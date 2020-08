Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5b0472c0-6193-4e32-9ecb-c38691479a64","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hétfőn már be is nyújtják a keresetet.","shortLead":"Hétfőn már be is nyújtják a keresetet.","id":"20200823_Perli_az_amerikai_kormanyt_a_TikTok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5b0472c0-6193-4e32-9ecb-c38691479a64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8522ec2-6b32-45f4-8894-e2d285ea3b1d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200823_Perli_az_amerikai_kormanyt_a_TikTok","timestamp":"2020. augusztus. 23. 18:10","title":"Perli az amerikai kormányt a TikTok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0af99169-691d-4b05-b2da-2823ccd5e43c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Időbe telik, amíg a vakcina hatékonyságát ellenőrzik.","shortLead":"Időbe telik, amíg a vakcina hatékonyságát ellenőrzik.","id":"20200823_Egy_angol_orvos_szerint_ne_higgyuk_hogy_2021_telenel_hamarabb_lesz_koronavirusoltas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0af99169-691d-4b05-b2da-2823ccd5e43c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac68c496-eab2-4b9f-8a0f-669f7062ef1d","keywords":null,"link":"/vilag/20200823_Egy_angol_orvos_szerint_ne_higgyuk_hogy_2021_telenel_hamarabb_lesz_koronavirusoltas","timestamp":"2020. augusztus. 23. 09:57","title":"Az angol tisztifőorvos szerint ne higgyük, hogy 2021 telénél hamarabb lesz koronavírus-oltás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb539240-3bd5-40c7-9140-bf1cc36a63f0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Baleset történt.","shortLead":"Baleset történt.","id":"20200823_Kesesre_kell_szamitani_a_BudapestUjszaszSzolnok_vonalon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eb539240-3bd5-40c7-9140-bf1cc36a63f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be3984cd-02cb-4584-8f24-dd762ec6daab","keywords":null,"link":"/itthon/20200823_Kesesre_kell_szamitani_a_BudapestUjszaszSzolnok_vonalon","timestamp":"2020. augusztus. 23. 08:11","title":"Késésre kell számítani a Budapest-Újszász-Szolnok vonalon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90901f8b-2109-4b90-aff7-a32a2cef51b4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hiába volt Magyarországon rövid hetünk, a gazdaság a világban – és persze itthon sem – állt le. Megtudtuk például, hogy a magyar inflációnak Európa-szerte nincs párja, illetve azt is, hogy Szijjártó Péter úgy tud nyaralni egy állami pénzekkel kitömött oligarcha jachtján Horvátországban, hogy közben a dolgozószobájából posztol képeket a Facebookra. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója. ","shortLead":"Hiába volt Magyarországon rövid hetünk, a gazdaság a világban – és persze itthon sem – állt le. Megtudtuk például...","id":"20200820_Es_akkor_megtudtuk_senki_sem_tud_ugy_nyaralni_mint_Szijjarto_Peter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=90901f8b-2109-4b90-aff7-a32a2cef51b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46cfd16b-1d6f-46c9-9380-8de8a8f2547f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200820_Es_akkor_megtudtuk_senki_sem_tud_ugy_nyaralni_mint_Szijjarto_Peter","timestamp":"2020. augusztus. 23. 07:00","title":"És akkor megtudtuk, senki sem tud úgy nyaralni, mint Szijjártó Péter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32d301aa-838f-4665-ae96-3f4df86565de","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A budapesti autósok érdekeiért leginkább a megyeszékhelyen élők állnak ki, derült ki egy közvélemény-kutatásból. ","shortLead":"A budapesti autósok érdekeiért leginkább a megyeszékhelyen élők állnak ki, derült ki egy közvélemény-kutatásból. ","id":"20200822_A_budapestiek_55_szazaleka_tamogatja_az_uj_kerekparsavokat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=32d301aa-838f-4665-ae96-3f4df86565de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2115eb1-50a7-4923-805f-de64ba9b1434","keywords":null,"link":"/itthon/20200822_A_budapestiek_55_szazaleka_tamogatja_az_uj_kerekparsavokat","timestamp":"2020. augusztus. 22. 12:43","title":"A budapestiek 56 százaléka támogatja az új kerékpársávokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01af89a6-c9ce-4e57-9107-a56d1cbd7bcf","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kemény vezér puskával jár.","shortLead":"Kemény vezér puskával jár.","id":"20200823_Ahogy_Lukasenka_szemleli_a_tuntetoket_nem_szemlel_ugy_senki","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=01af89a6-c9ce-4e57-9107-a56d1cbd7bcf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac1e09ba-bfd7-4099-88f0-f0786fcd4aa9","keywords":null,"link":"/vilag/20200823_Ahogy_Lukasenka_szemleli_a_tuntetoket_nem_szemlel_ugy_senki","timestamp":"2020. augusztus. 23. 19:36","title":"Ahogy Lukasenka szemléli a tüntetőket, nem szemlél úgy senki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e3596a7-2675-404e-802e-ca9ecebf8fd0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sokaknak a fejét, a hátát, valamint a vállát érte rovarcsípés.","shortLead":"Sokaknak a fejét, a hátát, valamint a vállát érte rovarcsípés.","id":"20200823_Darazsak_tamadtak_turazokra_a_Matraban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0e3596a7-2675-404e-802e-ca9ecebf8fd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"639fd431-1d73-414b-916f-dc3bd0f495f8","keywords":null,"link":"/itthon/20200823_Darazsak_tamadtak_turazokra_a_Matraban","timestamp":"2020. augusztus. 23. 14:52","title":"Darazsak támadtak túrázókra a Mátrában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a25a6ef7-4263-410e-817f-5a12eeffd563","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az ablaktörlő állítgatása is büntetendő lehet, mert ugyanúgy elvonhatja a vezető figyelmét, mint mondjuk az sms-ezés vagy a zeneszámok keresgélése. Lehet, hogy ez meglepően hangzik, de érthetőbb, ha tudjuk: az érintőképernyő van a háttérben. A felismerés egy viszonylag szerencsés balesethez kötődik.","shortLead":"Az ablaktörlő állítgatása is büntetendő lehet, mert ugyanúgy elvonhatja a vezető figyelmét, mint mondjuk az sms-ezés...","id":"202034_kockazatos_erintokepernyo_torles_torlendo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a25a6ef7-4263-410e-817f-5a12eeffd563&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"970608e8-a226-41f6-8248-e5536623197d","keywords":null,"link":"/360/202034_kockazatos_erintokepernyo_torles_torlendo","timestamp":"2020. augusztus. 23. 08:45","title":"Egy Tesla balesete miatt regulázhatják meg a modern műszerfalakat ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]