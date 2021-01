Geri Gergely egy hónapot sem tölthetett a csapatnál, ami az NB I. utolsó helyén fejezte be az őszi szezont.

Egy hónapot sem tölthetett el a DVTK NB I.-es futballcsapatánál Geri Gergely vezetőedző, mert a klub új tulajdonosának bejelentése után távoznia kellett – írja a Telex. A klub honlapján megjelent írásban Benczés Miklós sportigazgató azt mondta,:

Tegnap új tulajdonosa lett a DVTK-nak, amely változásokkal jár a labdarúgó csapatnál. Geri Gergely személyében egy rendkívül felkészült szakembert és egy végtelenül szimpatikus embert ismerhettünk meg, csak a legjobbakat tudom neki kívánni a jövőben.

A DVTK már be is jelentette az új edzőt, Zoran Zekićet, aki négy idényben volt a horvát Eszék vezetőedzője, a moldovai Sheriff Tiraspollal pedig bajnokságot és kétszer kupát is nyert.

Gerit december 8-án nevezték ki edzőnek Miskolcon. Három NB I.-es meccse volt ezután a csapatnak, ami mindhármat elveszítette, majd az NB I. utolsó helyén fejezte be az őszi szezont.