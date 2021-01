Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5e8db24c-ef42-4d65-95aa-be7bc6feb559","c_author":"Remotiv","category":"brandchannel","description":"A koronavírus-járvány miatt sokan dolgoznak home office-ban, ezért most jóval nehezebb felismerni a depresszióval küzdő munkatársakat. A depresszióra amúgy nem hajlamos embereket is könnyen negatív irányba tolhatja a világjárvány, ezért jelenleg még fontosabb odafigyelnünk egymásra.\r

","shortLead":"A koronavírus-járvány miatt sokan dolgoznak home office-ban, ezért most jóval nehezebb felismerni a depresszióval küzdő...","id":"remotivextra_20210118_5_jel_depresszios_kollega_munkahely_stressz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5e8db24c-ef42-4d65-95aa-be7bc6feb559&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7549e18f-2b47-4e55-8ffd-6bd9bc395a71","keywords":null,"link":"/brandchannel/remotivextra_20210118_5_jel_depresszios_kollega_munkahely_stressz","timestamp":"2021. január. 18. 07:30","title":"5 jel, amiből felismerhetjük a depressziós kollégát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Remotiv extra","c_partnerlogo":"e69ef395-0642-48bc-8f24-6af92e9ae81c","c_partnertag":"remotivextra"},{"available":true,"c_guid":"1f4721e4-06ba-4031-93a2-8a4accca30ea","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Szigorú rendelet lépett életbe az olasz városban.","shortLead":"Szigorú rendelet lépett életbe az olasz városban.","id":"20210119_dohanyzas_Milano","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1f4721e4-06ba-4031-93a2-8a4accca30ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70b383e1-e618-4619-95af-fbae87c1dda3","keywords":null,"link":"/elet/20210119_dohanyzas_Milano","timestamp":"2021. január. 19. 16:53","title":"Betiltják a dohányzást a milánói köztereken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c3b565c-60a1-4b94-8276-fb2627519a19","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A teszt önkéntes, az eredményt pedig az intézményvezetők is látják. ","shortLead":"A teszt önkéntes, az eredményt pedig az intézményvezetők is látják. ","id":"20210119_Becsi_ovodak_iskolak_dolgozok_teszteles_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7c3b565c-60a1-4b94-8276-fb2627519a19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b5ec046-aeff-4857-93f7-80adaf54605a","keywords":null,"link":"/elet/20210119_Becsi_ovodak_iskolak_dolgozok_teszteles_koronavirus","timestamp":"2021. január. 19. 12:12","title":"Hetente, ingyen tesztelhetik magukat a bécsi óvodák és iskolák dolgozói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4eea3549-a560-4f87-b91b-4f4ae6e1eadd","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Volt, aki rendőrt hívott drogot rejtegető társához – és ez még csak a jéghegy csúcsa. A Duma Aktuál a rendőrség honlapja segítségével összegyűjtötte, hogy kik voltak a legszerencsétlenebb bűnelkövetők tavaly.","shortLead":"Volt, aki rendőrt hívott drogot rejtegető társához – és ez még csak a jéghegy csúcsa. A Duma Aktuál a rendőrség...","id":"20210118_Duma_Aktual_A_Policehu_legjobbjai_2020bol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4eea3549-a560-4f87-b91b-4f4ae6e1eadd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1bd4f48-b2ba-45f1-96ae-b7983e0f6215","keywords":null,"link":"/360/20210118_Duma_Aktual_A_Policehu_legjobbjai_2020bol","timestamp":"2021. január. 18. 19:00","title":"Duma Aktuál: 2020 legbénább bűnözői a police.hu-ról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d1505fc-da3e-4fbe-b521-b4a2b5757fc5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A kormányhivatal szerint a könyvön nincs feltüntetve, hogy a mesék \"a hagyományos nemi szerepektől eltérő viselkedésmintákat\" jelenítenek meg, és ezzel megtévesztik a fogyasztókat.","shortLead":"A kormányhivatal szerint a könyvön nincs feltüntetve, hogy a mesék \"a hagyományos nemi szerepektől eltérő...","id":"20210119_fovarosi_kormanyhivatal_meseorszag_mindenkie","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8d1505fc-da3e-4fbe-b521-b4a2b5757fc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"744f74f9-bf21-4081-86b8-0e090f9939cd","keywords":null,"link":"/kultura/20210119_fovarosi_kormanyhivatal_meseorszag_mindenkie","timestamp":"2021. január. 19. 10:43","title":"A fővárosi kormányhivatal elmeszelte a Meseország mindenkié című könyv kiadóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f53b03b7-1ae1-464d-a829-9dab112ba05a","c_author":"Oroszi Babett","category":"kkv","description":"Tavaly szeptemberben kellett volna megjelentetni a papírokat, ma kerültek fel az Elektromos Beszámoló Portálra. Ám ez csak az egyik társaságuk, a másik vállalkozásuk, a Top News Hungary Kft. további 150 millió forintot hozott.

","shortLead":"Tavaly szeptemberben kellett volna megjelentetni a papírokat, ma kerültek fel az Elektromos Beszámoló Portálra. Ám...","id":"20210119_Ma_hoztak_nyilvanossagra_mennyi_penzt_vettek_ki_Rogan_Ceciliaek_a_Nakama__Partnersbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f53b03b7-1ae1-464d-a829-9dab112ba05a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6643a08-c165-4a38-a4f1-5ac6d63b301d","keywords":null,"link":"/kkv/20210119_Ma_hoztak_nyilvanossagra_mennyi_penzt_vettek_ki_Rogan_Ceciliaek_a_Nakama__Partnersbol","timestamp":"2021. január. 19. 12:30","title":"160 millió forintot vettek ki osztalékként Rogán Cecíliáék a Nakama & Partnersből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6ea87ef-9cad-469b-94da-fd4a528c24c0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A rendőrség kifejezetten a turistáknak szánja ezt a büntetést, ugyanis az adatok szerint főleg ők nem tartják be a járványügyi intézkedéseket.","shortLead":"A rendőrség kifejezetten a turistáknak szánja ezt a büntetést, ugyanis az adatok szerint főleg ők nem tartják be...","id":"20210118_Bali_fekvotamasz_koronavirus_maszkhordas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a6ea87ef-9cad-469b-94da-fd4a528c24c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29acb487-6d24-40f8-84d4-da7909c6d6e0","keywords":null,"link":"/vilag/20210118_Bali_fekvotamasz_koronavirus_maszkhordas","timestamp":"2021. január. 18. 11:06","title":"Balin utcai fekvőtámasszal büntetik azt, aki nem hord maszkot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa6080f3-85b1-42da-a198-4d28d0ddd11b","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"Van élet a Nemzeti Együttműködés Rendszerén túl? A szerző pesszimista és optimista énje viaskodik.","shortLead":"Van élet a Nemzeti Együttműködés Rendszerén túl? A szerző pesszimista és optimista énje viaskodik.","id":"20210118_Revesz_Sandor_Ha_volna_onbeteljesito_optimizmus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fa6080f3-85b1-42da-a198-4d28d0ddd11b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d66aaeda-75e2-40e5-8ccc-0ff28377d743","keywords":null,"link":"/360/20210118_Revesz_Sandor_Ha_volna_onbeteljesito_optimizmus","timestamp":"2021. január. 18. 13:20","title":"Révész Sándor: Ha volna önbeteljesítő optimizmus…akkor jó lenne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]