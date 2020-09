Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6f50c9d9-4cd7-412a-bd0d-527cd41dba8d","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Egy előadást látott a mostani színművészetisektől, aztán többhöz már nem volt kedve – árulta el a HVG-nek Dörner György. Az Újszínház igazgatója szerint náluk ezért is játszanak inkább Kaposváron végzettek. A portréinterjúból kiderül, tanítana-e az SZFE-n, és visszasírja-e a MIÉP-et. ","shortLead":"Egy előadást látott a mostani színművészetisektől, aztán többhöz már nem volt kedve – árulta el a HVG-nek Dörner...","id":"20200923_Dorner_Gyorgy_portre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6f50c9d9-4cd7-412a-bd0d-527cd41dba8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e01a1254-df09-40fa-b428-da3eef5bbaae","keywords":null,"link":"/360/20200923_Dorner_Gyorgy_portre","timestamp":"2020. szeptember. 23. 19:00","title":"Dörner György: Magyar nyelven és magyarul játszani nem ugyanaz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f542c77c-4864-4359-9993-55980338379e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Utoljára 1944-ben maradt el a stockholmi ünnepség.","shortLead":"Utoljára 1944-ben maradt el a stockholmi ünnepség.","id":"20200922_Nobel_dijatado_unnepseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f542c77c-4864-4359-9993-55980338379e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6acd427-ba63-453d-8328-e2a2573a3895","keywords":null,"link":"/tudomany/20200922_Nobel_dijatado_unnepseg","timestamp":"2020. szeptember. 22. 19:41","title":"Nem lesz idén Nobel-díjátadó ünnepség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3dabf44-0094-4c50-ac87-646b699ab679","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Az amerikai-kínai kereskedelmi háborúban az USA elnöke 25%-os vámemelést rótt ki nemcsak kínai készárukra, de alkatrészekre is. A Tesla és más autógyárak emiatt fordultak most a bírósághoz mondván: a büntetővám önkényes intézkedés volt.","shortLead":"Az amerikai-kínai kereskedelmi háborúban az USA elnöke 25%-os vámemelést rótt ki nemcsak kínai készárukra, de...","id":"20200924_Trumpot_perli_a_Tesla_a_kinai_alkatreszek_buntetovamja_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c3dabf44-0094-4c50-ac87-646b699ab679&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa6387f1-fa3f-4797-8497-1a34b9d6aeab","keywords":null,"link":"/kkv/20200924_Trumpot_perli_a_Tesla_a_kinai_alkatreszek_buntetovamja_miatt","timestamp":"2020. szeptember. 24. 11:38","title":"Trumpot perli a Tesla a kínai alkatrészek büntetővámja miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Saját kárán tanulta meg egy oroszlányi férfi, hogy nem a legjobb ötlet lopás után egy rendőrautó motorháztetőjén ugrálni.","shortLead":"Saját kárán tanulta meg egy oroszlányi férfi, hogy nem a legjobb ötlet lopás után egy rendőrautó motorháztetőjén...","id":"20200924_rendor_rendorauto_rongalas_ugyeszseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4252219b-0c15-4e98-9b2a-b6c3768415b3","keywords":null,"link":"/elet/20200924_rendor_rendorauto_rongalas_ugyeszseg","timestamp":"2020. szeptember. 24. 15:52","title":"„Nem csinálhattok velem semmit, ti büdös csicskák” – kiabálta a rendőröknek, de tévedett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6c62aa4-eb2a-442a-adbb-329447e35d70","c_author":"Róth Elza","category":"360","description":"Az, ami történik, minden látszat ellenére a legkevésbé sem a Közel-Kelet tartós békéjét ígéri. Viszont Izrael és Magyarország helyzetében számtalan hasonlóság van. Vélemény.","shortLead":"Az, ami történik, minden látszat ellenére a legkevésbé sem a Közel-Kelet tartós békéjét ígéri. Viszont Izrael és...","id":"20200923_Mi_es_a_zsidok_allama_mit_tanit_nekunk_miben_hasonlit_rank_az_uj_KozelKelet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f6c62aa4-eb2a-442a-adbb-329447e35d70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6455c43-9356-4495-a170-c38bb4f2145e","keywords":null,"link":"/360/20200923_Mi_es_a_zsidok_allama_mit_tanit_nekunk_miben_hasonlit_rank_az_uj_KozelKelet","timestamp":"2020. szeptember. 23. 14:35","title":"Mi és a zsidók állama: mit tanít nekünk, miben hasonlít ránk „az új Közel-Kelet”?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99605782-0014-4f1b-aafc-25d402287fa5","c_author":"HVG","category":"360","description":"Tavaly már csak egy évre hosszabbított szerződést a BKK a közbringarendszer eddigi működtetőjével, így új közbeszerzést írt ki.","shortLead":"Tavaly már csak egy évre hosszabbított szerződést a BKK a közbringarendszer eddigi működtetőjével, így új közbeszerzést...","id":"20200923_bkk_bubi_kozbeszerzes_uzemeltetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=99605782-0014-4f1b-aafc-25d402287fa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4091874b-704f-4962-8d5a-2f84fb05ae6d","keywords":null,"link":"/360/20200923_bkk_bubi_kozbeszerzes_uzemeltetes","timestamp":"2020. szeptember. 23. 15:10","title":"Harmadával több bringát kell villantania a Bubi következő üzemeltetőjének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d034f233-628f-417f-8bec-d14104bc756f","c_author":"Dezső András","category":"itthon","description":"A kémvádak alól felmentették, de a költségvetési csalás miatt 1 év 6 hónap, de három évre felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték Kovács Bélát csütörtökön a Budapest Környéki Törvényszéken. A Jobbik egykori politikusát egy évek óta húzódó perben az Európai Unió intézményei elleni kémkedéssel és költségvetési csalással vádolták. A bíró azonban az ítélet indoklásában azt mondta, bizonyítottnak látja, hogy Kovács Bélát az orosz hírszerzés beszervezte.

","shortLead":"A kémvádak alól felmentették, de a költségvetési csalás miatt 1 év 6 hónap, de három évre felfüggesztett...","id":"20200924_kovacs_bela_itelethirdetes_","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d034f233-628f-417f-8bec-d14104bc756f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05144a77-ab3c-45e3-89f8-76c3731f220c","keywords":null,"link":"/itthon/20200924_kovacs_bela_itelethirdetes_","timestamp":"2020. szeptember. 24. 13:02","title":"Kiképezték az oroszok, mégis felmentették Kovács Bélát a kémvádak alól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b50dd465-a3d7-4871-85e0-c4517bf14f87","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A brit gyártó nem tartotta magát a korábbi ígéretéhez, de emiatt most senki sem lehet szomorú.","shortLead":"A brit gyártó nem tartotta magát a korábbi ígéretéhez, de emiatt most senki sem lehet szomorú.","id":"20200924_az_igertnel_is_jobban_ugrik_0rol_200ra_az_uj_mclaren_765lt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b50dd465-a3d7-4871-85e0-c4517bf14f87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bfd8924-d115-442a-87f5-7182a7da60c5","keywords":null,"link":"/cegauto/20200924_az_igertnel_is_jobban_ugrik_0rol_200ra_az_uj_mclaren_765lt","timestamp":"2020. szeptember. 24. 13:16","title":"Az ígértnél is jobban gyorsul 0-ról 200-ra az új McLaren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]