[{"available":true,"c_guid":"75974c78-ec8c-4599-b1f4-a3d2522150a3","c_author":"HVG","category":"360","description":"A vitát nem dönti el, de egyfajta adalékkal szolgál egy új, a Kínai Tudományos és Technológiai Minisztérium (CMST) által támogatott kutatás az idősebbek délutáni szunyókálásával kapcsolatban. ","shortLead":"A vitát nem dönti el, de egyfajta adalékkal szolgál egy új, a Kínai Tudományos és Technológiai Minisztérium (CMST...","id":"202105_memoriajavito_szunyokalas_delutani_potlek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=75974c78-ec8c-4599-b1f4-a3d2522150a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbfb7c73-49a5-4100-8695-5e1a6c381fa1","keywords":null,"link":"/360/202105_memoriajavito_szunyokalas_delutani_potlek","timestamp":"2021. február. 09. 16:00","title":"Új kutatás: 60 év felett tessék szunyókálni ebéd után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8ab1553-de64-43e8-bc8e-a2d9a7befa1e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Űrkutatás szempontjából több mint izgalmas hónap lesz a február.","shortLead":"Űrkutatás szempontjából több mint izgalmas hónap lesz a február.","id":"20210208_mars_ureszkoz_urkutatas_urszonda","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f8ab1553-de64-43e8-bc8e-a2d9a7befa1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"291cd8d6-f97a-4a18-a749-18aefac74646","keywords":null,"link":"/tudomany/20210208_mars_ureszkoz_urkutatas_urszonda","timestamp":"2021. február. 08. 11:03","title":"Rövid időn belül három űreszköz is eléri a Marsot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b80d030-3e36-4c86-bfb7-f4e54ba2139a","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Két Bajnokok Ligája mérkőzést is Budapestre szerveztek, mivel Németország nem enged be senkit az Egyesült Királyságból. Magyarország szívesen látja a csapatokat, de ezzel ismét a kritikák kereszttüzébe került a klubokkal együtt. ","shortLead":"Két Bajnokok Ligája mérkőzést is Budapestre szerveztek, mivel Németország nem enged be senkit az Egyesült Királyságból...","id":"20210209_foci_BL_meccsek_Budapesten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5b80d030-3e36-4c86-bfb7-f4e54ba2139a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4606e0a-715c-4b8e-b8fe-160d8fa790e2","keywords":null,"link":"/sport/20210209_foci_BL_meccsek_Budapesten","timestamp":"2021. február. 09. 16:20","title":"Nem a foci kéne legyen az első – kritizálják a BL-meccsek Budapestre helyezését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f19e006f-e609-4103-9c17-bb6fec5b92aa","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Jovenel Moise elnök szerint puccskísérlet történt vasárnap. Elfogták a legfelsőbb bíróság egy tagját és egy rendőrségi vezetőt is.","shortLead":"Jovenel Moise elnök szerint puccskísérlet történt vasárnap. Elfogták a legfelsőbb bíróság egy tagját és egy rendőrségi...","id":"20210208_haiti_puccskiserlet_ellenzek_jovenel_moise","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f19e006f-e609-4103-9c17-bb6fec5b92aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cef18f1-5358-4007-924c-92e1eabfa09a","keywords":null,"link":"/vilag/20210208_haiti_puccskiserlet_ellenzek_jovenel_moise","timestamp":"2021. február. 08. 07:35","title":"Az életére tört az ellenzék Haiti elnöke szerint, őrizetbe vettek 23 embert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3abf24e0-26f9-40fc-aab6-d45b6e34266d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Művészeti performansznak is erős volt a youtuber akciója. ","shortLead":"Művészeti performansznak is erős volt a youtuber akciója. ","id":"20210209_Athajtott_egy_Porsche_kereskedes_ablakan_egy_Youtuber_a_kattintasokert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3abf24e0-26f9-40fc-aab6-d45b6e34266d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad4af990-a1f9-43b9-b308-25bf0909f367","keywords":null,"link":"/cegauto/20210209_Athajtott_egy_Porsche_kereskedes_ablakan_egy_Youtuber_a_kattintasokert","timestamp":"2021. február. 09. 17:10","title":"Áthajtott egy Porsche-kereskedés ablakán a lájkokért – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fee0f7f-caa9-494f-96fc-94083a290f92","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A gép lefagyását ököllel torolta volna meg. A végeredmény: egy törött kéz, a számítógép pedig nem indult újra.","shortLead":"A gép lefagyását ököllel torolta volna meg. A végeredmény: egy törött kéz, a számítógép pedig nem indult újra.","id":"20210208_jogaoktato_mento_keztores_szamitogep","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8fee0f7f-caa9-494f-96fc-94083a290f92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33283683-14a1-4e13-a81a-ea760f243f4a","keywords":null,"link":"/elet/20210208_jogaoktato_mento_keztores_szamitogep","timestamp":"2021. február. 08. 18:40","title":"Nem indult a számítógépen az online meditáció, a jógaoktatót a mentők vitték el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"814adeef-ccfd-499d-91ca-d1b90af81308","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"A modern járványtan 1854-ben Londonban született, amikor egy angol orvos térképen ábrázolta a kolera áldozatait, így bizonyítva, hol a fertőzés gócpontja. A kortársak inkább a miazmákban hittek.","shortLead":"A modern járványtan 1854-ben Londonban született, amikor egy angol orvos térképen ábrázolta a kolera áldozatait...","id":"20210208_jarvanyugyi_nyomozas_John_Snow_Soho_kolera_1854","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=814adeef-ccfd-499d-91ca-d1b90af81308&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a94637d-1725-43e7-9e16-4640b7d58eec","keywords":null,"link":"/360/20210208_jarvanyugyi_nyomozas_John_Snow_Soho_kolera_1854","timestamp":"2021. február. 08. 15:00","title":"A világ első járványügyi nyomozását egy csecsemő pelenkái és sörfőzők segítették","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e91aa8d1-2448-4944-ae3b-e1eead2b0905","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Sajtótájékoztatót tartott a Freeszfe Egyesület az SZFE szellemiségét tovább vinni hivatott alkotóműhelyről, amelyet a budapesti Damjanich utcában hoznak létre. Az eseményen Erzsébetvárosa polgármestere jelképesen átadta az új épület kulcsát az SZFE hallgatóinak, és közölte: a kormány elűzte őket a régi egyetemükről.","shortLead":"Sajtótájékoztatót tartott a Freeszfe Egyesület az SZFE szellemiségét tovább vinni hivatott alkotóműhelyről, amelyet...","id":"20210208_freeszfe_egyesulet_sajtotajekoztato_kozossegi_ter_erzsebetvaros","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e91aa8d1-2448-4944-ae3b-e1eead2b0905&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64e8fa6a-6383-4f5c-bb79-f763fc3c44d8","keywords":null,"link":"/kultura/20210208_freeszfe_egyesulet_sajtotajekoztato_kozossegi_ter_erzsebetvaros","timestamp":"2021. február. 08. 15:00","title":"Freeszfe: Átvették az SZFE felmondott tanárai és hallgatói az egyesület új épületének kulcsát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]