15","title":"Így teszi tönkre a természetet a Mauritiusnál zátonyra futott hajóból tengerbe jutott olaj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9ba61b6-b1eb-4d9b-9e97-f1e82dc00b80","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gödi polgármester körüli balhé miatt a héten kisebb pengeváltás volt a Momentum és a DK között. A harcban feltűnt Balatonőszöd is, Kötcse is, de Tihanyban minden kisimult.



","shortLead":"A gödi polgármester körüli balhé miatt a héten kisebb pengeváltás volt a Momentum és a DK között. A harcban feltűnt...","id":"20200808_Tihanyig_ment_Gyurcsany_es_FeketeGyor_kibekulni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f9ba61b6-b1eb-4d9b-9e97-f1e82dc00b80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e41e7428-65e1-4876-89a7-7bb991024b71","keywords":null,"link":"/itthon/20200808_Tihanyig_ment_Gyurcsany_es_FeketeGyor_kibekulni","timestamp":"2020. augusztus. 08. 17:30","title":"Tihanyig ment Gyurcsány és Fekete-Győr kibékülni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f01cf2aa-893f-47e9-915c-9567e16c1f27","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néhány napja mutatta be a Samsung az új eszközeit, és meg is jelentek róluk a termékismertető videók.","shortLead":"Néhány napja mutatta be a Samsung az új eszközeit, és meg is jelentek róluk a termékismertető videók.","id":"20200810_samsung_galaxy_note20_zfold2_buds_watch3_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f01cf2aa-893f-47e9-915c-9567e16c1f27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98fd7bfb-49b2-4307-b908-2a55f6080656","keywords":null,"link":"/tudomany/20200810_samsung_galaxy_note20_zfold2_buds_watch3_video","timestamp":"2020. augusztus. 10. 10:03","title":"Itt vannak a Samsung hivatalos videói az újdonságokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"042bcbd4-bfc4-40a1-b3e8-5c007a7fbeb4","c_author":"HVG","category":"360","description":"A moszkvai olimpia megnyitójának évfordulója előtt halt meg az 1980-as nyári játékok kabalafigurának megálmodója, aki nem szerzett vagyon Misa mackó népszerűségéből.","shortLead":"A moszkvai olimpia megnyitójának évfordulója előtt halt meg az 1980-as nyári játékok kabalafigurának megálmodója, aki...","id":"202032_misa_macko_atyja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=042bcbd4-bfc4-40a1-b3e8-5c007a7fbeb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45b94624-53e9-401b-a2b7-5d222afd6779","keywords":null,"link":"/360/202032_misa_macko_atyja","timestamp":"2020. augusztus. 08. 16:10","title":"Misa mackó, az első igazi olimpiai kabalafigura","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0f2fbe3-04dd-4a0d-8d93-65f07c6118c4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tizenegy ember, köztük több gyerek is meghalt a kelet-csehországi Bohumínban egy lakóháztűzben. Szándékos gyújtogatásra gondolnak a hatóságok.","shortLead":"Tizenegy ember, köztük több gyerek is meghalt a kelet-csehországi Bohumínban egy lakóháztűzben. Szándékos gyújtogatásra...","id":"20200809_Gyujtogatas_miatt_uthetett_ki_tuz_a_cseh_lakohazban_11en_meghaltak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d0f2fbe3-04dd-4a0d-8d93-65f07c6118c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee94f969-8713-40f1-be72-fc7d6b6fd783","keywords":null,"link":"/vilag/20200809_Gyujtogatas_miatt_uthetett_ki_tuz_a_cseh_lakohazban_11en_meghaltak","timestamp":"2020. augusztus. 09. 09:33","title":"Gyújtogatás miatt üthetett ki tűz a cseh lakóházban, 11-en meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]