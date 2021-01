Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b007ab75-b13f-449a-942c-ad9fddf383e8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mi kell több a Defender rajongóknak? ","shortLead":"Mi kell több a Defender rajongóknak? ","id":"20210127_Range_Rover_Defender_huzta_ki_a_bajbol_az_autoszallito_kamiont__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b007ab75-b13f-449a-942c-ad9fddf383e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c9615c9-dc99-42c4-9a21-fe539a0bfdc9","keywords":null,"link":"/cegauto/20210127_Range_Rover_Defender_huzta_ki_a_bajbol_az_autoszallito_kamiont__video","timestamp":"2021. január. 27. 14:59","title":"A kereskedés előtt álló vadonatúj Range Rover Defender húzta ki a bajból az autószállító kamiont – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a00e470-b190-4962-a1e2-ccb30d67943d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Joe Biden a járvány elleni harcról, Afganisztánról és Iránról, a kereskedelempolitikáról és a klímavédelemről egyeztetett a német kancellárral.","shortLead":"Joe Biden a járvány elleni harcról, Afganisztánról és Iránról, a kereskedelempolitikáról és a klímavédelemről...","id":"20210126_joe_biden_angela_merkel_targyalas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8a00e470-b190-4962-a1e2-ccb30d67943d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14b38fe1-c64f-4f8a-aed5-0a963acb8577","keywords":null,"link":"/vilag/20210126_joe_biden_angela_merkel_targyalas","timestamp":"2021. január. 26. 06:14","title":"Macron után Merkellel tárgyalt az új amerikai elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"065096a7-d28a-41d2-ac29-414b58198fbf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A termék pontossága megközelíti a 100 százalékot, igaz, az éppen kezdődő fertőzést még nem tudja jelezni.","shortLead":"A termék pontossága megközelíti a 100 százalékot, igaz, az éppen kezdődő fertőzést még nem tudja jelezni.","id":"20210127_Covidgyorsteszt_otthon_Magyarorszag_patika","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=065096a7-d28a-41d2-ac29-414b58198fbf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d9c4e98-3b65-432e-a247-e17c272c0e34","keywords":null,"link":"/tudomany/20210127_Covidgyorsteszt_otthon_Magyarorszag_patika","timestamp":"2021. január. 27. 17:07","title":"Otthon is használható Covid-gyorsteszt kerül a magyarországi patikákba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55675633-439c-4cf6-8500-3a84f43ce81a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Majdnem 30 százalékkal esett a Starbucks nyeresége 2020 utolsó három hónapjában.","shortLead":"Majdnem 30 százalékkal esett a Starbucks nyeresége 2020 utolsó három hónapjában.","id":"20210127_starbucks_kave_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=55675633-439c-4cf6-8500-3a84f43ce81a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d10cf925-d6da-437f-bab4-67ee8cf520a8","keywords":null,"link":"/kkv/20210127_starbucks_kave_jarvany","timestamp":"2021. január. 27. 15:32","title":"Annál is nagyobbat bukott a Starbucks, mint amit az elemzők vártak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb98dddc-2a3c-47e8-9536-90be969e78f6","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Az orosz hatóságok házkutatást tartanak a 30 napos fogságra ítélt Alekszej Navalnij lakásában és a legismertebb orosz ellenzéki munkatársainál, valamint a blogger munkáját segítő stúdióban. Most éppen a járványhelyzetben érvényes szabályok megsértésével vádolják őket. Közben Navalnijék elmondták, mit gondolnak arról, ahogyan Vlagyimir Putyin elnök tagadja, hogy övé lenne a Fekete-tenger partján épített 400 milliárd forintos \"minikirályság”.","shortLead":"Az orosz hatóságok házkutatást tartanak a 30 napos fogságra ítélt Alekszej Navalnij lakásában és a legismertebb orosz...","id":"20210127_Hazkutatast_tartanak_Navalnijnal_es_munkatarsainal_most_eppen_a_jarvanyhelyzeti_szabalyokmegsertese_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cb98dddc-2a3c-47e8-9536-90be969e78f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3843d93d-9683-428e-b32b-db55395ef1a4","keywords":null,"link":"/vilag/20210127_Hazkutatast_tartanak_Navalnijnal_es_munkatarsainal_most_eppen_a_jarvanyhelyzeti_szabalyokmegsertese_miatt","timestamp":"2021. január. 27. 18:17","title":"Házkutatást tartanak Navalnijnál és munkatársainál, most éppen a járványszabályok megsértése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Székesfehérvári Járásbíróság kiskorú veszélyeztetésének bűntette miatt hozott ítéletet három vádlottal szemben.","shortLead":"A Székesfehérvári Járásbíróság kiskorú veszélyeztetésének bűntette miatt hozott ítéletet három vádlottal szemben.","id":"20210126_ovodai_eroszak_etetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5f35870-568f-459a-8500-7e1a7738388e","keywords":null,"link":"/itthon/20210126_ovodai_eroszak_etetes","timestamp":"2021. január. 26. 16:26","title":"Erőszakkal akartak gyereket etetni az óvónők, 120 óra közmunkát kaptak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d90dbc4e-9819-4aec-aa15-e6e41c6ceff3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Han Solo a pénz és a hírnév ellenére is ember tudott maradni.","shortLead":"Han Solo a pénz és a hírnév ellenére is ember tudott maradni.","id":"20210127_harrison_ford_koronavirus_oltas_vakcina","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d90dbc4e-9819-4aec-aa15-e6e41c6ceff3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a18ea1c-c04c-4353-b0e4-13e1887b3841","keywords":null,"link":"/elet/20210127_harrison_ford_koronavirus_oltas_vakcina","timestamp":"2021. január. 27. 09:26","title":"Harrison Ford 2 órát várt a koronavírus-oltásért, mert nem akarta, hogy az ismertsége előnyhöz juttassa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"191be9e1-4cdc-4e88-8128-280f2ce85c06","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szakértők szerint 2030 környékén elkezdhetnek komolyabb mértékben terjedni az önvezető járművek, amelyek érkezésére érdemes időben felkészülnie a városoknak.","shortLead":"Szakértők szerint 2030 környékén elkezdhetnek komolyabb mértékben terjedni az önvezető járművek, amelyek érkezésére...","id":"20210127_Nagy_igeret_az_onvezeto_auto_de_varosonkent_eltero_mennyire_lehet_hasznos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=191be9e1-4cdc-4e88-8128-280f2ce85c06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7eeed0d8-06ff-4879-a847-a90a0d470c04","keywords":null,"link":"/cegauto/20210127_Nagy_igeret_az_onvezeto_auto_de_varosonkent_eltero_mennyire_lehet_hasznos","timestamp":"2021. január. 27. 12:17","title":"Nagy ígéret az önvezető autó, de nagyon nem mindegy, hol közlekedik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]