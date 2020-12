Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"94de5b21-fb25-4294-8ae0-f932978e7dd9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy nemzetközi kutatás azt vizsgálta, vajon miként és mivel kelti fel a figyelmet egy okostelefonos alkalmazás. Meglepő eredményre jutottak.","shortLead":"Egy nemzetközi kutatás azt vizsgálta, vajon miként és mivel kelti fel a figyelmet egy okostelefonos alkalmazás. Meglepő...","id":"20201228_okostelefonos_appok_figyelemfelkelto_elemek_vizsgalata","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=94de5b21-fb25-4294-8ae0-f932978e7dd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58638849-66a2-48d6-b78f-8fce9f8c7a16","keywords":null,"link":"/tudomany/20201228_okostelefonos_appok_figyelemfelkelto_elemek_vizsgalata","timestamp":"2020. december. 28. 11:03","title":"A kutatókat is meglepte, mi vonzza a tekintetet az okostelefonokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4b88167-f739-4306-adac-c4fc5a05d488","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Már kifelé áll a rúdja, de Trump még mindig megoszt és ellentéteket szít. A jobboldal azonban ünnepli, mert vak tudatlansága bejön azoknak, akik nem akarnak, vagy nem képesek látni – írja véleménycikkében Simon Tisdall.","shortLead":"Már kifelé áll a rúdja, de Trump még mindig megoszt és ellentéteket szít. A jobboldal azonban ünnepli, mert vak...","id":"20201228_trump_guardian_lapszemle","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a4b88167-f739-4306-adac-c4fc5a05d488&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7711cec2-dfc8-480e-8e2b-e82dae421be3","keywords":null,"link":"/360/20201228_trump_guardian_lapszemle","timestamp":"2020. december. 28. 08:30","title":"Guardian: Trump mérgező és erkölcstelen örökséget hagy hátra a világban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2c676e4-79f7-470d-b8be-a076e3e4b933","c_author":"Jungheinrich","category":"brandchannel","description":"A raktárak számára az előrelépés útja egyértelműen az automatizáció, a logisztikai szektor pedig nem fél rálépni a hatékonyságnövelő útvonalra. De mit jelent ez a gyakorlatban? Ennek jártunk utána.\r

","shortLead":"A raktárak számára az előrelépés útja egyértelműen az automatizáció, a logisztikai szektor pedig nem fél rálépni...","id":"jungheinrich_20201126_automatizacio_legjobb_befektetes_logisztika","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f2c676e4-79f7-470d-b8be-a076e3e4b933&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3c68aa8-a4df-4a05-98e5-db09a528d0b8","keywords":null,"link":"/brandchannel/jungheinrich_20201126_automatizacio_legjobb_befektetes_logisztika","timestamp":"2020. december. 26. 15:30","title":"Pánik helyett inkább bele kell vágni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Jungheinrich Hungária Kft.","c_partnerlogo":"2b5681f7-2be2-41a2-b449-eafef36cad80","c_partnertag":"jungheinrich"},{"available":true,"c_guid":"aaab811c-7f64-43b3-96aa-b1834099e398","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bill Gates arra figyelmeztet: idén nem csak rossz dolgok történtek. Bár a koronavírus-járvány negatív hatásai a világ minden táján érződtek, de például az pozitív, hogy a kutatók megfeszített munkája révén mostanra kész a vakcina, ami ritkán látott összefogást is eredményezett.","shortLead":"Bill Gates arra figyelmeztet: idén nem csak rossz dolgok történtek. Bár a koronavírus-járvány negatív hatásai a világ...","id":"20201228_bill_gates_koronavirus_2021","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aaab811c-7f64-43b3-96aa-b1834099e398&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f8fe973-6386-499f-a78a-c11f2ef4f255","keywords":null,"link":"/tudomany/20201228_bill_gates_koronavirus_2021","timestamp":"2020. december. 28. 08:03","title":"Bill Gates: Volna itt három dolog, ami miatt jobb lesz nekünk 2021-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b70c1804-74b6-4384-be97-64088c3acb09","c_author":"Balla István - Czeglédi Fanni - Csatlós Hanna - Németh Róbert","category":"elet","description":"Az idei zűrzavaros, bizonytalansággal és félelemmel teli évvel járó különös érzések a zenében is megjelentek: az érintés szépsége, a vágy és az élet ünnepe, a rockzene energiája most mind-mind olyan dolgok, amelyekre talán soha nem volt még ekkora szükségünk. A koronavírus – ha meg is nehezítette a munkát – szerencsére nem szabott gátat a vadonatúj lemezek megjelenésének. Ajánlunk is belőlük tízet, olyanokat, amelyeket rajongással hallgattunk idén, és amelyekre azt mondjuk: szerintünk ezek 2020 legjobb külföldi albumai. Szubjektív listánk következik. ","shortLead":"Az idei zűrzavaros, bizonytalansággal és félelemmel teli évvel járó különös érzések a zenében is megjelentek...","id":"20201226_2020_legjobb_kulfoldi_lemezei_album_zene","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b70c1804-74b6-4384-be97-64088c3acb09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0f5fa92-c8a1-4d61-b231-55ad3a3cf120","keywords":null,"link":"/elet/20201226_2020_legjobb_kulfoldi_lemezei_album_zene","timestamp":"2020. december. 26. 19:15","title":"A hamis prófétákat máshol kell keresnünk – ezek voltak 2020 legjobb külföldi lemezei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c69d251d-8598-493f-8ed3-0ee999263e75","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A katasztrófavédők és a közlekedési társaság szakemberei is dolgoznak a műszaki mentésen.","shortLead":"A katasztrófavédők és a közlekedési társaság szakemberei is dolgoznak a műszaki mentésen.","id":"20201227_baleset_i_kerulet_krisztina_korut","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c69d251d-8598-493f-8ed3-0ee999263e75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e154a658-1701-49d2-85bc-bfd2b80f9251","keywords":null,"link":"/cegauto/20201227_baleset_i_kerulet_krisztina_korut","timestamp":"2020. december. 27. 20:40","title":"Villamossínekre hajtott egy autós az I. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d1f6d58-d76e-4f40-9133-d4181cd4d4ce","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"gazdasag","description":"Az egyik legizgalmasabb újságírói feladatom az volt az idén, hogy hét, a leggazdagabbak toplistáján szereplő üzletemberrel beszélgettem arról, hogyan érinti őket üzletileg és személyesen a koronavírus. A hvg.hu évvégi sorozatába a velük felvett beszélgetésekből szemezgettem.","shortLead":"Az egyik legizgalmasabb újságírói feladatom az volt az idén, hogy hét, a leggazdagabbak toplistáján szereplő...","id":"20201228_milliardosok_jarvany_vege","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7d1f6d58-d76e-4f40-9133-d4181cd4d4ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"008be9d2-824d-4354-af85-8375abb09548","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201228_milliardosok_jarvany_vege","timestamp":"2020. december. 28. 11:00","title":"Magyar milliárdosok, akik ugrásra készen várják a járvány végét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20678ea7-f84e-46f2-b883-56ed1f706123","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"A valós idejű taktikai játéksorozathoz, a Commandoshoz hasonló élményt nyújt a Partisans 1941 – csak sokkal modernebb köntösben. Hab a tortán, hogy magyar felirattal rendelkezik, az árát pedig kifejezetten barátira faragta a kiadó.","shortLead":"A valós idejű taktikai játéksorozathoz, a Commandoshoz hasonló élményt nyújt a Partisans 1941 – csak sokkal modernebb...","id":"20201227_partisans_1941_kritika_teszt_velemeny_valos_ideju_strategiai_taktikai_jatek_pc_commandos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=20678ea7-f84e-46f2-b883-56ed1f706123&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c33276c-5a6a-4c55-9ad8-0299462aee0b","keywords":null,"link":"/tudomany/20201227_partisans_1941_kritika_teszt_velemeny_valos_ideju_strategiai_taktikai_jatek_pc_commandos","timestamp":"2020. december. 27. 19:15","title":"Mond valamit az, hogy Commandos? Akkor ezt a játékot ne hagyja ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]