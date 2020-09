Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"53d91a20-4644-4ef3-bc4c-5a3f5e3b7451","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Zsugorított emberfejek és más emberi maradványok kiállítása nélkül nyílik meg újra az Oxfordi Egyetem Pitt Rivers Múzeuma egy hosszabb szünet után.","shortLead":"Zsugorított emberfejek és más emberi maradványok kiállítása nélkül nyílik meg újra az Oxfordi Egyetem Pitt Rivers...","id":"20200920_oxfordi_egyetem_pitt_rivers_muzeum_antropologia_zsugoritott_emberfejek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=53d91a20-4644-4ef3-bc4c-5a3f5e3b7451&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cba6805-a175-4f33-80f5-ad3cbef4d36a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200920_oxfordi_egyetem_pitt_rivers_muzeum_antropologia_zsugoritott_emberfejek","timestamp":"2020. szeptember. 20. 10:03","title":"Holnap zsugorított emberfejek nélkül nyit ki újra az oxfordi egyetem múzeuma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c7e9c5f-715e-49d5-ae3d-a7b983e9bf20","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Vannak helyek, ahol nagyobb valószínűséggel lesz valakiből fertőzött. 