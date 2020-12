Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cc54bd8b-b5e7-41ac-83dd-1eea20a18068","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A 74 éves szakorvos több tízezer forintot kért pácienseitől az egyébként a tb által finanszírozott beavatkozásokért.","shortLead":"A 74 éves szakorvos több tízezer forintot kért pácienseitől az egyébként a tb által finanszírozott beavatkozásokért.","id":"20201207_Ugyeszseg_korrupt_nogyogyasz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cc54bd8b-b5e7-41ac-83dd-1eea20a18068&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2892aa5-9624-41f8-91d6-d939b7f34104","keywords":null,"link":"/kkv/20201207_Ugyeszseg_korrupt_nogyogyasz","timestamp":"2020. december. 07. 09:57","title":"Börtönbe küldené és eltiltaná a foglalkozásától a korrupt nőgyógyászt az ügyészség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38482c6d-1957-45e5-9a43-525157edef95","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Egyre többen gondolják úgy, hogy nem állítanak hagyományos karácsonyfát a járvány miatt, népszerű az online rendelés is.

","shortLead":"Egyre többen gondolják úgy, hogy nem állítanak hagyományos karácsonyfát a járvány miatt, népszerű az online rendelés...","id":"20201207_Jarvany_karacsonyi_fenyok_","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=38482c6d-1957-45e5-9a43-525157edef95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9579e8a0-6f16-4c89-ac8a-a64886aec7c1","keywords":null,"link":"/kkv/20201207_Jarvany_karacsonyi_fenyok_","timestamp":"2020. december. 07. 09:17","title":"A járvány a karácsonyi fenyők forgalmára is hatással van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ab8b2fb-d2a1-4fe0-bb20-62d032c097fb","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Nagyon szoros eredményt hozott az érdektelenségbe fulladt román választás, a valódi győzelem a kormánykoalíción múlik. ","shortLead":"Nagyon szoros eredményt hozott az érdektelenségbe fulladt román választás, a valódi győzelem a kormánykoalíción múlik. ","id":"20201206_Roman_valasztas_Mindket_oldal_gyoztesnek_tekinti_magat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9ab8b2fb-d2a1-4fe0-bb20-62d032c097fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"849fa234-70b1-40f4-a129-c63f8639261d","keywords":null,"link":"/vilag/20201206_Roman_valasztas_Mindket_oldal_gyoztesnek_tekinti_magat","timestamp":"2020. december. 06. 21:54","title":"Román választás: Mindkét oldal győztesnek tekinti magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36e46abd-a8ef-4978-b568-663d23a8ce79","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az iskolák harmadában kellett intézkedni a koronavírustesztek után.","shortLead":"Az iskolák harmadában kellett intézkedni a koronavírustesztek után.","id":"20201207_Maruzsa_iskola_koronavirus_teszt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=36e46abd-a8ef-4978-b568-663d23a8ce79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de646a4e-bf29-4210-ae86-e98eee9f11e1","keywords":null,"link":"/itthon/20201207_Maruzsa_iskola_koronavirus_teszt","timestamp":"2020. december. 07. 07:38","title":"Maruzsa: Irreális a kérés, hogy mindenkit teszteljenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02733bca-aeeb-4b2d-980a-d0ac0192047e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Három éve változatlan a sorrend, az azonban változott, mit is dobálnak szét az emberek. ","shortLead":"Három éve változatlan a sorrend, az azonban változott, mit is dobálnak szét az emberek. ","id":"20201207_Valtozatlan_dobogo_a_CocaCola_a_Pepsi_es_a_Nestle_a_vilag_legnagyobb_muanyagszennyezoi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=02733bca-aeeb-4b2d-980a-d0ac0192047e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"677d7c63-31b4-48a6-a037-6a6a09fc7b3a","keywords":null,"link":"/zhvg/20201207_Valtozatlan_dobogo_a_CocaCola_a_Pepsi_es_a_Nestle_a_vilag_legnagyobb_muanyagszennyezoi","timestamp":"2020. december. 07. 12:18","title":"Továbbra is a Coca-Cola, a Pepsi és a Nestlé termékeit dobáljuk el a leginkább ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dfafdbe-8e21-4b0b-a7d5-a65344eecacf","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"Noha még mindig sok a napi új fertőzött, Müller Cecília abban bízik, a járvány hamarosan eléri csúcsát. A halottak száma viszont sokáig magas lehet.","shortLead":"Noha még mindig sok a napi új fertőzött, Müller Cecília abban bízik, a járvány hamarosan eléri csúcsát. A halottak...","id":"20201206_Muller_A_fertozottek_szama_nem_no_exponencialisan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7dfafdbe-8e21-4b0b-a7d5-a65344eecacf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f13e126d-91ce-4631-95b7-4b92e0e67db9","keywords":null,"link":"/itthon/20201206_Muller_A_fertozottek_szama_nem_no_exponencialisan","timestamp":"2020. december. 06. 12:35","title":"Müller szavai alapján hetek kellenek a halálozási adatok javulásához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20869414-5797-4e15-a3db-52fc49e6c34f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Leállítják a tanárok tesztelését - ez abból a levélből derült ki, amelyet a Csongrád Csanád megyei kormánymegbízott küldött a megye oktatási intézményeinek, és amit a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete hozott nyilvánosságra.","shortLead":"Leállítják a tanárok tesztelését - ez abból a levélből derült ki, amelyet a Csongrád Csanád megyei kormánymegbízott...","id":"20201205_Maris_leallitjak_a_tanarok_teszteleset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=20869414-5797-4e15-a3db-52fc49e6c34f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"564e8627-05f3-4553-86d8-58ece32e7577","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201205_Maris_leallitjak_a_tanarok_teszteleset","timestamp":"2020. december. 05. 20:00","title":"Máris leállítják a tanárok tesztelését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb01a73b-7cc2-4797-a07f-ebf0f052c540","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A nyerésre álló szociáldemokrata párt elnöke kizárta a nagykoalíció lehetőségét a jelenlegi kormánypárttal. Victor Ponta korábbi miniszterlenök pártja nem jutott be a Parlamentbe, Ponta visszavonul.","shortLead":"A nyerésre álló szociáldemokrata párt elnöke kizárta a nagykoalíció lehetőségét a jelenlegi kormánypárttal. Victor...","id":"20201206_Jonnek_a_reszeredmenyek_tetemes_az_ellenzeki_szocialdemokratak_elonye","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cb01a73b-7cc2-4797-a07f-ebf0f052c540&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d517a40c-5b19-4c2e-a003-7ba6630161b5","keywords":null,"link":"/vilag/20201206_Jonnek_a_reszeredmenyek_tetemes_az_ellenzeki_szocialdemokratak_elonye","timestamp":"2020. december. 06. 22:46","title":"Jönnek a részeredmények: vezetnek a szociáldemokraták, erős a szélsőjobb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]