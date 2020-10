Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6bc33f7d-a773-4250-bdaa-7401929d46ff","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Felkészülés meghatározatlan ideig tartó együttlétre kapta a Varsói Filmfesztiválon a Fipresci-díjat. Múlt héten Antalyában díjazták a főszereplőt, Stork Natasát.","shortLead":"A Felkészülés meghatározatlan ideig tartó együttlétre kapta a Varsói Filmfesztiválon a Fipresci-díjat. Múlt héten...","id":"20201019_horvat_lili_felkeszules_meghatarozatlan_ideig_tarto_egyuttletre_fipresci_varsoi_filmfesztival","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6bc33f7d-a773-4250-bdaa-7401929d46ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5dcb013-e823-4b69-b43f-921f283b754d","keywords":null,"link":"/kultura/20201019_horvat_lili_felkeszules_meghatarozatlan_ideig_tarto_egyuttletre_fipresci_varsoi_filmfesztival","timestamp":"2020. október. 19. 16:31","title":"Elnyerte a kritikusok díját Horvát Lili filmje egy A kategóriás filmfesztiválon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34ab50b5-36b5-4d97-9347-a7d29981c1e0","c_author":"HVG","category":"360","description":"Meghaladhatja-e valaki saját magát, a múltját és a származását anélkül, hogy megtörne a személyisége? - ezt a kérdést járja körbe Pietro Marcello Martin Eden című filmje, amely Jack London száz évvel ezelőtti fejlődésregénye alapján készült.","shortLead":"Meghaladhatja-e valaki saját magát, a múltját és a származását anélkül, hogy megtörne a személyisége? - ezt a kérdést...","id":"202042_film__felemelkedes_es_lecsuszas_martin_eden","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=34ab50b5-36b5-4d97-9347-a7d29981c1e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"196547ff-0500-4387-a3ef-3838402f4c08","keywords":null,"link":"/360/202042_film__felemelkedes_es_lecsuszas_martin_eden","timestamp":"2020. október. 19. 16:00","title":"Közmunkásból is lehet boldogtalan irodalmár - Filmajánló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"408e1bf0-f443-4d5e-acdb-d5c071a9878c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt kérik, hogy „aki szívén viseli az egyetemek szabadságának ügyét”, vegyen részt a megmozduláson.","shortLead":"Azt kérik, hogy „aki szívén viseli az egyetemek szabadságának ügyét”, vegyen részt a megmozduláson.","id":"20201020_oktatoi_halozat_szfe_tuntetes_demonstracio_oktober_23","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=408e1bf0-f443-4d5e-acdb-d5c071a9878c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f47d7a0-099e-499c-a76b-7dd5cd4e2e56","keywords":null,"link":"/itthon/20201020_oktatoi_halozat_szfe_tuntetes_demonstracio_oktober_23","timestamp":"2020. október. 20. 11:26","title":"Az Oktatói Hálózat is támogatja a SZFE-sek október 23-i sétáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef658fec-e49b-43f4-b7f2-b8abf40d01a5","c_author":"Hann Endre / HVG360","category":"360","description":"A legnépszerűbbek között több olyan politikus is van, aki nem tartozik párthoz. A felmérés nem az ellenzéki szavazók véleményét mutatja, a megkérdezettek reprezentatív mintájába értelemszerűen a kormánypártok hívei és a pártot nem választók is beletartoztak.","shortLead":"A legnépszerűbbek között több olyan politikus is van, aki nem tartozik párthoz. A felmérés nem az ellenzéki szavazók...","id":"20201021_Median_ellenzeki_politikusok_nepszerusege","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ef658fec-e49b-43f4-b7f2-b8abf40d01a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dd437b0-c2a1-4095-9ba4-8d94f145350c","keywords":null,"link":"/360/20201021_Median_ellenzeki_politikusok_nepszerusege","timestamp":"2020. október. 21. 11:00","title":"Medián-felmérés: Meglepetések az ellenzéki politikusok népszerűségi listáján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1eb41ce3-6d1e-486a-935c-84c9afe01613","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A régészek egy szakkarai aknából hozták fel az érintetlen szarkofágokat. Ez rövid időn belül a harmadik ilyen felfedezés, és többek szerint még nincs vége.","shortLead":"A régészek egy szakkarai aknából hozták fel az érintetlen szarkofágokat. Ez rövid időn belül a harmadik ilyen...","id":"20201021_szarkofag_koporso_egyiptom_szakkara_nyughely_akna","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1eb41ce3-6d1e-486a-935c-84c9afe01613&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad737cf7-0c7f-4d2b-8336-d75e67678771","keywords":null,"link":"/tudomany/20201021_szarkofag_koporso_egyiptom_szakkara_nyughely_akna","timestamp":"2020. október. 21. 10:33","title":"Sorra kerülnek elő a lezárt koporsók Egyiptomban, most megint találtak párat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"685af27f-d26a-4ae6-933f-23542906243a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"25 százalékot nőtt a kenyér ára két év alatt.","shortLead":"25 százalékot nőtt a kenyér ára két év alatt.","id":"20201019_kenyer_pekaru_arak_rtl","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=685af27f-d26a-4ae6-933f-23542906243a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb574ef7-4f2e-4340-a805-276b6d1a2047","keywords":null,"link":"/zhvg/20201019_kenyer_pekaru_arak_rtl","timestamp":"2020. október. 19. 19:58","title":"A liszt drágulása és a rossz idő elintézte a kenyér árát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7febee52-a96d-4453-80d6-a453337fedba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy koszovói férfi paprikák közé rejtve próbálta átcsempészni a drogot a határon.","shortLead":"Egy koszovói férfi paprikák közé rejtve próbálta átcsempészni a drogot a határon.","id":"20201020_Kabitoszer_busz_Roszke","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7febee52-a96d-4453-80d6-a453337fedba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60082216-1ce9-4286-95d2-4b7bd9095138","keywords":null,"link":"/itthon/20201020_Kabitoszer_busz_Roszke","timestamp":"2020. október. 20. 08:07","title":"Közel hatvanmillió forintnyi kábítószert foglaltak le a rendőrök egy buszon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"660113c7-38e6-4123-a342-56cbfc59efe8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Öntvénygyártáshoz és megmunkáláshoz szereztek be gépeket eltúlzott áron egy olyan ügy vádlottjai, amelyben az OLAF is vizsgálódott, a magyar ügyészség pedig most adta be a vádiratot.","shortLead":"Öntvénygyártáshoz és megmunkáláshoz szereztek be gépeket eltúlzott áron egy olyan ügy vádlottjai, amelyben az OLAF is...","id":"20201021_eu_penz_csalas_vad","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=660113c7-38e6-4123-a342-56cbfc59efe8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d978d4dd-275e-48fa-8e2c-779b523aa486","keywords":null,"link":"/kkv/20201021_eu_penz_csalas_vad","timestamp":"2020. október. 21. 11:10","title":"EU-pénzek elcsalása miatt emelt vádat az ügyészség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]