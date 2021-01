Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6d917fed-cef0-4622-a73c-f146554f2710","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Néhány száz ember gyűlt össze a demonstráción.\r

","shortLead":"Néhány száz ember gyűlt össze a demonstráción.\r

","id":"20210131_hosok_tere_tuntetes_tomeges_uzletnyitas_rendorseg_igazoltatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6d917fed-cef0-4622-a73c-f146554f2710&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a985797c-eebd-410c-a808-2c43ca7c5dcb","keywords":null,"link":"/kkv/20210131_hosok_tere_tuntetes_tomeges_uzletnyitas_rendorseg_igazoltatas","timestamp":"2021. január. 31. 12:40","title":"Rendőrök vetettek véget az üzletnyitásért tartott tüntetésnek a Hősök terén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c01efe03-577b-457e-9497-8949e7154928","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar labdarúgóválogatott tagjai is soron kívül kapják meg a koronavírus-elleni oltást - értesült az RTL Híradó.\r

\r

","shortLead":"A magyar labdarúgóválogatott tagjai is soron kívül kapják meg a koronavírus-elleni oltást - értesült az RTL Híradó.\r

\r

","id":"20210130_Soron_kivul_oltjak_be_a_labdarugovalogatott_tagjait_is","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c01efe03-577b-457e-9497-8949e7154928&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de57a8f1-0f94-442b-ac78-fec822b91d33","keywords":null,"link":"/sport/20210130_Soron_kivul_oltjak_be_a_labdarugovalogatott_tagjait_is","timestamp":"2021. január. 30. 20:33","title":"Soron kívül oltják be a labdarúgóválogatott tagjait is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74b5526b-49dd-43af-9340-81b1a9625ef0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az RTL riportjában foglalkozik a komoly környezetvédelmi gondokat fölvető, a járványintézkedéseknek köszönhető jelenséggel.","shortLead":"Az RTL riportjában foglalkozik a komoly környezetvédelmi gondokat fölvető, a járványintézkedéseknek köszönhető...","id":"20210130_Berobbant_a_muanyag_etelhordok_forgalma_tavaly","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=74b5526b-49dd-43af-9340-81b1a9625ef0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02a094a6-a6b5-48d1-89d0-576a5a94a45b","keywords":null,"link":"/zhvg/20210130_Berobbant_a_muanyag_etelhordok_forgalma_tavaly","timestamp":"2021. január. 30. 20:45","title":"Berobbant a műanyag ételhordók forgalma tavaly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afa115b8-d3fd-4c2d-8d87-c0de93d0a415","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Még a vasárnap éjféli határidő előtt beérkezett mindenkitől, akinek le kellett adnia.","shortLead":"Még a vasárnap éjféli határidő előtt beérkezett mindenkitől, akinek le kellett adnia.","id":"20210131_Beerkeztek_a_vagyonnyilatkozatok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=afa115b8-d3fd-4c2d-8d87-c0de93d0a415&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1feac574-b6e9-4246-9c4b-2a6ff1f42c47","keywords":null,"link":"/itthon/20210131_Beerkeztek_a_vagyonnyilatkozatok","timestamp":"2021. január. 31. 15:03","title":"Minden képviselő leadta a vagyonnyilatkozatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b21f0e4-5a75-4497-b2d8-f7ea8f2444ca","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.

","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.

","id":"20210131_digitalis_jolet_szoftver_tiktok_fojtogatas_hanson_sophia_robot_koronavirus_nyelv_vakcinak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9b21f0e4-5a75-4497-b2d8-f7ea8f2444ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffbfda46-aad7-4649-b9ff-3d3b69f1304d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210131_digitalis_jolet_szoftver_tiktok_fojtogatas_hanson_sophia_robot_koronavirus_nyelv_vakcinak","timestamp":"2021. január. 31. 12:00","title":"Ez történt: Letölthetővé vált a kormány ingyenes otthoni szoftvercsomagja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76a05146-ed6d-4c53-a8ae-e9bcb987222d","c_author":"Dzindzisz Sztefan","category":"kkv","description":"A világ legnagyobb tőzsdei kibocsátására készült a leggazdagabb kínai, Jack Ma, amikor egy rosszul időzített kritika miatt három hónapra eltűnt és semmit sem lehetett hallani róla. Most úgy tűnik, vége a viszálynak a kommunista hatalommal, de az is biztosra vehető, hogy az egész ügynek lesznek még következményei.","shortLead":"A világ legnagyobb tőzsdei kibocsátására készült a leggazdagabb kínai, Jack Ma, amikor egy rosszul időzített kritika...","id":"20210130_Visszatert_az_angoltanar_hogy_megmutassa_ki_az_ur_a_tozsden","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=76a05146-ed6d-4c53-a8ae-e9bcb987222d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa99313c-311b-4c91-becc-e7312a6cf448","keywords":null,"link":"/kkv/20210130_Visszatert_az_angoltanar_hogy_megmutassa_ki_az_ur_a_tozsden","timestamp":"2021. január. 30. 14:00","title":"Visszatért az angoltanár, hogy megmutassa, ki az úr a tőzsdén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"238289cc-0b18-49ae-83d7-320b36a1f718","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Életbe lépett az a jogszabály, amely az ITM szerint súlyosabb büntetésre ad lehetőséget a horrorkaravánok vezetőivel szemben.","shortLead":"Életbe lépett az a jogszabály, amely az ITM szerint súlyosabb büntetésre ad lehetőséget a horrorkaravánok vezetőivel...","id":"20210131_horrorkaravan_buntetes_birsag_jarmuszerelveny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=238289cc-0b18-49ae-83d7-320b36a1f718&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dc96f4b-d2d9-48d0-8b7d-9c4792be88a5","keywords":null,"link":"/cegauto/20210131_horrorkaravan_buntetes_birsag_jarmuszerelveny","timestamp":"2021. január. 31. 08:06","title":"Itt a szigorítás, akár félmilliós büntetés is járhat a horrorkaravánok miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"554e89d5-8fa4-450a-8f83-d7b66792cb48","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Három új, vezeték nélküli fülhallgatót is piacra dob az Acer, amelyek 28 órán át bírják egy feltöltéssel.","shortLead":"Három új, vezeték nélküli fülhallgatót is piacra dob az Acer, amelyek 28 órán át bírják egy feltöltéssel.","id":"20210130_acer_gateway_fulhallgato","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=554e89d5-8fa4-450a-8f83-d7b66792cb48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b151e5fe-c1fa-4a8f-baf3-1246e825ea80","keywords":null,"link":"/tudomany/20210130_acer_gateway_fulhallgato","timestamp":"2021. január. 30. 12:03","title":"Lemásolta az Acer az Apple fülhallgatóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]