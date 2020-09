Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"727e9dd3-d577-467a-925a-25fe1244ad38","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A régiók többségét viszont a jobbközép vezeti.","shortLead":"A régiók többségét viszont a jobbközép vezeti.","id":"20200922_Olaszorszagban_marad_a_baloldali_kormany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=727e9dd3-d577-467a-925a-25fe1244ad38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38b4f7c4-bd37-4030-a731-73bd8d4955ef","keywords":null,"link":"/vilag/20200922_Olaszorszagban_marad_a_baloldali_kormany","timestamp":"2020. szeptember. 22. 05:17","title":"Olaszországban marad a baloldali kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55ae41a4-b9fb-45f3-bbef-af29a32b5bb8","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Hansi Flick nem ért egyet azzal, hogy megrendezik a meccset. ","shortLead":"Hansi Flick nem ért egyet azzal, hogy megrendezik a meccset. ","id":"20200920_Europai_Szuperkupa_Bayern_szurkolok_labdarugas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=55ae41a4-b9fb-45f3-bbef-af29a32b5bb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eed5dd2c-d102-42ce-9d10-67d304533957","keywords":null,"link":"/sport/20200920_Europai_Szuperkupa_Bayern_szurkolok_labdarugas","timestamp":"2020. szeptember. 20. 14:27","title":"Európai Szuperkupa: 2100 Bayern-szurkoló utazna Budapestre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04f0d5d1-4de9-44fb-9e18-5afff4b8e10c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A másfél méteres boa már szinte teljesen kihűlt, amikor az állatmentők begyűjtötték.","shortLead":"A másfél méteres boa már szinte teljesen kihűlt, amikor az állatmentők begyűjtötték.","id":"20200921_boa_dunaharaszti_allatmentes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=04f0d5d1-4de9-44fb-9e18-5afff4b8e10c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bae77ec-4e94-49f2-9258-c627077ece62","keywords":null,"link":"/elet/20200921_boa_dunaharaszti_allatmentes","timestamp":"2020. szeptember. 21. 10:35","title":"Óriáskígyót találtak az út menti árokban Dunaharasztiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9a2e83f-0734-4181-ac56-218463912a45","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Airbus ZEROe néven három olyan elektromos repülőgépet tervezett, amikbe kerozin helyett hidrogént kellene tankolni. A cég szerint 15 év múlva már utasokat is szállíthatnának.","shortLead":"Az Airbus ZEROe néven három olyan elektromos repülőgépet tervezett, amikbe kerozin helyett hidrogént kellene tankolni...","id":"20200922_airbus_elektromos_repulogep_airbus_zeroe_uzemanyagcella_hidrogen_meghajtas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b9a2e83f-0734-4181-ac56-218463912a45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ca4b94f-81cb-4aac-b9f4-e7f0d3ac6509","keywords":null,"link":"/tudomany/20200922_airbus_elektromos_repulogep_airbus_zeroe_uzemanyagcella_hidrogen_meghajtas","timestamp":"2020. szeptember. 22. 08:03","title":"2035-ben már utasokat szállíthatnak az Airbus új, elektromos repülőgépei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98583523-0096-4af7-b745-d0434e568747","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Vígszínház volt igazgatója az RTL Klub műsorában tűnt fel. ","shortLead":"A Vígszínház volt igazgatója az RTL Klub műsorában tűnt fel. ","id":"20200920_Eszenyi_Eniko_Alarcos_enekes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=98583523-0096-4af7-b745-d0434e568747&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddb966af-8210-4eef-918e-4e7cce41231e","keywords":null,"link":"/elet/20200920_Eszenyi_Eniko_Alarcos_enekes","timestamp":"2020. szeptember. 20. 21:42","title":"Eszenyi Enikőt rejtette a Tigris álarc az Álarcos énekesben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c90a6b1-9388-49b6-aa32-b2f3075bdaca","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A levelet még azelőtt elfogták, hogy eljutott volna a Fehér Házba.","shortLead":"A levelet még azelőtt elfogták, hogy eljutott volna a Fehér Házba.","id":"20200921_feher_haz_donald_trump_ricin_mereg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3c90a6b1-9388-49b6-aa32-b2f3075bdaca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f12af986-a457-48f1-adb6-8b1641c2a472","keywords":null,"link":"/vilag/20200921_feher_haz_donald_trump_ricin_mereg","timestamp":"2020. szeptember. 21. 20:42","title":"Egy nőt gyanúsítanak azzal, hogy mérget küldött Donald Trumpnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9290b690-a67e-493c-a8b2-e27077a056e7","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Ha nem lépnek, naponta 49 ezer új eset is lehet egy kormányzati modellszámítás szerint.","shortLead":"Ha nem lépnek, naponta 49 ezer új eset is lehet egy kormányzati modellszámítás szerint.","id":"20200921_koronavirus_nagy_britannia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9290b690-a67e-493c-a8b2-e27077a056e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"587ccae1-79a7-499d-98f7-cbe0c3c78a05","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200921_koronavirus_nagy_britannia","timestamp":"2020. szeptember. 21. 15:23","title":"Elszabadulhat a járvány a briteknél, kemény fellépésre készül a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44f7bafb-f971-4190-b4de-4fae88b4660d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gyógyultak száma 4401-re nőtt.","shortLead":"A gyógyultak száma 4401-re nőtt.","id":"20200921_Fertozottet_koronavirus_Magyarorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=44f7bafb-f971-4190-b4de-4fae88b4660d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"030ecf77-1231-4fa7-9968-2b2fa9d96229","keywords":null,"link":"/itthon/20200921_Fertozottet_koronavirus_Magyarorszag","timestamp":"2020. szeptember. 21. 09:46","title":"Újabb 876 fertőzöttet regisztráltak, elhunyt három beteg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]