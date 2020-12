Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bedaf0f4-8ec1-4115-8847-515fecaa33d4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A vállalat garantálja, hogy minden dolgozó megkapja a kollektív szerződésben rögzített juttatásokat.","shortLead":"A vállalat garantálja, hogy minden dolgozó megkapja a kollektív szerződésben rögzített juttatásokat.","id":"20201209_2022_Godollo_Itron_gyar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bedaf0f4-8ec1-4115-8847-515fecaa33d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89ab1c7c-6070-4675-a73e-ecde1f97158a","keywords":null,"link":"/kkv/20201209_2022_Godollo_Itron_gyar","timestamp":"2020. december. 09. 17:57","title":"2022-ben bezárhat az Itron gödöllői gyára, 200 embert küldenek el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Vita a karácsonyi zárvatartásról, elítélték a celeb Hajdú Pétert, megvannak a foci-vb-selejtezős ellenfelek. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Vita a karácsonyi zárvatartásról, elítélték a celeb Hajdú Pétert, megvannak a foci-vb-selejtezős ellenfelek...","id":"20201208_Radar360","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87687854-a84d-4c16-bca6-1b7e0060587a","keywords":null,"link":"/360/20201208_Radar360","timestamp":"2020. december. 08. 08:00","title":"Radar360: Brüsszel feladta a leckét Orbánnak, ő meg a Néppártnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd33360a-b833-4b9e-81f3-ca9b19c55bc4","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Milliárdos kártérítési per és rendőrségi nyomozás is zajlik a leggazdagabb magyarok közé tartozó Füzesi Attila első, óbudai luxuslakásprojektjének ügyében.","shortLead":"Milliárdos kártérítési per és rendőrségi nyomozás is zajlik a leggazdagabb magyarok közé tartozó Füzesi Attila első...","id":"20201209_Luxus_lakasok_helyett_csuszas_feljelentesek_Obudan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dd33360a-b833-4b9e-81f3-ca9b19c55bc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8aea4899-ef73-4c8b-8657-1853d917b784","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201209_Luxus_lakasok_helyett_csuszas_feljelentesek_Obudan","timestamp":"2020. december. 09. 15:05","title":"Luxuslakások helyett csúszás, feljelentések Óbudán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5529a01d-21f0-46f3-b8dd-4001165ff784","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Magyar szereplővel nem találkozhatunk a 100-as listán, Zuzana Caputova szlovák köztársasági elnök viszont odafért a 83. helyre.","shortLead":"Magyar szereplővel nem találkozhatunk a 100-as listán, Zuzana Caputova szlovák köztársasági elnök viszont odafért a 83...","id":"20201208_Angela_Merkel_legbefolyasosabb_Forbes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5529a01d-21f0-46f3-b8dd-4001165ff784&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"766c67bc-d399-4416-b6ea-0505c7a6df6c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201208_Angela_Merkel_legbefolyasosabb_Forbes","timestamp":"2020. december. 08. 18:51","title":"Angela Merkel a világ legbefolyásosabb nője a Forbes szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28e6db3f-d3b8-4b70-9cee-d1394121a590","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Túlélte az ellene indított bizalmatlansági szavazást Jaroslaw Kaczynski lengyel miniszterelnök-helyettes. Az abortusztörvény miatti durva rendőri fellépés miatt is felelősségre akarta vonni a lengyel parlamentben egy ellenzéki párt.\r

","shortLead":"A török csapat játékosai levonultak a pályáról, miután a negyedik számú játékvezető szerintük rasszista kijelentéseket...","id":"20201208_Bajnokok_Ligaja_PSG_Basaksehir","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=02bbc466-4459-4288-9430-3f194aab2255&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7790ffa3-41d8-427f-963f-b355d36a3785","keywords":null,"link":"/sport/20201208_Bajnokok_Ligaja_PSG_Basaksehir","timestamp":"2020. december. 08. 21:56","title":"Bajnokok Ligája: Félbeszakadt a PSG-Basaksehir mérkőzés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]