Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1792e228-5610-44a9-b718-32dc750fde49","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Olyan alacsony az átlagnyugdíj összege, hogy a magyarok 94 százaléka nem élne meg belőle, ha holnaptól nyugdíjba vonulnának. ","shortLead":"Olyan alacsony az átlagnyugdíj összege, hogy a magyarok 94 százaléka nem élne meg belőle, ha holnaptól nyugdíjba...","id":"20200828_atlagnyugdij_nyugdij_nyugdijas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1792e228-5610-44a9-b718-32dc750fde49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1140ff75-7d8b-4bb3-a023-cd7bd8809329","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200828_atlagnyugdij_nyugdij_nyugdijas","timestamp":"2020. augusztus. 28. 13:33","title":"A magyar átlagnyugdíj olyan kevés, hogy a többség a duplájából tudna csak megélni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98275bf3-077f-495e-94e1-7c577d39e8e4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy jó szakma kitanulásának már nem lehet anyagi akadálya Tállai András szerint.","shortLead":"Egy jó szakma kitanulásának már nem lehet anyagi akadálya Tállai András szerint.","id":"20200829_hitel_szakkepzes_felnottkepzes_tallai_andras","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=98275bf3-077f-495e-94e1-7c577d39e8e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c85eb16-dbe8-45ef-8fb3-8c42b2fa296e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200829_hitel_szakkepzes_felnottkepzes_tallai_andras","timestamp":"2020. augusztus. 29. 07:50","title":"Havi 150 ezres kedvezményes hitelt kaphatnak a szakképzésben és a felnőttképzésben tanulók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9018016-ec76-49b0-bf73-a18d5e553381","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az államtitkár szerint autóval közlekedni egy nagyvárosban nem deviancia és nem bűn. Az ügy előzménye, hogy Karácsonyék ideiglenes biciklisávokat alakítottak ki a főváros több pontján.","shortLead":"Az államtitkár szerint autóval közlekedni egy nagyvárosban nem deviancia és nem bűn. Az ügy előzménye, hogy Karácsonyék...","id":"20200828_furjes_balazs_karacsony_gergely_kerekparosok_autosok_nagykorut_savlezaras","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f9018016-ec76-49b0-bf73-a18d5e553381&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5faaac70-d3b7-496b-90a2-a666ac402e3c","keywords":null,"link":"/cegauto/20200828_furjes_balazs_karacsony_gergely_kerekparosok_autosok_nagykorut_savlezaras","timestamp":"2020. augusztus. 28. 08:11","title":"Fürjes: Karácsony fejezze be az autósüldözést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c398a72-b6d1-4bb1-9351-bb03650dce77","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az orosz ellenzéki vezető még mindig kómában van. Feltehetőleg megmérgezték.","shortLead":"Az orosz ellenzéki vezető még mindig kómában van. Feltehetőleg megmérgezték.","id":"20200827_navalnij_mergezes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3c398a72-b6d1-4bb1-9351-bb03650dce77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76177563-cf3d-4cfc-a6f3-683cb7633170","keywords":null,"link":"/vilag/20200827_navalnij_mergezes","timestamp":"2020. augusztus. 27. 21:20","title":"Navalnij állapota továbbra is súlyos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61bb997e-4594-44df-a40a-714fe68acd29","c_author":"Ballai VInce - Csányi Nikolett","category":"gazdasag","description":"A Tisza-tó népszerűségén is meglátszott, hogy a magyarok többsége belföldön töltötte az idei nyarát a járványhelyzet miatt. Ki horvátországi utat, ki más, távoli úticélokat cserélt le a második legnagyobb hazai tó partjára. Szezonzáró videós riport a tiszafüredi szabadstrandról.","shortLead":"A Tisza-tó népszerűségén is meglátszott, hogy a magyarok többsége belföldön töltötte az idei nyarát a járványhelyzet...","id":"20200829_tiszato_nyaralas_videos_riport_a_tiszafuredi_szabadstrandrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=61bb997e-4594-44df-a40a-714fe68acd29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5245a773-1e4b-469d-be49-744de9ef14b0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200829_tiszato_nyaralas_videos_riport_a_tiszafuredi_szabadstrandrol","timestamp":"2020. augusztus. 29. 17:00","title":" Kempingtől kempingig küldték az embereket a Tisza-tónál, annyian jöttek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7da7ea4b-83c5-470e-b379-18e3580d8694","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az elnök rekord mértékű felvirágzást ígért a választóknak.","shortLead":"Az elnök rekord mértékű felvirágzást ígért a választóknak.","id":"20200828_donald_trump_republikanus_elnokjelolt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7da7ea4b-83c5-470e-b379-18e3580d8694&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0703a97b-2c6c-4b18-af5c-4636f2997583","keywords":null,"link":"/vilag/20200828_donald_trump_republikanus_elnokjelolt","timestamp":"2020. augusztus. 28. 06:05","title":"Trump elfogadta az elnökjelöltséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c48ff41-79fc-4a33-a061-a7121dd0f00a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még csak a böngészőt sem kell megnyitni a Windows-t futtató gépeken ahhoz, hogy kiderüljön, a világ másik felén mennyi az idő.","shortLead":"Még csak a böngészőt sem kell megnyitni a Windows-t futtató gépeken ahhoz, hogy kiderüljön, a világ másik felén mennyi...","id":"20200828_idozona_kiszamitasa_idoeltolodas_vilagora_windows","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1c48ff41-79fc-4a33-a061-a7121dd0f00a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3653b729-4029-4bff-89e5-7f3274f7d02c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200828_idozona_kiszamitasa_idoeltolodas_vilagora_windows","timestamp":"2020. augusztus. 28. 19:03","title":"Nehezen megy az időzóna-számítás? Ezzel a Windows-trükkel pofonegyszerű lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d95d339a-6cd7-4549-b8e9-2565a6c0d5b7","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Fegyelmezett és önmagasztaló beszédben fogadta el pártja jelölését az újrázásra Donald Trump amerikai elnök, akire a két párt konvencióján megszokottnál is nagyobb mértékben záporoztak a felvezető dicséretek. Az Amerika megvédelmezőjeként megkoreografált póz persze csak az első Twitter-üzenetéig tart. ","shortLead":"Fegyelmezett és önmagasztaló beszédben fogadta el pártja jelölését az újrázásra Donald Trump amerikai elnök, akire...","id":"20200828_Trump_Amerika_Kapitany_kopenyebe_burkolozott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d95d339a-6cd7-4549-b8e9-2565a6c0d5b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"626f1f97-884b-4486-8b5f-649e9489a122","keywords":null,"link":"/360/20200828_Trump_Amerika_Kapitany_kopenyebe_burkolozott","timestamp":"2020. augusztus. 28. 13:00","title":"Trump magára öltötte Amerika Kapitány köpenyét ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]