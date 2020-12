Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"19b34d77-aa7c-49b9-80ba-d2e591ec2c9c","c_author":"Dezső András","category":"gazdasag","description":"Nem volt semmilyen komolyan vehető mezőgazdasági üzleti lehetősége a magyar államnak Angolában, amit a portugálok és a spanyolok meg akartak volna fúrni, noha erről írt az Index közvetlenül Orbán uniós vétója után, így akarván bizonyítani, hogy a déli tagállamokkal korántsem felhőtlen a viszonya a kormánynak. Ellenben valóban létrejöhetett volna egy biznisz az angolai áramszolgáltatóval, ennek azonban az Orbán-kormány idegenellenes politikája “segítségével” a német ipari lobbi könnyen keresztbe tudott tenni. ","shortLead":"Nem volt semmilyen komolyan vehető mezőgazdasági üzleti lehetősége a magyar államnak Angolában, amit a portugálok és...","id":"20201201_deli_nyitas_migracio_kkm_szijjarto_peter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=19b34d77-aa7c-49b9-80ba-d2e591ec2c9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"caaf76dc-bc54-4d35-9061-91a3e62fc257","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201201_deli_nyitas_migracio_kkm_szijjarto_peter","timestamp":"2020. december. 01. 06:30","title":"A kormány bevándorlásellenes politikájának köszönhetjük, hogy lemaradtunk egy afrikai üzletről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"977a8c0b-7622-4064-916d-84d6026f2916","c_author":"Oroszi Babett","category":"360","description":"Miközben Spéder Zoltán kegyvesztetté vált, régi, jól bevált emberei ugyanúgy a tűz közelében maradhattak. Spéder fedezte fel Vaszily Miklóst, de nemcsak őt, hanem hosszú éveken át neki dolgozott az Index új vezérigazgatója, Starcz Ákos is. Ő viszont túlélésben bőven megelőzte korábbi munkaadóját, hiszen amellett, hogy Spéder egykori lapjának élére kerülhetett, az Indamedia igazgatóságába is beválasztották, amivel pedig egy stratégiailag kiemelkedő jelentőségű NER-cég belső ügyeire kapott rálátást. Starcz a hvg360-nak azt mondta, szinte kézenfekvő volt, hogy megkeresték az Indamediától.","shortLead":"Miközben Spéder Zoltán kegyvesztetté vált, régi, jól bevált emberei ugyanúgy a tűz közelében maradhattak. Spéder...","id":"20201130_starcz_akos_index_indamedia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=977a8c0b-7622-4064-916d-84d6026f2916&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"405dcd12-1f61-4f41-8698-2b10a55be9ba","keywords":null,"link":"/360/20201130_starcz_akos_index_indamedia","timestamp":"2020. november. 30. 11:30","title":"Az Index új vezérigazgatója a hvg360-nak: „Az Indexre egy nagyon komoly üzletként tekintek”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9973d66e-d316-408c-972c-e092c9db29b8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Párbeszéd politikusa szerint nincs politikai stratégiája a kormánypártnak Magyarország és az EU jövőjéről.","shortLead":"A Párbeszéd politikusa szerint nincs politikai stratégiája a kormánypártnak Magyarország és az EU jövőjéről.","id":"20201201_Javor_Benedek_Fidesz_Szajer_Jozsef","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9973d66e-d316-408c-972c-e092c9db29b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae41c47f-f919-43e1-a3de-c5d54369ad3d","keywords":null,"link":"/itthon/20201201_Javor_Benedek_Fidesz_Szajer_Jozsef","timestamp":"2020. december. 01. 18:39","title":"Jávor Benedek: A Fidesz sorosozó politikája finanszírozza a gangbang partikat és a jachtokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd35f86c-42db-4fe4-a6fc-340758984826","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A közmédia sportcsatornája vetíti le a felejthetetlen jeleneteket.","shortLead":"A közmédia sportcsatornája vetíti le a felejthetetlen jeleneteket.","id":"20201130_diego_maradona_1986_vilagbajnoksag_sportfilm","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bd35f86c-42db-4fe4-a6fc-340758984826&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45b08739-5947-44af-a490-43e00025cbe1","keywords":null,"link":"/sport/20201130_diego_maradona_1986_vilagbajnoksag_sportfilm","timestamp":"2020. november. 30. 15:52","title":"Így ért a világ tetejére Maradona – a 86-os vb filmjével emlékeznek a futballzsenire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84446b1b-b397-425d-ad32-fbc15bb3ea3d","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A francia játékvezető történelmet ír a legrangosabb európai kupasorozat eheti fordulójában.","shortLead":"A francia játékvezető történelmet ír a legrangosabb európai kupasorozat eheti fordulójában.","id":"20201130_bajnokok_ligaja_juventus_dinamo_kijev_jatekvezeto_stephanie_frappart","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=84446b1b-b397-425d-ad32-fbc15bb3ea3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfc77a28-845a-42b7-9716-14d5de54fb4b","keywords":null,"link":"/sport/20201130_bajnokok_ligaja_juventus_dinamo_kijev_jatekvezeto_stephanie_frappart","timestamp":"2020. november. 30. 20:09","title":"Stéphanie Frappart az első nő, aki meccset vezet a Bajnokok Ligájában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5bd6307-434e-4fed-a628-06df54242806","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az új tanácstag a miniszterelnök külpolitikai főtanácsadója volt, de már nem ő súgja Orbánnak, mi a helyzet a brüsszeli színfalak mögött.\r

\r

","shortLead":"Az új tanácstag a miniszterelnök külpolitikai főtanácsadója volt, de már nem ő súgja Orbánnak, mi a helyzet a brüsszeli...","id":"20201130_monetaris_tanacs_gottfried_peter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a5bd6307-434e-4fed-a628-06df54242806&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab30df37-8df3-434d-abed-c772f860a655","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201130_monetaris_tanacs_gottfried_peter","timestamp":"2020. november. 30. 19:40","title":"Beválaszotta a parlament Gottfried Pétert a Monetáris Tanácsba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df31e9cc-d557-4835-8471-b98ee6e30b0d","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A pandémia következtében valószínűleg a duplájára nő majd az AIDS, a malária és a tuberkulózis halálos áldozatainak a száma is.\r

\r

","shortLead":"A pandémia következtében valószínűleg a duplájára nő majd az AIDS, a malária és a tuberkulózis halálos áldozatainak...","id":"20201202_szegenyseg_melyszegenyseg_ensz_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=df31e9cc-d557-4835-8471-b98ee6e30b0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9c5fda8-2190-47ad-a749-b65e7053d21c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201202_szegenyseg_melyszegenyseg_ensz_koronavirus","timestamp":"2020. december. 02. 05:05","title":"Évtizedek óta először nőhet a szegénység mértéke a világban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b04404da-8f6a-413c-8625-d9275417531c","c_author":"HVG","category":"360","description":"A magyar gyártó amerikai leánycége után egy európait is létrehozott.","shortLead":"A magyar gyártó amerikai leánycége után egy európait is létrehozott.","id":"202048_plantcraft_europe_hushelyettesito_ennivalok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b04404da-8f6a-413c-8625-d9275417531c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c7cec9e-061a-4ea9-9ecb-6c05e034bf02","keywords":null,"link":"/360/202048_plantcraft_europe_hushelyettesito_ennivalok","timestamp":"2020. december. 01. 12:30","title":"A CEU segítségével indul Európa meghódítására a húsmentes szalámi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]