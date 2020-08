Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"73d8f23f-7a19-4667-9b06-e05561d443cf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az egészségügyi dolgozók rendkívüli juttatása megdobta az átlagkereseti mutatót, ahogy az is, hogy a részmunkaidőre küldött emberek nem számítanak bele a statisztikába.","shortLead":"Az egészségügyi dolgozók rendkívüli juttatása megdobta az átlagkereseti mutatót, ahogy az is, hogy a részmunkaidőre...","id":"20200831_KSH_atlagkereset_fizetes_munka","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=73d8f23f-7a19-4667-9b06-e05561d443cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0327dde3-53dd-48d3-a12b-a22c183ce4f1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200831_KSH_atlagkereset_fizetes_munka","timestamp":"2020. augusztus. 31. 09:00","title":"KSH: 15,6 százalékkal, 421 ezer forintra nőtt az átlagkereset","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09a90fe8-ef0c-4d02-b4df-6f3370498e8c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A hurrikán miatti kényszerű leállások a térség kőolaj-felhozatalának a 82 százalékát, a földgázénak pedig az 59 százalékát bénította meg.","shortLead":"A hurrikán miatti kényszerű leállások a térség kőolaj-felhozatalának a 82 százalékát, a földgázénak pedig az 59...","id":"20200830_A_Laura_jelentosen_visszavetette_az_olaj_es_gaztermelest_a_Mexikoiobolben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=09a90fe8-ef0c-4d02-b4df-6f3370498e8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fff012e-642d-4462-bd91-eabce325854c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200830_A_Laura_jelentosen_visszavetette_az_olaj_es_gaztermelest_a_Mexikoiobolben","timestamp":"2020. augusztus. 30. 16:18","title":"A Laura jelentősen visszavetette az olaj- és gáztermelést a Mexikói-öbölben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"894d74d3-4189-44f1-9464-fb59093eb21b","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A klub azt állítja, hogy az első csapat tagjaival és a szakmai stábbal nem érintkezett a megfertőződött kollégájuk.","shortLead":"A klub azt állítja, hogy az első csapat tagjaival és a szakmai stábbal nem érintkezett a megfertőződött kollégájuk.","id":"20200831_koronavirus_diosgyor_foci","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=894d74d3-4189-44f1-9464-fb59093eb21b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d564cf09-40ff-47ad-92aa-fbff1bf8851a","keywords":null,"link":"/sport/20200831_koronavirus_diosgyor_foci","timestamp":"2020. augusztus. 31. 10:42","title":"Koronavírusos a Diósgyőr egyik munkatársa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01af89a6-c9ce-4e57-9107-a56d1cbd7bcf","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Többek között a BBC, a Reuters és az AFP működési engedélyét is visszavonták.","shortLead":"Többek között a BBC, a Reuters és az AFP működési engedélyét is visszavonták.","id":"20200829_Tobb_kulfoldi_ujsagiro_akkreditaciojat_visszavontak_a_feherorosz_hatosagok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=01af89a6-c9ce-4e57-9107-a56d1cbd7bcf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26e8b0bc-8273-4f41-9ec1-ebaa24308879","keywords":null,"link":"/vilag/20200829_Tobb_kulfoldi_ujsagiro_akkreditaciojat_visszavontak_a_feherorosz_hatosagok","timestamp":"2020. augusztus. 29. 15:52","title":"Több külföldi újságíró akkreditációját visszavonták a fehérorosz hatóságok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39f0ce4a-7bf1-434d-946f-2e8af515ec51","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A címvédő és hatszoros világbajnok Lewis Hamilton, a Mercedes brit versenyzője rajt-cél győzelmet aratott a vasárnapi Forma-1-es Belga Nagydíjon, ezzel tovább növelte az előnyét az összetett pontversenyben.","shortLead":"A címvédő és hatszoros világbajnok Lewis Hamilton, a Mercedes brit versenyzője rajt-cél győzelmet aratott a vasárnapi...","id":"20200830_Belga_Nagydij__Hamilton_rajtcel_gyozelmet_aratott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=39f0ce4a-7bf1-434d-946f-2e8af515ec51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74229e38-6ae4-4336-83fc-b2b6219de74f","keywords":null,"link":"/sport/20200830_Belga_Nagydij__Hamilton_rajtcel_gyozelmet_aratott","timestamp":"2020. augusztus. 30. 17:08","title":"Belga Nagydíj - Hamilton rajt-cél győzelmet aratott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66892b0f-f394-4734-9dc8-dd44c446eb33","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A párt hivatalosan nem jelölheti a tiszaújvárosi időközin, de megtalálták a megoldást.","shortLead":"A párt hivatalosan nem jelölheti a tiszaújvárosi időközin, de megtalálták a megoldást.","id":"20200829_ellenzek_biro_laszlo_jobbik_idokozi_valasztas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=66892b0f-f394-4734-9dc8-dd44c446eb33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37d581f3-3562-4c7e-9d2b-6d29c3134182","keywords":null,"link":"/itthon/20200829_ellenzek_biro_laszlo_jobbik_idokozi_valasztas","timestamp":"2020. augusztus. 29. 13:59","title":"Beállt az ellenzék Bíró László mögé, a Jobbik aktivistákkal segít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b959f20e-34da-4ce4-b8be-1b042e4ffd0f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Biztonságosabbá teheti alkalmazásainkat a kétlépcsős azonosítás – hangsúlyozta Keleti Arthur, az informatikai biztonság napja rendezvény alapítója az M1 vasárnap esti műsorában.","shortLead":"Biztonságosabbá teheti alkalmazásainkat a kétlépcsős azonosítás – hangsúlyozta Keleti Arthur, az informatikai biztonság...","id":"20200830_Biztonsagosabba_teheti_alkalmazasainkat_a_ketlepcsos_azonositas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b959f20e-34da-4ce4-b8be-1b042e4ffd0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17542a06-5d8b-42ef-b804-5aadf5f31fea","keywords":null,"link":"/tudomany/20200830_Biztonsagosabba_teheti_alkalmazasainkat_a_ketlepcsos_azonositas","timestamp":"2020. augusztus. 30. 21:42","title":"Kapcsolja be a kétlépcsős azonosítást – figyelmeztet a szakértő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd85afe7-1e62-46fc-b03f-3c4e90130d5d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Free Play Days során a Microsoft rendszerint ingyenessé tesz néhány jól sikerült videojátékot. A mostani akcióban három program szerepel.\r

\r

","shortLead":"A Free Play Days során a Microsoft rendszerint ingyenessé tesz néhány jól sikerült videojátékot. A mostani akcióban...","id":"20200829_microsoft_free_play_days_ingyenes_jatekok_battlefront_2_rainbow_six_siege_outward","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bd85afe7-1e62-46fc-b03f-3c4e90130d5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01f31268-3314-4e55-b538-518ee58d3303","keywords":null,"link":"/tudomany/20200829_microsoft_free_play_days_ingyenes_jatekok_battlefront_2_rainbow_six_siege_outward","timestamp":"2020. augusztus. 29. 13:15","title":"Ingyenes lett három remek játék az Xboxon, egész hétvégén indíthatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]