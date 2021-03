Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3c85cdcb-a599-49b7-9c3e-157904a4f9a5","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Még egyáltalán nem lehet tudni, hogy a Fidesz EP-képviselői hol folytatják az európai porondon, de az egyik lehetséges szövetségesüknél máris aggodalmat okozott a Fidesz esetleges érkezése.","shortLead":"Még egyáltalán nem lehet tudni, hogy a Fidesz EP-képviselői hol folytatják az európai porondon, de az egyik lehetséges...","id":"20210305_A_belga_nacionalistaknak_nem_hinyzik_a_Fidesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3c85cdcb-a599-49b7-9c3e-157904a4f9a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f5e62e2-c3a3-4cfc-874e-39b615919c03","keywords":null,"link":"/eurologus/20210305_A_belga_nacionalistaknak_nem_hinyzik_a_Fidesz","timestamp":"2021. március. 05. 11:49","title":"A belga nacionalistáknak nem hiányzik a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2cc2edb-a49f-4cea-9c17-10612b32e1c2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az autós portál szerint a március 8-án életbe lépő korlátozások az autójavító cégekre nem vonatkoznak.","shortLead":"Az autós portál szerint a március 8-án életbe lépő korlátozások az autójavító cégekre nem vonatkoznak.","id":"20210305_Vezesshu_Az_autoszervizek_nyitva_lesznek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f2cc2edb-a49f-4cea-9c17-10612b32e1c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abf31d64-746d-462f-b8fe-a56526653fbf","keywords":null,"link":"/cegauto/20210305_Vezesshu_Az_autoszervizek_nyitva_lesznek","timestamp":"2021. március. 05. 14:49","title":"Vezess.hu: Az autószervizek nyitva maradhatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2348e70c-0dc7-4f17-93c9-b77cc3228d06","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az ELMÜ csökkenti a tervezett üzemszünetek számát és mindenkit arra kérnek, hogy csak halaszthatatlan ügyben telefonáljanak. ","shortLead":"Az ELMÜ csökkenti a tervezett üzemszünetek számát és mindenkit arra kérnek, hogy csak halaszthatatlan ügyben...","id":"20210306_Hetfotol_a_kozmuszolgaltatoknal_is_szunetel_a_szemelyes_ugyintezes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2348e70c-0dc7-4f17-93c9-b77cc3228d06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf1aa9e6-1478-4bf3-9b28-e7f582001adf","keywords":null,"link":"/tudomany/20210306_Hetfotol_a_kozmuszolgaltatoknal_is_szunetel_a_szemelyes_ugyintezes","timestamp":"2021. március. 06. 10:21","title":"Hétfőtől a közműszolgáltatóknál is szünetel a személyes ügyintézés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"160eb618-1004-4393-8ba7-a69782936cd4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Monika Jankovská százezer euró óvadékért cserébe kerülhetett szabadlábra, de egy másik korrupciós botrány miatt nem sokáig örülhetett.","shortLead":"Monika Jankovská százezer euró óvadékért cserébe kerülhetett szabadlábra, de egy másik korrupciós botrány miatt nem...","id":"20210305_monika_jankovska_szlovakia_korrupcio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=160eb618-1004-4393-8ba7-a69782936cd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a349b3bd-6756-4526-a35d-0e8aa7cbe71c","keywords":null,"link":"/vilag/20210305_monika_jankovska_szlovakia_korrupcio","timestamp":"2021. március. 05. 14:56","title":"Korrupcióüldözés Szlovákiában: pár másodperccel a szabadulását követően vették őrizetbe a politikust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d7688fc-b32f-4fa9-90e1-2ef62f6cdc19","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Dézsi Csaba András is hangsúlyozta, hogy érdemes lett volna az orvosokat is megkérdezni az új egészségügyi törvényről. A polgármester az iparűzési adó megfelezése miatt sem boldog.","shortLead":"Dézsi Csaba András is hangsúlyozta, hogy érdemes lett volna az orvosokat is megkérdezni az új egészségügyi törvényről...","id":"20210305_Dezsi_Csaba_Andras","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3d7688fc-b32f-4fa9-90e1-2ef62f6cdc19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ce57fa4-034e-4952-9a8c-1d29588d0145","keywords":null,"link":"/itthon/20210305_Dezsi_Csaba_Andras","timestamp":"2021. március. 05. 13:29","title":"A győri polgármester \"égbekiáltó baromságnak\" nevezte az országos kórház-főigazgató kijelentését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0be8f648-7818-4ff5-b890-404a08a09729","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szlávik János infektológus főorvos szerint a koronavírus tavalyhoz képest most könnyebben terjed.","shortLead":"Szlávik János infektológus főorvos szerint a koronavírus tavalyhoz képest most könnyebben terjed.","id":"20210305_szlavik_janos_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0be8f648-7818-4ff5-b890-404a08a09729&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b758df6-a3ad-48ea-923c-3b99e101869c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210305_szlavik_janos_koronavirus","timestamp":"2021. március. 05. 20:23","title":"Szlávik: Ez a vírus már nem az a vírus, ami tavaly megjelent Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e46b5499-39cc-49c0-89a1-dcf6a37f4c99","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Függőlegesen elhelyezhető fülek, gyorsabb indulás, jobb keresés a Bing motorral – ilyesmikkel bővítette a Microsoft az Edge böngészőt.","shortLead":"Függőlegesen elhelyezhető fülek, gyorsabb indulás, jobb keresés a Bing motorral – ilyesmikkel bővítette a Microsoft...","id":"20210306_microsoft_edge_bongeszo_funkciok_internetezes_fulek_rendezese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e46b5499-39cc-49c0-89a1-dcf6a37f4c99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3f9a218-9a40-49c7-ae5b-e6c62dc71f03","keywords":null,"link":"/tudomany/20210306_microsoft_edge_bongeszo_funkciok_internetezes_fulek_rendezese","timestamp":"2021. március. 06. 09:03","title":"Frissítsen, remek új funkciók érkeztek a Windows böngészőjébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94e0aedb-7518-4221-9d33-01e05a80e9c3","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Kiosztotta a Global Recording Artist of the Year díjat a nemzetközi hanglemezipari szövetség, az IFPI.



","shortLead":"Kiosztotta a Global Recording Artist of the Year díjat a nemzetközi hanglemezipari szövetség, az IFPI.



","id":"20210305_Megvan_2020_legnepszerubb_eloadoja_Taylor_Swiftet_es_Drakeet_is_leelozte","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=94e0aedb-7518-4221-9d33-01e05a80e9c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5882aec5-779b-4771-b9c0-55e0937715e6","keywords":null,"link":"/kultura/20210305_Megvan_2020_legnepszerubb_eloadoja_Taylor_Swiftet_es_Drakeet_is_leelozte","timestamp":"2021. március. 05. 09:46","title":"Megvan 2020 legnépszerűbb előadója, Taylor Swiftet és Drake-et is leelőzte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]