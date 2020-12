Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"66ac5211-ac62-4c79-853f-762cf9ba1fd4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Tudósok felfedezték, miként riasztják el a méhek azokat a gyilkos darazsakat, amelyek egész kolóniákat képesek kiirtani.","shortLead":"Tudósok felfedezték, miként riasztják el a méhek azokat a gyilkos darazsakat, amelyek egész kolóniákat képesek kiirtani.","id":"20201210_Allati_urulekkel_veszik_fel_a_harcot_a_mehek_az_azsiai_lodarazsak_ellen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=66ac5211-ac62-4c79-853f-762cf9ba1fd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cb5139d-0cac-4a6d-bf4b-23d632ce68d7","keywords":null,"link":"/zhvg/20201210_Allati_urulekkel_veszik_fel_a_harcot_a_mehek_az_azsiai_lodarazsak_ellen","timestamp":"2020. december. 10. 15:40","title":"Állati ürülékkel veszik fel a harcot a méhek az ázsiai lódarazsak ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6558e6c-2fe2-4a18-8194-1ccff7c635b3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vészhelyzet adta lehetőséggel élve több havi fizetést adtak egymásnak áprilisban.","shortLead":"A vészhelyzet adta lehetőséggel élve több havi fizetést adtak egymásnak áprilisban.","id":"20201211_dunafoldvar_egymast_jutalmazta_alpolgarmester_polgarmester","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c6558e6c-2fe2-4a18-8194-1ccff7c635b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"293f7763-9786-4720-bac8-79a284071778","keywords":null,"link":"/itthon/20201211_dunafoldvar_egymast_jutalmazta_alpolgarmester_polgarmester","timestamp":"2020. december. 11. 10:34","title":"Egymást jutalmazta meg a dunaföldvári polgármester és az alpolgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1bc7ac4-089f-45a9-bd8a-23dd1d023948","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"És jön Alien-sorozat, készül új film a Toy Story főszereplőjével, sorozat lesz a Jégkorszakból és egy csomó másik közönségkedvencből, de még az Egyik kopó, másik eb-ből is sorozat készül.","shortLead":"És jön Alien-sorozat, készül új film a Toy Story főszereplőjével, sorozat lesz a Jégkorszakból és egy csomó másik...","id":"20201211_star_wars_marvel_sorozatok_disney_bejelentes_toy_story_alien_jegkorszak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b1bc7ac4-089f-45a9-bd8a-23dd1d023948&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f54120d8-2825-4dae-8493-eeb3532127a2","keywords":null,"link":"/kultura/20201211_star_wars_marvel_sorozatok_disney_bejelentes_toy_story_alien_jegkorszak","timestamp":"2020. december. 11. 12:17","title":"Az év legnagyobb filmes bejelentése: több tucatnyi új Star Wars- és Marvel-sorozat készül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80058002-35b6-481b-9777-97879013f1d1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szijjártó László szerint a betegeket folyamatosan tájékoztatni kellene a kezelési lehetőségekről vagy az ellátás hiányosságairól.","shortLead":"Szijjártó László szerint a betegeket folyamatosan tájékoztatni kellene a kezelési lehetőségekről vagy az ellátás...","id":"20201210_betegellatas_cenzura_magyar_orvosi_kamara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=80058002-35b6-481b-9777-97879013f1d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b0c8932-e552-4172-9843-50b85a2cb325","keywords":null,"link":"/itthon/20201210_betegellatas_cenzura_magyar_orvosi_kamara","timestamp":"2020. december. 10. 11:52","title":"A betegellátást veszélyezteti az orvosok cenzúrázása a MOK megyei elnöke szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53ed55fa-abf4-4777-9689-66b628535d4e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elsősorban a legújabb Galaxy kamerarendszerére, illetve az elnevezésére fókuszál az a rövid kis videó, amelyik nemrégiben kerül ki a Twitterre.

","shortLead":"Elsősorban a legújabb Galaxy kamerarendszerére, illetve az elnevezésére fókuszál az a rövid kis videó, amelyik...","id":"20201210_samsung_galaxy_s21_kamera_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=53ed55fa-abf4-4777-9689-66b628535d4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff1a7b40-83a4-49e3-928e-0bcdf1ea34c2","keywords":null,"link":"/tudomany/20201210_samsung_galaxy_s21_kamera_video","timestamp":"2020. december. 10. 20:03","title":"Videón is előkerült a Samsung Galaxy S21","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6157ae70-de6c-4204-8ee4-7a8725163034","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"A Hold és a Mars meghódítására tervezett Csillaghajó (Starship) 12 500 méterig jutott egy szerdai teszt során, ám a visszaérkezés már nem volt ilyen sima.","shortLead":"A Hold és a Mars meghódítására tervezett Csillaghajó (Starship) 12 500 méterig jutott egy szerdai teszt során, ám...","id":"20201210_spacex_csillaghajo_starship_raketa_robbanas_mars_elon_musk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6157ae70-de6c-4204-8ee4-7a8725163034&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10a4016e-b84f-415f-900a-cdbae1812151","keywords":null,"link":"/tudomany/20201210_spacex_csillaghajo_starship_raketa_robbanas_mars_elon_musk","timestamp":"2020. december. 10. 07:03","title":"Minden jól ment, aztán hirtelen szanaszét robbant a SpaceX kísérleti Mars-rakétája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a463e4a-b89b-494a-9677-720df72ef122","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Szájer József esetéből csak az érdekes, hogy leleplezi a kormány családpolitikájának tarthatatlanságát – állítja Ungár Péter. A homoszexualitását nyíltan vállaló politikus Bihari Ádámnak elárulja, hogy szeretne-e családot, és azt is, hogy miért nem ért egyet a melegmozgalmakkal. Emellett szóba került a közös lista és a miniszterelnök-jelöltek kérdése is. ","shortLead":"Szájer József esetéből csak az érdekes, hogy leleplezi a kormány családpolitikájának tarthatatlanságát – állítja Ungár...","id":"20201211_Ungar_Peter_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7a463e4a-b89b-494a-9677-720df72ef122&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d0384a5-fcce-48a1-92f7-c4ba14e3389b","keywords":null,"link":"/360/20201211_Ungar_Peter_video","timestamp":"2020. december. 11. 11:00","title":"Ungár Péter: Ne csináljunk buziügyet a Szájer-botrányból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"523c113e-f689-43d5-8b5e-a2f655dfff41","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A 2021 elején kialakított közkert egy nagyobb kampány része lesz: minél több természetes zöldfelületet szeretnének kialakítani a londoniaknak. ","shortLead":"A 2021 elején kialakított közkert egy nagyobb kampány része lesz: minél több természetes zöldfelületet szeretnének...","id":"20201210_Kertet_epitenek_Londonban_a_koronavirusjarvany_aldozatainak_emlekere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=523c113e-f689-43d5-8b5e-a2f655dfff41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2b260a6-2b4e-431e-9cee-df4381517000","keywords":null,"link":"/ingatlan/20201210_Kertet_epitenek_Londonban_a_koronavirusjarvany_aldozatainak_emlekere","timestamp":"2020. december. 10. 17:20","title":"Kertet építenek Londonban a koronavírus-járvány áldozatainak emlékére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]