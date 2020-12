Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"383473c2-02df-49fd-bb94-ccd8e74df1c9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mit gondolhatnak a Hirado.hu szerkesztői a nőkről?","shortLead":"Mit gondolhatnak a Hirado.hu szerkesztői a nőkről?","id":"20201130_A_kozmedia_siman_cimbe_rakja_a_szexizmust","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=383473c2-02df-49fd-bb94-ccd8e74df1c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2c7295b-8718-4358-9a41-e662b9addb04","keywords":null,"link":"/elet/20201130_A_kozmedia_siman_cimbe_rakja_a_szexizmust","timestamp":"2020. november. 30. 14:45","title":"A közmédia simán címbe rakja a szexizmust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b9cfc09-3390-4206-a8e1-801e62d4f7cb","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Már a 14 hónapos babák is sikeresen használnak logikai következtetéseket, hogy a társas világról tanuljanak, olyan helyzetekben is, amikor a közvetlenül rendelkezésükre álló adatok hiányosak – derült ki abból a Nature Communications című szaklapban megjelent tanulmányból.","shortLead":"Már a 14 hónapos babák is sikeresen használnak logikai következtetéseket, hogy a társas világról tanuljanak, olyan...","id":"20201130_babak_logikai_kovetkeztetes_masok_preferenciai","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9b9cfc09-3390-4206-a8e1-801e62d4f7cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebb3ec78-5b42-472a-bb45-9751e27880c8","keywords":null,"link":"/tudomany/20201130_babak_logikai_kovetkeztetes_masok_preferenciai","timestamp":"2020. november. 30. 12:03","title":"Meglepő felfedezés a 14 hónapos babákról: képesek logikai úton kikövetkeztetni mások preferenciáit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"800d2d7c-88b0-4aeb-bf2a-7575b29cc56d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kemenesi Gábor, a Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Karának adjunktusa nagyon aggódik a számok miatt.","shortLead":"Kemenesi Gábor, a Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Karának adjunktusa nagyon aggódik a számok miatt.","id":"20201129_Hatalmas_felkialtojelet_lat_a_vasarnapi_jarvanyadatokban_a_viruskutato","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=800d2d7c-88b0-4aeb-bf2a-7575b29cc56d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11597b8d-cb88-4212-9708-7aebbe660fee","keywords":null,"link":"/itthon/20201129_Hatalmas_felkialtojelet_lat_a_vasarnapi_jarvanyadatokban_a_viruskutato","timestamp":"2020. november. 29. 19:48","title":"„Hatalmas felkiáltójelet” lát a vasárnapi járványadatokban a víruskutató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7a3e211-459e-48c7-aad5-9aef56e57ab8","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A világ legkisebb szitakötőfajának legkisebb ismert példányait, köztük egy mindössze 15 milliméteres felnőtt egyedet találtak Kína délnyugati részén, Szecsuan tartományban.","shortLead":"A világ legkisebb szitakötőfajának legkisebb ismert példányait, köztük egy mindössze 15 milliméteres felnőtt egyedet...","id":"20201129_a_vilag_legkisebb_szitakotoi_skarlat_torpe_kina","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d7a3e211-459e-48c7-aad5-9aef56e57ab8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"805f9df1-860a-4ebc-bb36-c1dc6cc4625e","keywords":null,"link":"/tudomany/20201129_a_vilag_legkisebb_szitakotoi_skarlat_torpe_kina","timestamp":"2020. november. 29. 10:03","title":"Megtalálták a világ legkisebb szitakötői közül is a legkisebbiket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6889e9c0-37f0-4064-8327-777dea27d197","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A neves Apple-elemző, Ming-Chi Kuo nemrégiben közzétette jelentését az Apple közelmúltbeli teljesítményéről. Bonthatják a pezsgőt Cupertinóban.","shortLead":"A neves Apple-elemző, Ming-Chi Kuo nemrégiben közzétette jelentését az Apple közelmúltbeli teljesítményéről. Bonthatják...","id":"20201129_ming_chi_kuo_apple_2020_teljesitmeny_elemzese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6889e9c0-37f0-4064-8327-777dea27d197&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16ad1fb8-520f-4bd6-b17b-088facc2a660","keywords":null,"link":"/tudomany/20201129_ming_chi_kuo_apple_2020_teljesitmeny_elemzese","timestamp":"2020. november. 29. 11:03","title":"Nagyon bejött az Apple-nek az elmúlt időszak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f3e3e9e-1d27-4acd-9108-0b2eb2df7ec4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gyanúsítottak élet-halál harcra tenyésztették, tréningezték, és képezték a kutyákat.","shortLead":"A gyanúsítottak élet-halál harcra tenyésztették, tréningezték, és képezték a kutyákat.","id":"20201130_kutyaviadal_nyiregyhaza_rendorseg_tek_tetteneres","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f3e3e9e-1d27-4acd-9108-0b2eb2df7ec4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3feddd7f-e371-41fe-88d2-6ed4b75571f4","keywords":null,"link":"/itthon/20201130_kutyaviadal_nyiregyhaza_rendorseg_tek_tetteneres","timestamp":"2020. november. 30. 15:44","title":"Kutyaviadal-szervezőkön ütött rajta a TEK","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"814e2e3f-630b-4200-b085-d8ed8839067b","c_author":"HVG","category":"360","description":"Négy nemzedéken át öröklődő szerteágazó vizuális érdeklődés, építészet, szobrászat, festészet, rajz, fotográfia. A Konok-Hetey-Sándy-család jól láthatóan ott hagyta névjegyét a magyar képzőművészet történetén.","shortLead":"Négy nemzedéken át öröklődő szerteágazó vizuális érdeklődés, építészet, szobrászat, festészet, rajz, fotográfia...","id":"202048_fejezetek_akonok_muveszcsalad_tortenetebol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=814e2e3f-630b-4200-b085-d8ed8839067b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dc7f37d-9839-4f8a-8170-9beacb1727ad","keywords":null,"link":"/360/202048_fejezetek_akonok_muveszcsalad_tortenetebol","timestamp":"2020. november. 30. 18:00","title":"A Don-kanyartól Párizson át Budapestig alkotott ez a sokgenerációs művészcsalád","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86dc9c9b-6467-4e37-aa1d-23abb5b6327d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerinte „75 évvel Auschwitz után ott tartunk, hogy a liberális mainstream nettó náci logikát működtet”, ami elfogadhatatlan. ","shortLead":"Szerinte „75 évvel Auschwitz után ott tartunk, hogy a liberális mainstream nettó náci logikát működtet”, ami...","id":"20201129_demeter_szilard_publicisztika_soros_gyorgy_mazsihisz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=86dc9c9b-6467-4e37-aa1d-23abb5b6327d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98bcb7bc-d2fd-4d07-b03a-ff010e2de606","keywords":null,"link":"/itthon/20201129_demeter_szilard_publicisztika_soros_gyorgy_mazsihisz","timestamp":"2020. november. 29. 10:53","title":"Válaszolt Demeter Szilárd a Mazsihisznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]