Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"50e264cc-36c5-497e-8fb0-642ed7afd306","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Marad a 30 fok körüli meleg.","shortLead":"Marad a 30 fok körüli meleg.","id":"20200911_idojaras_elorejelzes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=50e264cc-36c5-497e-8fb0-642ed7afd306&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc715439-be04-4109-8545-07ed222bdfdd","keywords":null,"link":"/itthon/20200911_idojaras_elorejelzes","timestamp":"2020. szeptember. 11. 06:13","title":"Jó idő lesz a hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b36edf1d-b63e-43a3-bbc2-c6b693a37254","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a Google Térkép navigációja egyszerűnek tűnhet, azon, hogy minden adat és előrejelzés pontos legyen, igen összetett rendszer dolgozik a háttérben. Erről osztott most meg néhány kulisszatitkot a Google.","shortLead":"Bár a Google Térkép navigációja egyszerűnek tűnhet, azon, hogy minden adat és előrejelzés pontos legyen, igen összetett...","id":"20200910_google_terkep_mesterseges_intelligencia_utvonal_kivalasztasa_navigacio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b36edf1d-b63e-43a3-bbc2-c6b693a37254&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2c4fd1b-d6ea-4fb7-9722-038128c8df88","keywords":null,"link":"/tudomany/20200910_google_terkep_mesterseges_intelligencia_utvonal_kivalasztasa_navigacio","timestamp":"2020. szeptember. 10. 18:03","title":"Így mutatja meg a Google Térkép, hol nem keveredünk dugóba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2586431d-300e-4ba3-9af2-caa12b681b3d","c_author":"Gáti Júlia","category":"360","description":"Köszönhetően a lazuló fegyelemnek és az ellentmondásos kormányzati iránymutatásoknak, a koronavírusos megbetegedések száma már e hét végére meghaladhatja a tavaszit. Közben az Emmi közlése ellenére ismét a védőeszközök hiányára panaszkodnak számos egészségügyi intézményben.","shortLead":"Köszönhetően a lazuló fegyelemnek és az ellentmondásos kormányzati iránymutatásoknak, a koronavírusos megbetegedések...","id":"202037__berobbant_ajarvany__multba_nezo_hatalom__teszt__karokozok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2586431d-300e-4ba3-9af2-caa12b681b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e10ff20-2ba0-4873-9ea2-2d4942d66b4a","keywords":null,"link":"/360/202037__berobbant_ajarvany__multba_nezo_hatalom__teszt__karokozok","timestamp":"2020. szeptember. 10. 16:00","title":"Fogytán a vésztartalék: több kórházban már most nincs elég védőeszköz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa32ab2d-e588-4e63-8de8-743c6667e0bc","c_author":"Daczi Dóra","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az építőanyagok drágulásának oka még a 2008-as válságban gyökerezik. Jó hír a megrendelőknek, hogy a szakértők szerint mostantól nem kell anyagár-emelkedéssel számolni – a rossz hír pedig az, hogy ezt egy lakossági vásárló nem feltétlenül fogja észrevenni.

","shortLead":"Az építőanyagok drágulásának oka még a 2008-as válságban gyökerezik. Jó hír a megrendelőknek, hogy a szakértők szerint...","id":"20200911_epitoanyag_aremelkedes_ingatlanpiac","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aa32ab2d-e588-4e63-8de8-743c6667e0bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cbec91e-f1ec-4f6a-a688-937fb1ba82fa","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200911_epitoanyag_aremelkedes_ingatlanpiac","timestamp":"2020. szeptember. 11. 18:00","title":"Irreálisnak érzi az építőanyagok árait? Ez az oka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8d659d2-c9db-4657-8cbe-39f58200fff0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az építész nagyon megküzdött vele, hogy a középkori várat idéző könyvtár épületét beillessze az új-mexikói város látképébe, de a szomszédok szerint hiába erőlködött.","shortLead":"Az építész nagyon megküzdött vele, hogy a középkori várat idéző könyvtár épületét beillessze az új-mexikói város...","id":"20200911_tronok_harca_rr_martin_kozepkori_var","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d8d659d2-c9db-4657-8cbe-39f58200fff0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9792bd85-e833-4d79-9ea4-aa34ee7d20ec","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200911_tronok_harca_rr_martin_kozepkori_var","timestamp":"2020. szeptember. 11. 15:42","title":"Szomszédai nem hagyják, hogy várat építsen a Trónok harca szerzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44b819ad-cd37-4e73-8db7-fe9e67693e4e","c_author":"Oroszi Babett","category":"360","description":"Bejelentette válását Mészáros Lőrinc; a várható osztozkodás nyomán több százmilliárd forintnyi vagyon cserélhet gazdát, és átalakulhat, egyszersmind még átláthatatlanabbá válhat a Nemzeti Együttműködés Rendszerének gazdasági hátországa.","shortLead":"Bejelentette válását Mészáros Lőrinc; a várható osztozkodás nyomán több százmilliárd forintnyi vagyon cserélhet gazdát...","id":"202037__meszarosek_kulon_utakon__osztozkodas__kozpenzelagazas__fel_is_ut","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=44b819ad-cd37-4e73-8db7-fe9e67693e4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbbf3cfd-ba72-4c5e-9a8f-4a297f717b12","keywords":null,"link":"/360/202037__meszarosek_kulon_utakon__osztozkodas__kozpenzelagazas__fel_is_ut","timestamp":"2020. szeptember. 10. 13:00","title":"Mészáros vs. Mészáros: mekkora a válás tétje?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67d1bf22-ade9-4b9f-9e6c-9cc842139932","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az idős betegek többsége teljesen tünetmentes, néhányan pedig enyhe tüneteket mutatnak.","shortLead":"Az idős betegek többsége teljesen tünetmentes, néhányan pedig enyhe tüneteket mutatnak.","id":"20200911_kamaraerdei_uti_idosek_itthona_idosotthon_fertozott_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=67d1bf22-ade9-4b9f-9e6c-9cc842139932&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28b898a1-4920-46f8-be34-7d502022354a","keywords":null,"link":"/itthon/20200911_kamaraerdei_uti_idosek_itthona_idosotthon_fertozott_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 11. 05:16","title":"29 fertőzött a Kamaraerdei úti idősotthonban, egy beteg meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e5dfb44-7b34-4eeb-83a2-95c873a3cdbe","c_author":"Szabó Yvette","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Civil társaságot alapítottak a falu lakói, mert úgy értesültek, hogy az önkormányzat különleges turisztikai övezetté szándékozik átminősíteni a mezőgazdasági területeket.","shortLead":"Civil társaságot alapítottak a falu lakói, mert úgy értesültek, hogy az önkormányzat különleges turisztikai övezetté...","id":"20200911_Balatoni_panoramas_szoloiket_feltik_a_dorgicseiek_Meszarosek_mellett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5e5dfb44-7b34-4eeb-83a2-95c873a3cdbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e06ebf2-e287-4e6f-bdce-4e90b9e39f0c","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200911_Balatoni_panoramas_szoloiket_feltik_a_dorgicseiek_Meszarosek_mellett","timestamp":"2020. szeptember. 11. 11:55","title":"Balatoni panorámás szőlőiket féltik a dörgicseiek Mészárosék mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]