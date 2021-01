Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"991b4dac-769f-442f-b6ef-504c13157c75","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Hivatalos döntés márciusban várható arról, hogyan és milyen helyszíneken tartják majd a meccseket. A svájci szövetség vezetője szerint elképzelhetetlen, hogy az eredeti terv szerint 12 ország lássa vendégül a csapatokat.","shortLead":"Hivatalos döntés márciusban várható arról, hogyan és milyen helyszíneken tartják majd a meccseket. A svájci szövetség...","id":"20210115_foci_europa_bajnoksag_koronavirus_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=991b4dac-769f-442f-b6ef-504c13157c75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30ac5f36-3129-4b9c-be16-c82162b2570f","keywords":null,"link":"/sport/20210115_foci_europa_bajnoksag_koronavirus_jarvany","timestamp":"2021. január. 15. 15:18","title":"Egy országban vagy városban is megrendezhetnék a foci-Eb-t?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5aba6413-6058-4a4b-8a5c-6afef8e2e592","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az Esti Kornélból és az egykori Pegazusok nem léteznek együttesből ismert zenészek első \"testvérlemezüket\" mutatják be a Müpában.","shortLead":"Az Esti Kornélból és az egykori Pegazusok nem léteznek együttesből ismert zenészek első \"testvérlemezüket\" mutatják be...","id":"202102_koncert__lemezbemutato_lazar_tesok_hullamtores","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5aba6413-6058-4a4b-8a5c-6afef8e2e592&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0ed9112-c615-4096-834b-d6fae7b82e71","keywords":null,"link":"/360/202102_koncert__lemezbemutato_lazar_tesok_hullamtores","timestamp":"2021. január. 15. 14:00","title":"Ha nem is a helyszínen, de online élvezhetjük a Lázár tesók lemezbemutatóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c80587d-8135-4de9-afbe-8c17fe25aa1a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az FBI bejelentette, hogy már száz embert vettek őrizetbe a Capitolium ostroma miatt.","shortLead":"Az FBI bejelentette, hogy már száz embert vettek őrizetbe a Capitolium ostroma miatt.","id":"20210115_Pence_Nemzeti_Garda_Biden_beiktatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9c80587d-8135-4de9-afbe-8c17fe25aa1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"635b6c62-0ec3-46ac-a44c-8c7d0f02ebad","keywords":null,"link":"/vilag/20210115_Pence_Nemzeti_Garda_Biden_beiktatas","timestamp":"2021. január. 15. 07:24","title":"Pence: A Nemzeti Gárda 21 ezer tagja fogja felügyelni Biden beiktatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d6251f3-60a0-419e-b246-f623cc2dbc60","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Hiába az új szabályok, tavaly még szinte bárhol lehetett felvételt készíteni drónnal, így politikusok piszkos ügyeit is könnyebb volt leleplezni. A Duma Aktuál összegyűjtötte 2020 legjobbjait az ellenzéki pilótától. ","shortLead":"Hiába az új szabályok, tavaly még szinte bárhol lehetett felvételt készíteni drónnal, így politikusok piszkos ügyeit is...","id":"20210113_Duma_Aktual_Hadhazy_Akos_dronozik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5d6251f3-60a0-419e-b246-f623cc2dbc60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e377948a-c862-4041-baa8-74339f38e840","keywords":null,"link":"/360/20210113_Duma_Aktual_Hadhazy_Akos_dronozik","timestamp":"2021. január. 13. 19:00","title":"A Duma Aktuál megszerezte Hadházy Ákos leleplező drónfelvételeit ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54a40f08-83db-44ee-91dd-3a5f293d3adb","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"Eredetileg csak a kabinetminiszter munkáját támogató háttérintézmény lett volna a Nemzeti Koncessziós Iroda, a tavalyi év végén azonban, fű alatt, komoly döntéshozatali szervvé alakították: elnökének a szavazata a végső koncessziós döntésekben két miniszter voksával ér fel.","shortLead":"Eredetileg csak a kabinetminiszter munkáját támogató háttérintézmény lett volna a Nemzeti Koncessziós Iroda, a tavalyi...","id":"20210115_Kozpontositott_koncessziok_Rogan_Antal_masfel_honap_utan_kiesett_a_pikszisbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=54a40f08-83db-44ee-91dd-3a5f293d3adb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8aa7c22-b343-432b-95f0-5ec0bef3a961","keywords":null,"link":"/360/20210115_Kozpontositott_koncessziok_Rogan_Antal_masfel_honap_utan_kiesett_a_pikszisbol","timestamp":"2021. január. 15. 11:00","title":"Központosított koncessziók: Rogán Antal másfél hónap után kiesett a pikszisből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5c6654d-ee03-46c5-99d2-25e4e4d6a620","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Leclerc az ötödik Forma-1-es versenyző, akinek pozitív a koronavírustesztje. Önkéntes karanténban van otthon, enyhe tünetekkel.","shortLead":"Leclerc az ötödik Forma-1-es versenyző, akinek pozitív a koronavírustesztje. Önkéntes karanténban van otthon, enyhe...","id":"20210114_Charles_Leclerc_koronavirus_f1","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d5c6654d-ee03-46c5-99d2-25e4e4d6a620&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5625d59-d027-4f0d-ba89-3dcdbce9b97f","keywords":null,"link":"/sport/20210114_Charles_Leclerc_koronavirus_f1","timestamp":"2021. január. 14. 19:13","title":"Charles Leclerc koronavírusos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73cc580e-a3ec-4ddd-be31-3720655181e5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Személyautóval ütközött egy kamion, a beszámolók szerint robbanások is történtek.","shortLead":"Személyautóval ütközött egy kamion, a beszámolók szerint robbanások is történtek.","id":"20210115_Halalos_baleset_Kecskemet_kamion","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=73cc580e-a3ec-4ddd-be31-3720655181e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ace23838-5816-4080-9e87-81f00ee99cd1","keywords":null,"link":"/itthon/20210115_Halalos_baleset_Kecskemet_kamion","timestamp":"2021. január. 15. 11:11","title":"Hatalmas lángokkal égett egy kamion Kecskemétnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0459050-9b32-4354-80a9-ead3821b6347","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hétfőre rendkívüli igazgatósági ülést hívott össze mindkét társaság, de bárhogy is döntenek, szembemennek egy határozattal. Időközben a Közbeszerzési Döntőbizottság újabb 5 milliós bírságot szabott ki a BKK-ra.","shortLead":"Hétfőre rendkívüli igazgatósági ülést hívott össze mindkét társaság, de bárhogy is döntenek, szembemennek...","id":"20210115_bkv_reklamtender_csapda_birsag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d0459050-9b32-4354-80a9-ead3821b6347&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b606616a-1c3f-46bb-97df-f251252eda53","keywords":null,"link":"/itthon/20210115_bkv_reklamtender_csapda_birsag","timestamp":"2021. január. 15. 11:25","title":"Sarokba szorult a BKV és a BKK a 2016-os reklámtender miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]