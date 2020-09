Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"71a05850-ace0-4d77-abd8-8f14cea16f00","c_author":"HVG360","category":"360","description":"","shortLead":"","id":"20200921_Emlekeznek_Shrek_hagymajara__Nagy_Gabor_a_hvg360_elso_everol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=71a05850-ace0-4d77-abd8-8f14cea16f00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79018f53-d8b2-4ada-80cf-651c78e73274","keywords":null,"link":"/360/20200921_Emlekeznek_Shrek_hagymajara__Nagy_Gabor_a_hvg360_elso_everol","timestamp":"2020. szeptember. 21. 11:20","title":"Emlékeznek Shrek hagymájára? – Nagy Gábor a hvg360 első évéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c8a1898-aa9b-44ad-a867-e4e30d390189","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Zdenek Bakala vagyona majdnem akkora, mint Mészáros Lőrincé, de Csehországban ezzel sincs a tíz leggazdagabb között. A Telexet támogató milliárdos még tizenévesen vándorolt ki az USA-ba, már jól menő befektetőként tért haza, a cseh médiapiacnak is fontos szereplője.","shortLead":"Zdenek Bakala vagyona majdnem akkora, mint Mészáros Lőrincé, de Csehországban ezzel sincs a tíz leggazdagabb között...","id":"20200922_telex_adomany_cseh_bakala","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2c8a1898-aa9b-44ad-a867-e4e30d390189&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb647cec-555c-4cc8-9913-b37bcf4e151b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200922_telex_adomany_cseh_bakala","timestamp":"2020. szeptember. 22. 15:40","title":"Ki az a cseh milliárdos, aki 200 ezer euróval segíti a Telex indulását?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"453ce030-ec43-4198-8ceb-fc06724e1c12","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kiviteltől függően 480-510 lóerősek lesznek az újdonságok. ","shortLead":"Kiviteltől függően 480-510 lóerősek lesznek az újdonságok. ","id":"20200922_kiszivargott_gyari_fotok_ime_a_holnap_leleplezendo_uj_bmw_m3_es_m4","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=453ce030-ec43-4198-8ceb-fc06724e1c12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bda2293-3152-4dc1-9782-322aa4281075","keywords":null,"link":"/cegauto/20200922_kiszivargott_gyari_fotok_ime_a_holnap_leleplezendo_uj_bmw_m3_es_m4","timestamp":"2020. szeptember. 22. 10:50","title":"Kiszivárgott gyári fotók: íme a szerdán debütáló új BMW M3 és M4","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e49ac8b6-fab7-4c98-9d53-56443c2cced1","c_author":"Nagy Iván László","category":"360","description":"Ha eddig nem voltunk biztosak abban, hogy mi is a populizmus, most maga Orbán Viktor segített ebben eligazodni. Ha valaki tudni vélte, mi az, most megerősödhetett meggyőződésében, ha elolvasta a miniszterelnök-pártelnök politikai szezonnyitó esszéjét, amelyben a populizmus szó egyébként nem is szerepel. Vélemény.","shortLead":"Ha eddig nem voltunk biztosak abban, hogy mi is a populizmus, most maga Orbán Viktor segített ebben eligazodni. Ha...","id":"20200922_orban_viktor_magyar_nemzet_essze_politikai_kommunikacio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e49ac8b6-fab7-4c98-9d53-56443c2cced1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51eff0ef-84fa-435a-b364-e10116916392","keywords":null,"link":"/360/20200922_orban_viktor_magyar_nemzet_essze_politikai_kommunikacio","timestamp":"2020. szeptember. 22. 17:30","title":"Orbán populista kiáltványa: a Magyar Nemzet-cikk politikai kommunikációs szemszögből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ba6ed9d-0553-4bb1-98e0-cd56de6a27c2","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Három miskolci vízilabdázó is koronavírusos.","shortLead":"Három miskolci vízilabdázó is koronavírusos.","id":"20200921_miskolc_vizilabda_karanten_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5ba6ed9d-0553-4bb1-98e0-cd56de6a27c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fecc9e45-3bc6-44a9-a5ac-908e6f4bfb5b","keywords":null,"link":"/sport/20200921_miskolc_vizilabda_karanten_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 21. 16:31","title":"Karanténba vonult a miskolci férfi-vízilabdacsapat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67d1bf22-ade9-4b9f-9e6c-9cc842139932","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Rusvai Miklós szerint a halottak számának további emelkedését csak még szigorúbb egészségügyi rendszabályokkal, és adott esetben, a tavaszihoz hasonló korlátozásokkal lehetne elkerülni.","shortLead":"Rusvai Miklós szerint a halottak számának további emelkedését csak még szigorúbb egészségügyi rendszabályokkal, és...","id":"20200920_Virologus_koronavirus_masodik_hullam","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=67d1bf22-ade9-4b9f-9e6c-9cc842139932&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b298b3e4-ec51-4c2e-b87b-7c86980b1182","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200920_Virologus_koronavirus_masodik_hullam","timestamp":"2020. szeptember. 20. 21:20","title":"Virológus: 3-4 héten belül megtriplázódhat a napi elhunyt esetszám","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4711358-c814-4ba4-acb5-352584285945","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A legnagyobb magyar újságírószervezet figyelmét sem kerülte el a külügyminisztérium adatgyűjtése. A MÚOSZ elnökét a rendszerváltás előtti időkre emlékezteti a tárca gyakorlata.","shortLead":"A legnagyobb magyar újságírószervezet figyelmét sem kerülte el a külügyminisztérium adatgyűjtése. A MÚOSZ elnökét...","id":"20200922_szijjarto_muosz_ujsagirok_listazasa_nyilt_level","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b4711358-c814-4ba4-acb5-352584285945&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"671511ee-00c9-4fe1-b933-069a24954ee5","keywords":null,"link":"/itthon/20200922_szijjarto_muosz_ujsagirok_listazasa_nyilt_level","timestamp":"2020. szeptember. 22. 15:56","title":"Szijjártótól vár válaszokat az utazó újságírók listázása miatt a MÚOSZ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"302260b2-ea9f-4ce6-a4c9-d6e83a506aba","c_author":"Bankmonitor.hu / Argyelán József","category":"gazdasag","description":"A családi otthonteremtési kedvezmény (csok) bővítése és a Babaváró hitel bevezetése komoly segítséget jelent a lakásvásárlás előtt álló családok számára. Az elmúlt évek drasztikus lakásár-emelkedése sok magyar szerint éppen ezeknek köszönhető, ezért akik pedig nem jogosultak a támogatásokra, azok számára ma már szinte lehetetlen lakást venni. A kérdést még érdekesebbé teszi az új, kamatmentes MNB lakáskölcsön tervezett bevezetése: a múltbeli adatok alapján lehet következtetni az új támogatás lakásárakra gyakorolt hatására is.","shortLead":"A családi otthonteremtési kedvezmény (csok) bővítése és a Babaváró hitel bevezetése komoly segítséget jelent...","id":"20200922_Tenyleg_a_kormany_lakastamogatasi_programjai_miatt_szalltak_el_a_lakasarak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=302260b2-ea9f-4ce6-a4c9-d6e83a506aba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b74c0968-410a-42ce-8ed6-38202e709535","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200922_Tenyleg_a_kormany_lakastamogatasi_programjai_miatt_szalltak_el_a_lakasarak","timestamp":"2020. szeptember. 22. 13:52","title":"Elszállhatnak-e ismét a lakásárak az MNB új hitelprogramja miatt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]