[{"available":true,"c_guid":"f5474ee2-c2df-4343-9d33-c70ef0975c9d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Arról döntenek majd, hogy mivel segítsék a belarusz rendőrök által véresre vert tüntetőket, akik szerint Lukasenka elnök csalással nyert.","shortLead":"Arról döntenek majd, hogy mivel segítsék a belarusz rendőrök által véresre vert tüntetőket, akik szerint Lukasenka...","id":"20200818_orban_viktor_valsag_feheroroszorszag_lukasenka","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f5474ee2-c2df-4343-9d33-c70ef0975c9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65075269-d52a-4643-b618-a19eacb148cf","keywords":null,"link":"/vilag/20200818_orban_viktor_valsag_feheroroszorszag_lukasenka","timestamp":"2020. augusztus. 18. 05:30","title":"Orbán is részt vesz a fehérorosz válság miatti rendkívüli tanácskozáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af02767b-cbee-4546-9944-748414ad78d5","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Több fogyasztónál hétfő után kedden sem volt szolgáltatás. ","shortLead":"Több fogyasztónál hétfő után kedden sem volt szolgáltatás. ","id":"20200818_Aram_nelkul_maradt_egy_telepules_Zalaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=af02767b-cbee-4546-9944-748414ad78d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09b07b71-6ae2-4cc1-b121-9c05b6550554","keywords":null,"link":"/itthon/20200818_Aram_nelkul_maradt_egy_telepules_Zalaban","timestamp":"2020. augusztus. 18. 15:09","title":"Áram nélkül maradt egy település Zalában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99e68995-22e5-48bb-890d-6090ca861cb1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az egész világon elérhetővé teszi a Google azt a frissítést, amelynek köszönhetően egyértelműbb lesz, hol milyen környezettel találkozhatunk a természetben.","shortLead":"Az egész világon elérhetővé teszi a Google azt a frissítést, amelynek köszönhetően egyértelműbb lesz, hol milyen...","id":"20200819_google_terkep_google_maps_rancfelvarras_domborzat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=99e68995-22e5-48bb-890d-6090ca861cb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0dd90fee-af9f-4b46-9a38-d849e50dfe00","keywords":null,"link":"/tudomany/20200819_google_terkep_google_maps_rancfelvarras_domborzat","timestamp":"2020. augusztus. 19. 09:03","title":"Látványos változás jön a Google Térképbe, ön is megkapja a frissítést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e88813c2-b216-40a7-9378-ffb99d69240d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Terror Házát is működtető közalapítvány főigazgatójaként Schmidt Mária tavaly 64 millió forintot keresett, de 2018-ban még jobban futott a szekér.","shortLead":"A Terror Házát is működtető közalapítvány főigazgatójaként Schmidt Mária tavaly 64 millió forintot keresett, de...","id":"20200817_schmidt_maria_terror_haza","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e88813c2-b216-40a7-9378-ffb99d69240d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d3e314a-a9fd-4bb4-8999-6696032a942b","keywords":null,"link":"/itthon/20200817_schmidt_maria_terror_haza","timestamp":"2020. augusztus. 17. 19:50","title":"Havi ötmilliót keresett főigazgatóként tavaly Schmidt Mária","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b2e8a9d-6b58-4ae5-a42a-f2784c6d9236","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az atv.hu úgy értesült, hogy \"intenzív beszélgetés\" zajlik a felek között.","shortLead":"Az atv.hu úgy értesült, hogy \"intenzív beszélgetés\" zajlik a felek között.","id":"20200818_Az_MTK_Dzsudzsak_Balazs","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5b2e8a9d-6b58-4ae5-a42a-f2784c6d9236&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b694f30-0329-416f-ad97-e9b9260ab913","keywords":null,"link":"/sport/20200818_Az_MTK_Dzsudzsak_Balazs","timestamp":"2020. augusztus. 18. 18:22","title":"Dzsudzsák Balázs egyre közelebb az MTK-hoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61dfb818-b739-4d16-9986-6703610c868b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A leleményesebb felhasználók máris meglátták az üzleti lehetőséget az Apple és a Fortnite készítője közt kiújult vitában. Van, aki 1,3 millió forintot kér egy fortnite-os használt iPhone-ért.","shortLead":"A leleményesebb felhasználók máris meglátták az üzleti lehetőséget az Apple és a Fortnite készítője közt kiújult...","id":"20200818_epic_games_fortnite_ios_android_elado_iphone_hasznalt_ebay","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=61dfb818-b739-4d16-9986-6703610c868b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbb92ff2-0b2d-490f-8843-0829b0287813","keywords":null,"link":"/tudomany/20200818_epic_games_fortnite_ios_android_elado_iphone_hasznalt_ebay","timestamp":"2020. augusztus. 18. 09:03","title":"Az eBay új slágerei az iPhone-ok, melyekre telepítve van a Fortnite","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32c0d2e3-b1e5-4b0b-ba14-3706324e2af0","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"J Jam Master Jayt még 2002-ben ölték meg a stúdiójában. Az ügyészség szerint egy drogügylet lehet a gyilkosság hátterében.","shortLead":"J Jam Master Jayt még 2002-ben ölték meg a stúdiójában. Az ügyészség szerint egy drogügylet lehet a gyilkosság...","id":"20200818_run_dmc_gyilkossag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=32c0d2e3-b1e5-4b0b-ba14-3706324e2af0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1887d83b-2a5c-4e9a-bfaa-a32644546370","keywords":null,"link":"/kultura/20200818_run_dmc_gyilkossag","timestamp":"2020. augusztus. 18. 12:55","title":"Két embert vádolnak a Run DMC egyik tagjának a megölésével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"643ca6b4-6797-4cef-a58c-d432f2e23c51","c_author":"Tamás Gáspár Miklós","category":"360","description":"Belarusz sajnos rossz helyen fekszik, sorsáról a szabadságot maguk is lábbal tipró államok döntenek vagy a Kelet-Európát makacsul nem értő nyugati vezetők. ","shortLead":"Belarusz sajnos rossz helyen fekszik, sorsáról a szabadságot maguk is lábbal tipró államok döntenek vagy...","id":"20200819_TGM_A_lengyel_kormany_es_Belarusz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=643ca6b4-6797-4cef-a58c-d432f2e23c51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"749b1a25-6648-45e9-840c-e9627e9aa18c","keywords":null,"link":"/360/20200819_TGM_A_lengyel_kormany_es_Belarusz","timestamp":"2020. augusztus. 19. 11:00","title":"TGM: A lengyel kormány és Belarusz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]