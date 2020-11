Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fe2d51aa-f9e5-4991-87b2-2ccc8e3fe085","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az áruházlánc csak azt teszi, amit a rendelet lehetővé tesz.","shortLead":"Az áruházlánc csak azt teszi, amit a rendelet lehetővé tesz.","id":"20201104_manna_ABC_kijarasi_tilalom","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fe2d51aa-f9e5-4991-87b2-2ccc8e3fe085&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b57e665-d6a5-4fbb-8aa4-4cfdaf56a783","keywords":null,"link":"/kkv/20201104_manna_ABC_kijarasi_tilalom","timestamp":"2020. november. 04. 16:30","title":"A kijárási korlátozások ellenére éjjel-nappal nyitva lesznek a Manna ABC-k","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0741b702-3455-4609-bb7c-148e85ebf5dd","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Rekordot döntött az új fertőzöttek száma Ukrajnában. Egy nap alatt 157-en haltak meg.","shortLead":"Rekordot döntött az új fertőzöttek száma Ukrajnában. Egy nap alatt 157-en haltak meg.","id":"20201103_ukrajna_koronavirus_fertozes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0741b702-3455-4609-bb7c-148e85ebf5dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3feef91-4fbe-4ec4-aef6-2daf0c231b47","keywords":null,"link":"/vilag/20201103_ukrajna_koronavirus_fertozes","timestamp":"2020. november. 03. 14:41","title":"Ukrajnában már 234 ezer beteget kezelnek koronavírus-fertőzéssel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fde9e93-9bba-4265-a54c-b6ce9bf8382b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Semmi nem utal erre az osztrák belügyminiszter szerint. A terrortámadásban négyen haltak meg és 22-en megsebesültek. A rendőrök 14 embert vettek őrizetbe a támadás után.","shortLead":"Semmi nem utal erre az osztrák belügyminiszter szerint. A terrortámadásban négyen haltak meg és 22-en megsebesültek...","id":"20201103_becsi_terrortamadas_nincs_masodik_elkoveto_4_serult_22_sebesult","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3fde9e93-9bba-4265-a54c-b6ce9bf8382b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b39e5d8-e5bd-4a8d-9c6c-b5d073758c47","keywords":null,"link":"/vilag/20201103_becsi_terrortamadas_nincs_masodik_elkoveto_4_serult_22_sebesult","timestamp":"2020. november. 03. 16:11","title":"Osztrák belügy: Nem volt második támadó Bécsben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59b23336-2f62-4d93-9234-4fed675247b5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy lassított felvételeiről ismert youtuber is szemléltette, miért akkora gond, ha vírusos időszakban szabad utat hagyva tüsszentünk vagy köhögünk.","shortLead":"Egy lassított felvételeiről ismert youtuber is szemléltette, miért akkora gond, ha vírusos időszakban szabad utat...","id":"20201103_arcmaszk_tusszentes_koronavirus_lassitott_felvetes_anthony_fauci","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=59b23336-2f62-4d93-9234-4fed675247b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc5b83b5-43e1-45c9-8722-35a27f498e9c","keywords":null,"link":"/tudomany/20201103_arcmaszk_tusszentes_koronavirus_lassitott_felvetes_anthony_fauci","timestamp":"2020. november. 03. 09:03","title":"Ha még mindig nem hiszi el, hogy az arcmaszk hatékony, csak nézze meg ezt a videót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"824a7fce-4f02-40b2-83fd-e35fc069eb76","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A járványhelyzet előtt Budapesten igen jelentős partykultúra alakult ki, amivel már a külföldi nagyvárosokkal is felvettük a versenyt. Ez annak is volt köszönhető, hogy a 2000-es években egyre több klub nyílt és azóta legendássá vált bulisorozatok indultak. BP Underground Elektronikus zene, befejező rész. ","shortLead":"A járványhelyzet előtt Budapesten igen jelentős partykultúra alakult ki, amivel már a külföldi nagyvárosokkal is...","id":"20201103_Doku360_BP_Underground_Elektronikus_zene_otodik_resz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=824a7fce-4f02-40b2-83fd-e35fc069eb76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c7d8ea8-bf7e-40b3-b3e7-33a7e1989260","keywords":null,"link":"/360/20201103_Doku360_BP_Underground_Elektronikus_zene_otodik_resz","timestamp":"2020. november. 03. 19:00","title":"Doku360: \"Ami underground ma, holnap már be van rántva mainstreambe\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d4d2729-bf46-4c0c-9424-96ce0a98e79a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Péntek óta 379-en hunytak el a fertőzöttek közül, egy hét alatt 777-tel nőtt a halálos áldozatok száma.","shortLead":"Péntek óta 379-en hunytak el a fertőzöttek közül, egy hét alatt 777-tel nőtt a halálos áldozatok száma.","id":"20201102_spanyolorszag_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7d4d2729-bf46-4c0c-9424-96ce0a98e79a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36fe172d-822d-4e89-92a2-ea2caa8d4ed0","keywords":null,"link":"/vilag/20201102_spanyolorszag_koronavirus","timestamp":"2020. november. 02. 21:48","title":"Spanyolországban 55 ezerrel nőtt a fertőzöttek száma a hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382","c_author":"Bankmonitor / Fülöp Norbert","category":"kkv","description":"Bár 2020. december 31-ig van lehetőség igényelni az új Széchenyi Kártya Program hitelkonstrukcióit, a Bankmonitor szakértői szerint könnyen kifuthatnak az időből azok a vállalkozók, akik az utolsó pillanatra halasztják a dolgot, ugyanis a banki kapcsolatfelvételtől a folyósításig akár 5-6 hét is eltelhet.","shortLead":"Bár 2020. december 31-ig van lehetőség igényelni az új Széchenyi Kártya Program hitelkonstrukcióit, a Bankmonitor...","id":"20201103_Sietnie_kell_a_vallalkozasoknak_ha_meg_uj_Szechenyi_hitelt_szeretnenek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5896e2d-67af-4e12-a0dd-b13a64385a48","keywords":null,"link":"/kkv/20201103_Sietnie_kell_a_vallalkozasoknak_ha_meg_uj_Szechenyi_hitelt_szeretnenek","timestamp":"2020. november. 03. 14:54","title":"Sietnie kell a vállalkozásoknak, ha még új Széchenyi hitelt szeretnének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd8679db-5750-4d74-92bb-3ffaa1401e1b","c_author":"Kacskovics Mihály Béla","category":"itthon","description":"Kevés olyan korlátozás van, amit saját hatáskörben hozhatnak meg az önkormányzatok a koronavírus miatt. Bár a megkérdezett városok közül kérdéseinkre csak kevesen válaszoltak, az kiderült, hogy bezárást egyelőre még sehol nem terveztek elrendelni. ","shortLead":"Kevés olyan korlátozás van, amit saját hatáskörben hozhatnak meg az önkormányzatok a koronavírus miatt. Bár...","id":"20201103_onkormanyzatok_bezaras","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dd8679db-5750-4d74-92bb-3ffaa1401e1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c319d89-5f17-495b-803a-477c34352851","keywords":null,"link":"/itthon/20201103_onkormanyzatok_bezaras","timestamp":"2020. november. 03. 14:49","title":"Nem tervezik bezárni az önkormányzatok a hatáskörükbe tartozó intézményeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]