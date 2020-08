Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"22b92ad0-74a5-4d07-9ebc-0f3e8b0d76b7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Karácsony Gergely bejelentette, kezdeményezi, hogy a Hajós Alfréd Nemzeti Sportuszodánál sétány viselje az elhunyt vízilabdázó nevét.","shortLead":"Karácsony Gergely bejelentette, kezdeményezi, hogy a Hajós Alfréd Nemzeti Sportuszodánál sétány viselje az elhunyt...","id":"20200818_benedek_tibor_setany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=22b92ad0-74a5-4d07-9ebc-0f3e8b0d76b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e086b5b1-7ee6-43fa-b43e-9f792bf81ff1","keywords":null,"link":"/itthon/20200818_benedek_tibor_setany","timestamp":"2020. augusztus. 18. 15:50","title":"Benedek Tibor sétány lehet a Margitszigeten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41baac77-7289-460f-8340-a6304623a036","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ha bizonytalanok lennénk, a Modern Art Orchestra segít kapaszkodókat adni.","shortLead":"Ha bizonytalanok lennénk, a Modern Art Orchestra segít kapaszkodókat adni.","id":"20200818_Megis_hogyan_hallgassuk_a_jazzt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=41baac77-7289-460f-8340-a6304623a036&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7264a4fe-f7ca-4f87-8e4d-68668de2d0b9","keywords":null,"link":"/kultura/20200818_Megis_hogyan_hallgassuk_a_jazzt","timestamp":"2020. augusztus. 18. 12:46","title":"Mégis hogyan hallgassuk a jazzt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ab71a45-6b72-4d9a-8e10-678797a3ee05","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szolidaritási hozzájárulás megemelésével több milliárd forintos plusz költség hárul Budapestre.","shortLead":"A szolidaritási hozzájárulás megemelésével több milliárd forintos plusz költség hárul Budapestre.","id":"20200818_Hozzanyul_a_megtakaritasahoz_a_fovaros","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3ab71a45-6b72-4d9a-8e10-678797a3ee05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d8aecd4-6d6e-4525-a1f7-6ac2b928f77b","keywords":null,"link":"/itthon/20200818_Hozzanyul_a_megtakaritasahoz_a_fovaros","timestamp":"2020. augusztus. 18. 20:51","title":"Hozzányúl a megtakarításához a főváros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33053d04-f295-49ee-840e-65fe6c44cf54","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szinte biztosra vette a techvilág, hogy a Xiaomi Mi 10 Ultra lesz az első olyan okostelefon, amelynél a kijelző alatt bújik a kamera. Pár napja bemutatták a készüléket, azonban megmaradt a kameralyuk. Most viszont újabb eszköznél emlegetik – világelsőként – a kijelző alatti megoldást.","shortLead":"Szinte biztosra vette a techvilág, hogy a Xiaomi Mi 10 Ultra lesz az első olyan okostelefon, amelynél a kijelző alatt...","id":"20200819_zte_axon_20_szelfikamera_kepernyoben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=33053d04-f295-49ee-840e-65fe6c44cf54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"032b74ed-e675-4b02-a484-7676d313d39b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200819_zte_axon_20_szelfikamera_kepernyoben","timestamp":"2020. augusztus. 19. 12:03","title":"Jön az első olyan telefon, amelynél a kijelző alatt van a kamera","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcfe7636-d67d-46ca-b505-80777e7f3d75","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elcsalt választások után másfél héttel a magyar miniszterelnök katonai és gazdasági elemeket is tartalmazó, átfogó uniós geostratégiai tervet szorgalmazott.","shortLead":"Az elcsalt választások után másfél héttel a magyar miniszterelnök katonai és gazdasági elemeket is tartalmazó, átfogó...","id":"20200819_EUcsucs_Orban_Viktor_Feheroroszorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dcfe7636-d67d-46ca-b505-80777e7f3d75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58481b28-f80f-4f87-bedf-f89390390cec","keywords":null,"link":"/itthon/20200819_EUcsucs_Orban_Viktor_Feheroroszorszag","timestamp":"2020. augusztus. 19. 14:46","title":"Egy EU-csúcs kellett, hogy Orbán Viktor végre megszólaljon Fehéroroszországról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a55f9714-7f65-4896-8643-5d0ef90d6616","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A brit fejlesztésre többek között Németország és Olaszország is lecsapott.","shortLead":"A brit fejlesztésre többek között Németország és Olaszország is lecsapott.","id":"20200819_Az_Oxfordi_Egyetem_vakcinajabol_rendelt_otmilliot_a_magyar_kormany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a55f9714-7f65-4896-8643-5d0ef90d6616&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d824f1d0-93bd-40cd-ace4-44983fe81c76","keywords":null,"link":"/itthon/20200819_Az_Oxfordi_Egyetem_vakcinajabol_rendelt_otmilliot_a_magyar_kormany","timestamp":"2020. augusztus. 19. 15:42","title":"Az oxfordi vakcinából szerződött le ötmillió adagra a magyar kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35741cb3-8c87-41ad-b2bd-d7eb4be4f910","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színésznő nyílt levélben állt ki Székely Gábor, Zsámbéki Gábor és Ascher Tamás mellett.","shortLead":"A színésznő nyílt levélben állt ki Székely Gábor, Zsámbéki Gábor és Ascher Tamás mellett.","id":"20200819_udavros_kiallas_nyilt_level","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=35741cb3-8c87-41ad-b2bd-d7eb4be4f910&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf2be32c-6d0d-4bb5-af7f-d974b097af44","keywords":null,"link":"/kultura/20200819_udavros_kiallas_nyilt_level","timestamp":"2020. augusztus. 19. 09:26","title":"Udvaros Dorottya: Nem szeretném, ha bárki felhasználná a nevemet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a01c75d-e6cf-42ec-8ff3-4511dfc29ab6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Egy nap sem kellett hozzá, hogy elkészüljön.","shortLead":"Egy nap sem kellett hozzá, hogy elkészüljön.","id":"20200818_Kinyomtattak_egy_egesz_hazat_Csehorszagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4a01c75d-e6cf-42ec-8ff3-4511dfc29ab6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddea4ce8-ab9e-4822-9886-f7cbb8a17fac","keywords":null,"link":"/elet/20200818_Kinyomtattak_egy_egesz_hazat_Csehorszagban","timestamp":"2020. augusztus. 18. 17:23","title":"Kinyomtattak egy egész házat Csehországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]