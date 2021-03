Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1908847c-1165-4201-bc49-91c61cdd5315","c_author":"Szabó Márta","category":"360","description":"Oldja békévé az emlékezés – valami ilyesmit remélhet a Franciaország algériai múltjának feltárására, a vétkek szimbolikus ellentételezésére felálló bizottság. A tetemrehívással Macron elnök belpolitikai kockázatot is vállalt.","shortLead":"Oldja békévé az emlékezés – valami ilyesmit remélhet a Franciaország algériai múltjának feltárására, a vétkek...","id":"202108__franciaorszag_es_algeria__amult_terhe__nincs_bocsanatkeres__emlekezet_es_politika","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1908847c-1165-4201-bc49-91c61cdd5315&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fefacf91-abed-404e-a621-0b01c6fbf2af","keywords":null,"link":"/360/202108__franciaorszag_es_algeria__amult_terhe__nincs_bocsanatkeres__emlekezet_es_politika","timestamp":"2021. március. 01. 17:00","title":"A franciák már beszélnek róla, de nem kérnek bocsánatot az algériai gyarmati háborúért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1156a609-f8cc-422e-981f-b1880ba0c9d8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tajvani videós különös akciójával több mint 11 ezer nézőt vonzott be.","shortLead":"A tajvani videós különös akciójával több mint 11 ezer nézőt vonzott be.","id":"20210301_twitch_kozvetites_elo_video_alvas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1156a609-f8cc-422e-981f-b1880ba0c9d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16421583-4fd2-48c5-a971-d8499f5d8eb2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210301_twitch_kozvetites_elo_video_alvas","timestamp":"2021. március. 01. 19:42","title":"906 ezer forintnyi dollárt keresett a videós, aki élőben közvetítette, ahogy alszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"faf4a6d5-c5d3-4a00-ac82-641864fa089d","c_author":"Balla Györgyi","category":"kkv","description":"Kiderült, mennyi helyi iparűzési adóbevételtől esik el a főváros, miután a vállalkozásoknak elég csak az adó felét megfizetni.","shortLead":"Kiderült, mennyi helyi iparűzési adóbevételtől esik el a főváros, miután a vállalkozásoknak elég csak az adó felét...","id":"20210303_30_milliardnal_is_nagyobb_lyukat_utott_a_fovaros_kasszajan_Orban_Viktor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=faf4a6d5-c5d3-4a00-ac82-641864fa089d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bf25b6e-52f6-4d66-841b-46da44b69023","keywords":null,"link":"/kkv/20210303_30_milliardnal_is_nagyobb_lyukat_utott_a_fovaros_kasszajan_Orban_Viktor","timestamp":"2021. március. 03. 14:10","title":"30 milliárdnál is nagyobb lyukat ütött a főváros kasszáján Orbán Viktor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce608893-036d-43a2-bc57-85237fc24da4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy különleges szoftver előre rögzített mozgásokat használva GIF-szerű videókat készít a régi, digitalizált fényképekből. Az eredmény látványos és kissé talán ijesztő is.","shortLead":"Egy különleges szoftver előre rögzített mozgásokat használva GIF-szerű videókat készít a régi, digitalizált...","id":"20210303_mesterseges_intelligencia_deep_nostalgia_regi_fenykep_csaladfoto_myheritage","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ce608893-036d-43a2-bc57-85237fc24da4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c03c9881-50e5-4546-9ce3-9e9636bcccea","keywords":null,"link":"/tudomany/20210303_mesterseges_intelligencia_deep_nostalgia_regi_fenykep_csaladfoto_myheritage","timestamp":"2021. március. 03. 09:03","title":"Ingyen használhatja: életet lehel a régi fotókba egy új mesterséges intelligencia ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa63436e-1b33-4d1e-bc8b-c56080fbe2ba","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Alig pár hete volt a világpremierje az elektromos sportlimuzinnak, az az e-tron GT-nek, amely most a forgalomban is megmutatta mire képes.","shortLead":"Alig pár hete volt a világpremierje az elektromos sportlimuzinnak, az az e-tron GT-nek, amely most a forgalomban is...","id":"20210303_Megmutatta_mit_tud_az_Audi_etron_GT_az_autopalyan__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fa63436e-1b33-4d1e-bc8b-c56080fbe2ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3c76b34-483d-48d5-914b-cdbb06059bc6","keywords":null,"link":"/cegauto/20210303_Megmutatta_mit_tud_az_Audi_etron_GT_az_autopalyan__video","timestamp":"2021. március. 03. 13:50","title":"Megmutatta az Audi új csúcsterméke, mit tud az autópályán – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed74cbb5-556c-40a0-833f-119935b4feec","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Vietnamban az egyikük elkapott egy 50 méterről lezuhanó kétéves gyereket.","shortLead":"Vietnamban az egyikük elkapott egy 50 méterről lezuhanó kétéves gyereket.","id":"20210302_Igy_lesznek_szuperhosok_a_futarok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ed74cbb5-556c-40a0-833f-119935b4feec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f448878e-5c30-4c0e-a7b9-117bb8176e0a","keywords":null,"link":"/elet/20210302_Igy_lesznek_szuperhosok_a_futarok","timestamp":"2021. március. 02. 10:16","title":"Így lesznek szuperhősök a futárok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8781271-a1dc-42aa-93f8-9f2aa62fdb48","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Négyszáz tonnányi homok sem tudta eléggé letompítani az exeteri világháborús bomba erejét.","shortLead":"Négyszáz tonnányi homok sem tudta eléggé letompítani az exeteri világháborús bomba erejét.","id":"20210302_exeter_nemet_vilaghaborus_bomba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d8781271-a1dc-42aa-93f8-9f2aa62fdb48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"013ea562-14a7-452c-976c-9dc6a69f1aa3","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210302_exeter_nemet_vilaghaborus_bomba","timestamp":"2021. március. 02. 15:58","title":"Több tucat házban tett kárt az Angliában felrobbantott egytonnás német bomba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f1475be-c9b4-4852-a4b3-071d146fecd4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"2008-ban vette meg azt a budai ingatlant a Lidl, amelynek a helyén most nem csak egy szupermarket nyílik, hanem az OTP Ingatlannal közösen egy társasházat is építettek.","shortLead":"2008-ban vette meg azt a budai ingatlant a Lidl, amelynek a helyén most nem csak egy szupermarket nyílik, hanem az OTP...","id":"20210303_otp_lidl_bolt_lakas_csalogany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8f1475be-c9b4-4852-a4b3-071d146fecd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9da8921-10a8-406a-82c6-88c632641e2a","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210303_otp_lidl_bolt_lakas_csalogany","timestamp":"2021. március. 03. 13:24","title":"Luxuslakásokat és új boltot épített az OTP és a Lidl, 13 évvel a hely megvásárlása után jöhet a nyitás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]